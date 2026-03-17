С 2022 года можно получить вычет по НДФЛ на фитнес
Вычет предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги.
Услуги могут быть оказаны ему или его детям (в т. ч. усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети обучаются по очной форме) либо родителям-пенсионерам (с 2026 года).
Максимальный лимит вычета: не более 120 тыс. рублей за год (с 2024 г лимит 150 тыс. руб.) в совокупности с вычетами на обучение, лечение и другими видами соц вычетов.
Например, приобрели себе абонемент в спорт зал. Стоимость 50 т.р. 50 000*13%=6 500 руб. можно вернуть себе на карту.
Максимально можно вернуть за 2023 г - 15 600, за 2024 и 2025 года- 19 500 руб.
Получить вычет можно при соблюдении следующих условий:
1. услуги включены перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг,
2. организация или ИП включены в специальный перечень.
Данный перечень формирует и ведет Министерство спорта Российской Федерации. Перечень утверждают на каждый год.
Перечень организаций и ИП, по которым можно получить вычет за 2023, 2024, 2025 года здесь.
Утвержден перечень и на 2026 г. (Так что, при выборе спорт зала можно приоритет отдать тем, что в перечне) .
При заявлении вычета, например, за 2025 нужно руководствоваться перечнем советующего 2025-го года.
Вычет предоставляется после подачи декларации по форме 3-НДФЛ и заявления.
Для подачи декларации необходимы документы:
1. Договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
2. Платежные документы, которые подтвердят оплату.
По расходам 2024 года и позже;
Только Справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг.
Утверждена унифицированная форма документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, заменяющего все подтверждающие право на вычет документы. Справку об оплате спорт услуг выдают физическому лицу, осуществляющему соответствующие расходы (либо его супругу/супруге), организации или ИП, в которых ФЛ получил услуги в области спортивных услуг.
Ищите (и находите!) свой спорт-клуб, запрашивайте справку и давайте получать положенный возврат от государства!
