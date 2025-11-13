🕵️‍♂️ Скрытая угроза: Предпроверочный анализ налогоплательщиков (ППА)

Приветствую читателей Klerk.ru!

Это моя первая статья на Клерке, поэтому начну со знакомства. Меня зовут Дмитрий Кудряшов и я бывший налоговик, а теперь налоговый консультант и представитель бизнеса!

Моя карьера в налоговых органах длилась 12 лет:

В течение 8 лет, будучи сотрудником ИФНС, я проводил выездные налоговые проверки (ВНП) и предпроверочный анализ (ППА).

Последние 4 года я занимал должность Заместителя начальника отдела Управления ФНС и курировал проведение ВНП и ППА отдельной категории налогоплательщиков по всему региону.

Сегодня я начинаю цикл статей из «закулисья» налоговой службы. С позиции налогового консультанта и представителя тех, с кем раньше приходилось вступать в противоборство, я буду делиться с вами ценной информацией, развенчивать мифы и комментировать изменения налогового законодательства.

Начать я хочу с такого важного и недооцененного этапа контроля, как Предпроверочный анализ (ППА).