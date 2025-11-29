🐱‍🐉Требование-мутант: как инспекторы превращают обычные «пояснения» по ст. 88 НК РФ в допрос и обвинительный приговор

Приветствую подписчиков Клерка!
Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider
В прошлом - заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС.
⚡Сегодня разбираем свежий кейс из моей практики.
На днях клиент прислал требование, полученное в рамках камеральной проверки по НДС за 3 квартал 2025 года. Казалось бы, рутина: нашли разрывы - попросили пояснить. Но когда мы вчитались в текст, стало понятно: перед нами не просто запрос по ст. 88 НК РФ, а настоящий «процессуальный мутант».
В этой статье я покажу, как инспекторы в одном документе пытаются смешать истребование документов, допрос свидетеля и готовый акт проверки, и дам алгоритм, как на такое отвечать, чтобы не подставить компанию.
Анатомия «Мутанта»: что не так с требованием?
Формально требование выставлено по абз. 1 п. 3 ст. 88 НК РФ. Эта норма обязывает налогоплательщика пояснить ошибки или противоречия в декларации. Но давайте посмотрим, что инспектор посчитал нужным включить в него.
1. «Приговор» до окончания проверки👨⚖️
Безапелляционный тон. Проверка только началась, а в тексте требования инспекция уже утверждает недоказанные факты как истину в последней инстанции.
Цитаты из требования моего клиента по контрагенту:
«Установлены признаки, свидетельствующие о невозможности данными контрагентами выполнять обязательства... ввиду отсутствия ресурсов».
«Данные контрагенты не несли реальных расходов».
«Контрагент фактически не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность».
Обратите внимание: инспекция не пишет «предполагается» или «есть сомнения». Она пишет: «Инспекцией сделан вывод». Это по большей части психологическое давление - Вас пытаются убедить, что Инспекции уже всё известно и сопротивление бесполезно🤷♂️.
2. Подмена понятий: допрос по переписке
Закон разрешает инспекции требовать пояснения. Однако в тексте мы видим список из 7 вопросов, которые слово в слово копируют протокол допроса (ст. 90 НК РФ):
«Из каких источников вы узнали о контрагентах?»
«Кто осуществлял перевозку (укажите ФИО водителей, номера ТС)?»
«Кто непосредственно принимал товары?»
«Назовите ФИО лиц, получавших денежные средства».
В чем подвох: инспекторы пока не хотят вызывать директора на допрос и хотят минуя ст. 90 НК РФ получить письменные показания, что бы уже сразу зафиксировать их в Акте (если до этого дойдет). Отвечая на такое требование слишком подробно, вы фактически даете показания против себя, не видя глаз инспектора.
3. «Копипаст» и машина времени
Когда инспекторы используют шаблоны, они часто забывают менять даты. Это один их главных козырей, который вы можете использовать. Когда я работал еще в ИФНС, мы часто использовали и описывали “пороки” документов, как один из фактов “не реальной” хозяйственной операции. Тот же принцип можно применять и в обратную сторону👌
В нашем кейсе проверяется 3 квартал 2025 года.
При этом инспекция пишет: «по результатам анализа выписки... за период с 01.01.2025 по 01.05.2025... не установлены поступления». То есть инспектор делает вывод о фиктивности сделки в сентябре, анализируя банковскую выписку за январь-май. Это грубейшая логическая ошибка, которую мы в том числе указали в ответе.
🎯Наша стратегия защиты: Алгоритм действий
Главная задача при ответе на такое “агрессивное” требование - не поддаться на провокацию и не выдать лишнего, но при этом формально исполнить обязанность и избежать возможного штрафа.
Как мы действовали:
Шаг 1. Разделяем потоки (технические разрывы vs схемные)
В таблице требования была «солянка»101010:
Мелкие технические разрывы (разные контрагенты, копейки и тысячи рублей).
Один крупный «схемный» разрыв с подрядчиком на 7 млн. руб. НДС.
Решение: По «мелочи» мы просто приложили сканы счетов-фактур и написали, что у нас все отражено верно, ошибки на стороне контрагентов. Этим мы показали лояльность и закрыли 90% списка.
Шаг 2. Не даем лишних документов
Инспекция хитро пишет: «Налогоплательщик вправе предоставить документы (договор, ТТН, акты сверки...)».
Они знают, что по ст. 88 НК РФ требовать всю первичку сплошняком нельзя, поэтому маскируют это под ваше «право» представить необходимые документы.
Решение: мы указали, что полный пакет документов будет представлен при выставлении требований по ст. 93 НК РФ и (или) по п.2 ст. 93.1 НК РФ, при наличии у налогового органа обоснованной необходимости в получении документов по сделке. При этом, также указали, что в рамках сделки с указанным контрагентом компания имеет всю необходимую документацию для подтверждения реальности хозяйственных операций.
Шаг 3. Бьем фактами по обвинениям
На утверждение о том, что у контрагента «нет ресурсов», мы ответили двумя аргументами:
Юридический: отсутствие штата и техники не доказывает нереальность, так как подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподряд).
Фактический: указали инспектору на его ляп с датами выписки - анализ января не доказывает отсутствие деятельности в сентябре. (вообще, конечно лучше не злить инспектора указывая на его “косяки” но здесь клиент настоял, что бы включили это обстоятельство😈)
Шаг 4. Обходим ловушку «Реализации»
Один из самых опасных вопросов в требовании: «Кому и в каком объеме в дальнейшем были реализованы ТМЦ, работы (услуги)?»
Если вы ответите «Не реализованы» (если например речь про ТМЦ), то налоговая сделает вывод, что товар лежит у вас на складе и тогда вы можете смело готовится к осмотру территории.
Правильный ответ: хозяйственные операции с контрагентом произведены в рамках текущей деятельности компании для осуществления финансово-хозяйственных операций с покупателями.
💥Резюме
Когда вы получаете требование, где утверждения выдаются за факты, а вопросы похожи на допрос:
1. Не паникуйте. Грозный тон - это зачастую просто шаблон текста, скачанный у коллеги (когда я работал в ИФНС - у каждого инспектора был свой шаблон на каждый предмет сделки (ТМЦ, работы, услуги))
2. Ищите ошибки (так называемые “пороки”). Инспекторы очень часто копируют текст не глядя, путая даты, периоды и цифры. Используйте это.
3. Отвечайте «сухо». На вопросы «допросного» типа отвечайте обтекаемо: «согласно договору», «информация из открытых источников», «на объектах, используемых в хоз. деятельности».
4. Следите за логикой. Постарайтесь формулировать ответы на вопросы “не однозначно”, но и не заводя себя в тупик, оставляйте себе пространство для маневра.
Хотите знать больше о том, как безопасно общаться с налоговой и выживать под градом требований?
Если вы хотите знать больше о том, как безопасно общаться с налоговой и выживать под градом требований - подписывайтесь на мой блог и канал, на них уже размещено много ценной информации!
Все спасибо за прочтение🤝
Начать дискуссию