🕵️♂️ Скрытая угроза: Предпроверочный анализ налогоплательщиков (ППА)
Приветствую читателей Klerk.ru!
Это моя первая статья на Клерке, поэтому начну со знакомства. Меня зовут Дмитрий Кудряшов и я бывший налоговик, а теперь налоговый консультант и представитель бизнеса!
Моя карьера в налоговых органах длилась 12 лет:
В течение 8 лет, будучи сотрудником ИФНС, я проводил выездные налоговые проверки (ВНП) и предпроверочный анализ (ППА).
Последние 4 года я занимал должность Заместителя начальника отдела Управления ФНС и курировал проведение ВНП и ППА отдельной категории налогоплательщиков по всему региону.
Сегодня я начинаю цикл статей из «закулисья» налоговой службы. С позиции налогового консультанта и представителя тех, с кем раньше приходилось вступать в противоборство, я буду делиться с вами ценной информацией, развенчивать мифы и комментировать изменения налогового законодательства.
Начать я хочу с такого важного и недооцененного этапа контроля, как Предпроверочный анализ (ППА).
❗ ППА — это не миф, а комплексный налоговый контроль
Налоговый кодекс РФ предусматривает две формы налогового контроля, в рамках которых проводятся все основные мероприятия (ст. 88, ст. 89 НК РФ): камеральные и выездные налоговые проверки.
ППА прямо не регламентирован Кодексом, но при этом инспектор имеет возможность в “тишине” проводить контрольные мероприятия, которые НК РФ не привязывает к срокам или факту проведения проверки.
Таким образом объем доказательств подтверждающий доводы инспектора собирается, пока налогоплательщик считает, что "проверка еще не началась".
🔪 Инструментарий "Вне рамок": мероприятия, не требующие ВНП
ППА становится скрытой налоговой проверкой, поскольку на этой стадии инспектор использует следующие регламентированные законом инструменты:
Вызов и допрос свидетелей (ст. 90 НК РФ):
кодекс позволяет налоговым органам вызывать и допрашивать свидетелей вне рамок каких-либо проверок для сбора информации, необходимой для контроля. Таким образом, для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.
Истребование документов о конкретных сделках (п. 2 ст. 93.1 НК РФ): это одно из наиболее распространенных внепроверочных мероприятий. Вне рамок любых проверок налоговый орган может потребовать у участников сделки или других лиц, располагающих информацией, документы относительно конкретной сделки. Инспектор использует эту норму в неограниченном количестве, что позволяет создать массив доказательств.
Получение информации от банков (ст. 86 НК РФ): налоговые органы вправе получать информацию о счетах, вкладах и электронных денежных средствах налогоплательщиков. Несмотря на то, что это мероприятие не требует участия налогоплательщика, оно напрямую затрагивает его интересы, так как именно с анализа банковской выписки чаще всего начинается полноценный анализ деятельности компании или физического лица/ИП.
🚧 "Серые Зоны": Обход ограничений
В то же время, некоторые мероприятия (как осмотр и выемка) НК РФ четко ограничивает рамками КНП или ВНП.
Осмотр территорий и помещений (ст. 92 НК РФ): осмотр является элементом выездной проверки. Однако инспекторы могут воспользоваться инструментом "акта обследования". В Налоговом кодексе такой документ, как самостоятельное мероприятие контроля, не предусмотрен. При этом судебная практика, описывающая применение данного инструмента, имеется. Важная особенность — такое мероприятие должно быть оформлено так, чтобы не подменять собой процедуру, предусмотренную ст. 92 НК РФ.
Выемка: там, где пасует Налоговый Кодекс (например, при необходимости выемки — п. 1 ст. 94 НК РФ), подключаются другие Кодексы и Законы. Правоохранительные органы обладают гораздо большими полномочиями и могут присоединяться к «предпроверке» на разных этапах. Таким образом процедура предусмотренная Налоговым Кодексом может вполне перекачивать в ОРМ проводимое правоохранительными органами, где сотрудники налоговой инспекции будут “вписаны” как привлеченные специалисты.
🎯 Вывод: Почему ППА — это скрытая угроза
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: формально предпроверочный анализ — это что-то из внутренней "кухни" налогового контроля, но фактически это комплекс контрольно-аналитических мероприятий, которые по своему масштабу и используемому инструментарию вполне сравнимы с полноценной проверкой.
На мой взгляд эта проблема и настоящий пробел в законодательстве: ни истребование вне рамок ни проведение допросов НК РФ не ограничивает сроками проведения. Такая своеобразная "Бомбардировка" контрольными мероприятиями может продолжаться практически неограниченное время, что создает постоянное давление на бизнес.
Если вы игнорируете признаки проведения в отношении вас предпроверочного анализа, то вы, по сути, даёте инспектору возможность в тишине собрать досье, которое на этапе ВНП будет гораздо труднее оспорить. Ведь в ППА можно сделать все тоже, что в ППА, и таким образом сократить сроки проведения “официальной” проверки.
Я планирую регулярно публиковать 1-2 полноценные статьи на Klerk.ru, где буду разбирать тонкости налоговых процедур и рассказывать истории из практики. Если вы хотите, чтобы я рассмотрел какие-то определенные ситуации и обстоятельства, связанные с применением налогового законодательства, то пишите мне, и я обязательно это сделаю!
Также у меня есть авторский Telegram-канал "Налоговый Инсайдер" https://t.me/naloginsider, где я публикую короткие статьи, комментирую новости, и рассказываю интересные истории, которые происходили за время работы в ИФНС.
Всем спасибо за прочтение!
Дмитрий, доброе утро! Рады вам на Клерке!
доброе утро Дмитрий Кудряшов, с удовольствием прочитала статью. Вроде, сейчас ППА проводит ИИ (нейросеть?). Столько уже создано система для контроля и анализа налогоплательщика, что нарушения станут невозможными. Или я не права?