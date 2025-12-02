🌀Налоговые риски за 2022 год: почему отсидеться не выйдет

Приветствую подписчиков Клерка!
Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider
В прошлом - заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС.
⚡Сегодня я расскажу о “наболевшем”, о ситуациях с которыми ко мне все чаще обращаются клиенты. Многих сейчас интересует вопрос: как избежать выездной налоговой проверки при наличии рисковых сделок за 2022 год.
Чаще всего речь идёт не о ситуациях, когда есть реальные сделки, документы, исполнение, а налоговая просто по-своему смотрит на ваш учёт. Нет, речь идёт о вполне конкретных «схемах», когда и сам бизнес понимает: документы кривые, сделки фиктивные, в реальности ничего не было и ФНС уже на пороге с конкретным требованием “уточнить риски” иначе - “здраствуй ВНП”
🤔Позиция клиентов
Многие налогоплательщики выбирают выжидательную позицию. Они надеются, что если не реагировать на сигналы Инспекции, то налоговый орган переключит внимание на кого-то другого.
Здесь важно сразу разделить ситуации на две категории:
1. Претензии необоснованны. Сделки реальны, контрагенты благонадежны. В этом случае необходимо отстаивать свою правоту, собирать доказательную базу и оспаривать доначисления.
2. Формальный документооборот. Речь идет о ситуациях, когда документов либо нет, либо они оформлены под фактически неисполненные сделки («бумажный НДС»).
Я не даю моральную оценку действиям бизнеса. Моя задача донести факт, что при наличии «сомнительных» сделок и отсутствии реальности операций, стратегия полного отказа от уплаты налогов перестает работать. Особенно когда речь идет об уходящих периодах💸.
📌Почему 2022 год - зона повышенного риска
Сейчас основной фокус внимания контрольно-аналитических отделов смещается на 2022 год.
Это «уходящий» период. 4 квартал 2025 года - последний шанс для Инспекции отработать риски. Налоговый орган не может просто простить или не заметить определенные “грешки” за этот период, так как это прямые потери бюджета, которые станут невозвратными с 1 января 2026 года (а значит кто то потом получит “по шапке”).
Многие предприниматели рассуждают так: «Да, риски есть, но мы тихо пересидим до конца 2025 года, Инспекция до нас не дойдёт, и всё - срок прошёл». Им даже может показаться, что за 1-3 кварталы 2025 года их не трогали, потому что забыли, и тактика «тишины» сработала. Но на деле, никто ничего не забыл и к 4 кварталу налоговая может завершить процесс проведения предпроверочного анализа и вынести компанию на рассмотрение комиссии для согласования плана ВНП на 4 квартал.
Поэтому игнорирование требований в начале года не спасает от проверки, а лишь откладывает ее на конец года, когда времени для маневра уже не остается.
🕵️♀️Смена парадигмы: не «как не платить», а «как выйти с минимальными потерями»
Когда ко мне приходят с фразой: «Скажите, как сделать, чтобы вообще ничего не платить?», я всегда отвечаю одинаково: вы неправильно ставите вопрос. В вашей ситуации единственный рабочий подход спрашивать: «Как минимизировать потери?»
Поясню, что я имею в виду. Если налоговая уже видит ваши рисковые операции и у неё по ним есть однозначные доказательства движение денег, сопоставление контрагентов, показания, отсутствие реального исполнения, то надежда на то, что всё это так и останется в системе “для галочки”, не оправдается и вопрос полной отмены доначислений, как правило, уже не стоит. Стоит вопрос цены выхода из ситуации.
Гораздо разумнее заранее признать, что часть рисковых вычетов придется исключить. Не обязательно всё подряд, но те эпизоды, по которым ваша позиция заведомо не защитима, лучше отработать самим. При добровольных уточнениях вы хотя бы контролируете сумму, можете планировать деньги, обсуждать рассрочку, договариваться о сроках уплаты.
👋Стратегия действий: диалог вместо игнорирования
Вопреки распространенному мнению, Инспекция не стремится назначать выездные проверки всем подряд. ВНП это длительная, дорогостоящая и трудоемкая процедура. Цель налогового органа - пополнение бюджета, а не процесс ради процесса, тем более риск доначислить за 3 года столько, сколько компания просто не потянет и уйдет в банкротство очень велик и Инспекции не нужен.
Что делать бизнесу с реальными рисками за 2022 год:
1. Выходить на диалог. Игнорирование запросов только повышает шансы на назначение проверки.
2. Оценивать доказательную базу. Необходимо понять, по каким именно эпизодам (хоз. операциям) у ФНС есть «сильные» доказательства, а где позиция Инспекции слаба (как правило на рабочих совещаниях они не стесняются выкладывать все карты на стол).
3. Уточнять обязательства по самым рисковым сделкам. Часто частичное уточнение (по наиболее очевидным эпизодам) позволяет снять напряжение и закрыть вопрос без назначения ВНП.
4. Договариваться о рассрочке. Механизмы уплаты задолженности частями существуют, и налоговая готова их обсуждать, если видит готовность плательщика к сотрудничеству.
Резюме: Надежда на то, что уходящий период 2022 года «проскочит» без внимания ФНС, в большинстве случаев ошибочна. Выбор стоит не между «платить» и «не платить», а между получить решение на проведение ВНП в последних числах декабря или выходить на диалог и уточнить часть по настоящему рисковых сделок.
💥Если вам интересны профессиональные разборы налоговых споров, практики проверок и анализ требований ФНС подписывайтесь на мой блог и телеграмм канал. Там мы разбираем то, о чем не пишут в официальных письмах.
Всем спасибо за прочтение🤝
Начать дискуссию