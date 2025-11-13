Когда инспектор не прав: разбор «кривого» Уведомления о вызове от бывшего куратора из УФНС

Что бы быть с вами на одной "волне", погружу вас немного в свои мысли и рассуждения.

Поэтому и я, применяя те же налоговые алгоритмы, буду разбирать с позиции юридических норм каждый тезис, изложенный в разбираемом мною сегодня Уведомлении о вызове.

У меня еще не такой большой опыт налогового консультирования, но огромный — в проведении налоговых проверок, при которых инспектор, когда проводит анализ, исследует каждую деталь, каждый известный ему факт и обстоятельство на соответствие букве закона.

Сегодня я хочу разобрать с вами одно очень интересное Уведомление о вызове налогоплательщика (приложено ниже), которое недавно поступило мне от одного из подписчиков моего Телеграм-канала.

Приветствую читателей Клерка! Я продолжаю делиться с вами ценной информацией об особенностях налогового контроля. Мой опыт работы в УФНС и курирования выездных налоговых проверок позволяет мне смотреть на документы ФНС под особым, "проверочным" углом.

📌 Что такое Уведомление о вызове?

Обратимся к кодексу: Уведомление о вызове в налоговый орган — это официальный документ, который ФНС использует на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Оно составляется по строго утвержденной форме (сейчас это КНД 1165009). Добавлю от себя, что Уведомления о вызове не просто составляются по форме КНД 1165009. Они унифицированы и составляются с использованием программного продукта ФНС ПК АИС «Налог-3». Все по полочкам в отношении Уведомления, как оно должно быть правильно оформлено, что в нем должно быть указано, нам разъясняет письмо ФНС России от 09.08.2022 № ЕА-4-15/10350. В частности из письма следует, что при формировании Уведомления в обязательном порядке следует отражать, по какому вопросу вызывается налогоплательщик, с конкретизацией мотива вызова. 🕵️‍♂️Теперь, когда мы немного разобрались, что это за документ и с чем его “едят”, прикладываю само Уведомление: 1 страница Уведомления

Начинаем разбираться:

1. По какому вопросу? 🤨

Первое, что я вижу: "Для дачи пояснений по вопросу" — тут уже вопрос у меня: по какому такому вопросу? Складывается ощущение, что там прочерк. Да, ниже указано "наличия информации о сделках с сомнительными контрагентами". Но тогда получается, что общая фабула, по которой налогоплательщик приглашается в Инспекцию, звучит так: "для дачи пояснения по вопросу наличия информации о сделках с сомнительными контрагентами". Получается какая-то белиберда, звучит слабо и неконкретно. Обратимся к приложению к письму ФНС России от 09.08.2022 № ЕА-4-15/10350. Так как у нас не выездная налоговая проверка, а камеральная была завершена уже много лет назад, то единственное, что подходит это направление вне рамок налоговых проверок по вопросам требующим пояснений - это основание есть в письме, а значит что формально, направление Уведомления вполне законно, и соответствует разъяснениям вышеуказанного Письма ФНС (хотя у меня были большие сомнения на этот счет). Ну да ладно… Хоть я считаю, что написать можно было более грамотно, все же инспектор пока ничего не нарушил и счет 1:0 в пользу инспектора, а мы идем дальше.

2. Какие нарушения?⚖️

Смотрим ниже: "по цепочке продавцом установлены операции, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды, в части получения вычетов по НДС" — сильное заявление. Но обосновано ли так писать? Конечно же, нет. ❌ Установить конкретный факт и обстоятельство можно только сделав вывод по результатам налоговой проверки, то есть провести полный комплекс контрольно-аналитических мероприятий, и затем уже в акте (ст. 100 НК РФ) и решении (ст. 101 НК РФ) делать соответствующие выводы. Здесь же, напомню, всего лишь Уведомление о вызове, которое, как следует из Письма ФНС и ст. 31 НК РФ, в данном случае используется для получения от налогоплательщика информации по каким-то обстоятельствам. Включение таких "громких" утверждений фактически подменяет собой Акт и Решение, которые должны содержать не оценочные суждения проверяющих, а только объективный анализ и доказательства. То есть фактически инспектор вне рамок налоговых проверок указывает на нарушение проверяемого налогоплательщика как свершившийся факт, что, конечно, таковым не является. Как в данном случае было бы правильно написать? Просто: "По вопросу хозяйственно-финансовых взаимоотношений с ООО “Ромашка”. А то, что они туда "понапихали", а иначе сказать нельзя, - это абсолютно лишняя информация, включать которую не корректно! Счет сравнялся 1:1, а мы идем по Уведомлению дальше. Страница 2:

3. Что за риски? (Нарушение налоговой тайны) 🤫