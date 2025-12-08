Ошибка бухгалтера, которая стоила компании 10 млн руб.💰: кейс из практики работы в ФНС

🏗️ Предыстория: суд и отложенная реализация

В ходе проверки я обратил внимание на ситуацию с одним крупным заказчиком. Компания долго судилась с ним: заказчик отказывался подписывать КС-2 и КС-3 и, соответственно, оплачивать работы.

В 2018 году подрядчик (наш проверяемый) выигрывает суд. Решение вступает в законную силу в 4 квартале 2019 года. Суд обязал заказчика подписать документы и оплатить долг.

С момента вступления решения суда в силу работы считаются принятыми, следовательно, у подрядчика возникает обязанность отразить реализацию в книге продаж и начислить НДС именно в том периоде, когда решение вступило в силу, то есть в 4 квартале 2019 года. Но, у компании не было денег для оплаты сумма НДС с реализации (в размере 9.8 млн. руб.) и поэтому фактически они отразили сумму НДС с реализации (счета-фактуры с заказчиком) только в 1 квартале 2020 года.

Согласно п. 1 ст. 167 НК РФ, моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат:

1. День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).

2. День оплаты (частичной оплаты).

В случае судебных споров, датой реализации работ признается дата вступления в законную силу решения суда, подтверждающего факт выполнения работ. Именно в этот момент право собственности на результаты работ считается переданным.

Игнорирование этого правила влечет за собой занижение налоговой базы. А это штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога по ст. 122 НК РФ.

Я, как проверяющий сказал бухгалтеру об обнаружении ошибки, и что в решении им будет предъявлен штраф про штраф 20% по ст. 122 НК РФ. за занижение налогооблагаемой базы по НДС.