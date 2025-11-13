Когда инспектор не прав: разбор «кривого» Уведомления о вызове от бывшего куратора из УФНС

Приветствую читателей Клерка! Я продолжаю делиться с вами ценной информацией об особенностях налогового контроля. Мой опыт работы в УФНС и курирования выездных налоговых проверок позволяет мне смотреть на документы ФНС под особым, "проверочным" углом.
Сегодня я хочу разобрать с вами одно очень интересное Уведомление о вызове налогоплательщика (приложено ниже), которое недавно поступило мне от одного из подписчиков моего Телеграм-канала.
У меня еще не такой большой опыт налогового консультирования, но огромный — в проведении налоговых проверок, при которых инспектор, когда проводит анализ, исследует каждую деталь, каждый известный ему факт и обстоятельство на соответствие букве закона.
Поэтому и я, применяя те же налоговые алгоритмы, буду разбирать с позиции юридических норм каждый тезис, изложенный в разбираемом мною сегодня Уведомлении о вызове.
Что бы быть с вами на одной "волне", погружу вас немного в свои мысли и рассуждения.
📌 Что такое Уведомление о вызове?
Обратимся к кодексу: Уведомление о вызове в налоговый орган — это официальный документ, который ФНС использует на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Оно составляется по строго утвержденной форме (сейчас это КНД 1165009).
Добавлю от себя, что Уведомления о вызове не просто составляются по форме КНД 1165009. Они унифицированы и составляются с использованием программного продукта ФНС ПК АИС «Налог-3».
Все по полочкам в отношении Уведомления, как оно должно быть правильно оформлено, что в нем должно быть указано, нам разъясняет письмо ФНС России от 09.08.2022 № ЕА-4-15/10350. В частности из письма следует, что при формировании Уведомления в обязательном порядке следует отражать, по какому вопросу вызывается налогоплательщик, с конкретизацией мотива вызова.
🕵️♂️Теперь, когда мы немного разобрались, что это за документ и с чем его “едят”, прикладываю само Уведомление:
Начинаем разбираться:
1. По какому вопросу? 🤨
Первое, что я вижу: "Для дачи пояснений по вопросу" — тут уже вопрос у меня: по какому такому вопросу? Складывается ощущение, что там прочерк. Да, ниже указано "наличия информации о сделках с сомнительными контрагентами". Но тогда получается, что общая фабула, по которой налогоплательщик приглашается в Инспекцию, звучит так: "для дачи пояснения по вопросу наличия информации о сделках с сомнительными контрагентами". Получается какая-то белиберда, звучит слабо и неконкретно. Обратимся к приложению к письму ФНС России от 09.08.2022 № ЕА-4-15/10350.
Так как у нас не выездная налоговая проверка, а камеральная была завершена уже много лет назад, то единственное, что подходит это направление вне рамок налоговых проверок по вопросам требующим пояснений - это основание есть в письме, а значит что формально, направление Уведомления вполне законно, и соответствует разъяснениям вышеуказанного Письма ФНС (хотя у меня были большие сомнения на этот счет). Ну да ладно… Хоть я считаю, что написать можно было более грамотно, все же инспектор пока ничего не нарушил и счет 1:0 в пользу инспектора, а мы идем дальше.
2. Какие нарушения?⚖️
Смотрим ниже: "по цепочке продавцом установлены операции, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды, в части получения вычетов по НДС" — сильное заявление. Но обосновано ли так писать?
Конечно же, нет. ❌
Установить конкретный факт и обстоятельство можно только сделав вывод по результатам налоговой проверки, то есть провести полный комплекс контрольно-аналитических мероприятий, и затем уже в акте (ст. 100 НК РФ) и решении (ст. 101 НК РФ) делать соответствующие выводы.
Здесь же, напомню, всего лишь Уведомление о вызове, которое, как следует из Письма ФНС и ст. 31 НК РФ, в данном случае используется для получения от налогоплательщика информации по каким-то обстоятельствам. Включение таких "громких" утверждений фактически подменяет собой Акт и Решение, которые должны содержать не оценочные суждения проверяющих, а только объективный анализ и доказательства.
То есть фактически инспектор вне рамок налоговых проверок указывает на нарушение проверяемого налогоплательщика как свершившийся факт, что, конечно, таковым не является.
Как в данном случае было бы правильно написать? Просто: "По вопросу хозяйственно-финансовых взаимоотношений с ООО “Ромашка”. А то, что они туда "понапихали", а иначе сказать нельзя, - это абсолютно лишняя информация, включать которую не корректно!
Счет сравнялся 1:1, а мы идем по Уведомлению дальше. Страница 2:
3. Что за риски? (Нарушение налоговой тайны) 🤫
Дальше инспектор решил выложить карты на стол, пошел с козырей и выложил все, что накопал (если, конечно, не списал с шаблона, что тоже возможно и даже более вероятно). Он указал все признаки техничности, которые "накопал" на контрагента, а именно, что в отношении контрагента имеются сведения:
об обладании совокупными признаками, присущими «техническим» структурам,
имели сведения о недостоверности юридического адреса,
что вообще не являлись сущностными организациями и другие характеризующие контрагента сведения
А в конце Инспектор подводит итог, указывая на то, что "Указанные факты свидетельствуют об необоснованном включении в книгу покупок документов без наличия реальных взаимоотношений в целях получения необоснованной налоговой выгоды по НДС и налогу на прибыль".
Здесь сложно даже делать какие-то выводы. Видимо, давно никто не подавал жалобы на такие уведомления, поскольку включение такой информации о третьем лице в официальный документ, который должен быть совсем о другом, - это:
Нарушение порядка составления уведомления (несоблюдение Письма ФНС № ЕА-4-15/10350, которое подразумевает указание краткого мотива, а не выдавать подробное аналитическое заключение, что по сути подменяет Акт и Решение).
Нарушение статьи, которая регулирует налоговую тайну, - статьи 102 НК РФ.
Согласно статье 102 НК РФ, сведения о любом налогоплательщике, полученные налоговым органом, составляют налоговую тайну. Хотя НК РФ и имеет исключения (например, сведения, разглашенные налогоплательщиком), Инспекция не имеет права использовать официальный документ, предназначенный для вызова, для передачи подробного “досье” на третье лицо. По сути, инспектор здесь использовал Уведомление как инструмент давления, основанный на конфиденциальных данных. Это очень грубое превышение полномочий.
Итог🥊
Инспектор за настойчивость и желание "затащить" налогоплательщика в инспекцию получает оценку "пять" 🌟, но за исполнение - "два с минусом" 📉.
Общий счет 2:1 - инспектор проиграл пусть и не разгромно, но с учетом того, что ошибки были очень грубые (преждевременное установление вины и нарушение налоговой тайны), это серьезный провал и налогоплательщику, получившему такой документ, точно есть, что оспорить.
Что делать налогоплательщику? Мои рекомендации 💡
Отвечая на вопрос о том, как я порекомендовал действовать налогоплательщику, который получил это уведомление, я посоветовал: оставить козыри пока при себе и посетить рабочее совещание. Почему и зачем я расскажу в следующих статьях. Но, добавлю, что рабочее совещание - это очень полезный инструмент для получения информации о своих “слабых местах“ и противоборствующей стороны.
Всем спасибо за прочтение!
