🌀Налоговые риски за 2022 год: почему отсидеться не выйдет

В прошлом - заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС.

⚡Сегодня я расскажу о “наболевшем”, о ситуациях с которыми ко мне все чаще обращаются клиенты. Многих сейчас интересует вопрос: как избежать выездной налоговой проверки при наличии рисковых сделок за 2022 год.

Чаще всего речь идёт не о ситуациях, когда есть реальные сделки, документы, исполнение, а налоговая просто по-своему смотрит на ваш учёт. Нет, речь идёт о вполне конкретных «схемах», когда и сам бизнес понимает: документы кривые, сделки фиктивные, в реальности ничего не было и ФНС уже на пороге с конкретным требованием “уточнить риски” иначе - “здраствуй ВНП”