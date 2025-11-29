🐱‍🐉Требование-мутант: как инспекторы превращают обычные «пояснения» по ст. 88 НК РФ в допрос и обвинительный приговор

Приветствую подписчиков Клерка!

Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider

В прошлом - заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС.

⚡Сегодня разбираем свежий кейс из моей практики.

На днях клиент прислал требование, полученное в рамках камеральной проверки по НДС за 3 квартал 2025 года. Казалось бы, рутина: нашли разрывы - попросили пояснить. Но когда мы вчитались в текст, стало понятно: перед нами не просто запрос по ст. 88 НК РФ, а настоящий «процессуальный мутант».

В этой статье я покажу, как инспекторы в одном документе пытаются смешать истребование документов, допрос свидетеля и готовый акт проверки, и дам алгоритм, как на такое отвечать, чтобы не подставить компанию.