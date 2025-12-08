Ошибка бухгалтера, которая стоила компании 10 млн руб.💰: кейс из практики работы в ФНС

Приветствую читателей Клерка!
Это реальная история, которая произошла 4 года назад во время выездной налоговой проверки (ВНП), которую я проводил. Это классический пример того, как попытка «сделать логично» с точки зрения бизнеса идет вразрез с Налоговым кодексом и приводит к печальным последствиям.
📝Вводные данные: компания на ОСНО занималась строительно-монтажными работами. На входе у них уже были проблемы: в декларацию по НДС включили счета-фактуры от «технического» контрагента на сумму НДС 4 млн руб. Налогового консультанта у них не было, и защиту интересов взяла на себя главный бухгалтер.
🏗️ Предыстория: суд и отложенная реализация
В ходе проверки я обратил внимание на ситуацию с одним крупным заказчиком. Компания долго судилась с ним: заказчик отказывался подписывать КС-2 и КС-3 и, соответственно, оплачивать работы.
В 2018 году подрядчик (наш проверяемый) выигрывает суд. Решение вступает в законную силу в 4 квартале 2019 года. Суд обязал заказчика подписать документы и оплатить долг.
С момента вступления решения суда в силу работы считаются принятыми, следовательно, у подрядчика возникает обязанность отразить реализацию в книге продаж и начислить НДС именно в том периоде, когда решение вступило в силу, то есть в 4 квартале 2019 года. Но, у компании не было денег для оплаты сумма НДС с реализации (в размере 9.8 млн. руб.) и поэтому фактически они отразили сумму НДС с реализации (счета-фактуры с заказчиком) только в 1 квартале 2020 года.
Согласно п. 1 ст. 167 НК РФ, моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат:
1. День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).
2. День оплаты (частичной оплаты).
В случае судебных споров, датой реализации работ признается дата вступления в законную силу решения суда, подтверждающего факт выполнения работ. Именно в этот момент право собственности на результаты работ считается переданным.
Игнорирование этого правила влечет за собой занижение налоговой базы. А это штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога по ст. 122 НК РФ.
Я, как проверяющий сказал бухгалтеру об обнаружении ошибки, и что в решении им будет предъявлен штраф про штраф 20% по ст. 122 НК РФ. за занижение налогооблагаемой базы по НДС.
💣 Инициатива наказуема
Что делает бухгалтер: он решила действовать на опережение. За две недели до окончания выездной проверки подала уточненную налоговую декларацию (УНД):
перенесла счет-фактуру из 1 кв. 2020 в 4 кв. 2019.
И по итогу получилось так:
по 4 кв. 2019 — 9,8 млн руб. к доплате;
по 1 кв. 2020 — 9,8 млн руб. к возмещению.
Формально - нарушение было исправлено, но фактически - они “запустили” камеральную налоговую проверку (КНП) по возмещению.
🔬 КНП по возмещению: эффект микроскопа
Все, кто хоть раз проходил возмещение НДС, знают, что Инспекция, значительно внимательнее, чем при «обычной» проверке проверят обоснованность вычетов. И так, в ходе камеральной проверки УНД по НДС за 1 кв. 2020 инспектор собрал доказательства в отношении неправомерности налоговых вычетов, которые в рамках КНП первичной декларации не были установлены.
В итоге:
по выездной проверке компания потеряла вычеты примерно на 4 млн руб. НДС по «техничке»;
В возмещении отказали и компания сама обрекла себя на уплату дополнительных 9,8 млн руб. недоимки за 2019 год.
То есть попытка «грамотно исправить» ошибку по реализации вышла компании в почти 10 млн руб. сверх уже ожидаемых доначислений.
✅ Что важно вынести из этой истории
1. УНД это не только инструмент спасения, но и триггер новых проверок. Если правка превращает квартал в «к возмещению», будьте готовы, что вашу декларацию рассмотрят с пристрастием
2. Перед тем как исправлять ошибку нужно моделировать последствия. Иногда выгоднее аккуратно отрабатывать риск в рамках текущей выездной проверки, чем открывать новую проверку, особенно в виде КНП по возмещению
И главный вывод состоит в том, что каждый должен заниматься своим делом. Ошибка была не в том, что реализацию отразили не в том периоде. Это лечится пени и небольшим штрафом. Ошибка была в панической попытке «все исправить» через возмещение НДС, не понимая последствий.
Если к вам пришла проверка или возникла сложная ситуация не экономьте на консультантах. Особенно при принятии таких решений как в описанном кейсе.
