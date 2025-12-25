📌Затягивание выездной налоговой проверки (ВНП): зачем бизнесу «играть вдолгую» и когда это имеет смысл.

Сегодня разберем тему, о которой в НК РФ прямо не написано, но которая постоянно встречается на практике: почему компании иногда заинтересованы, чтобы проверка шла дольше, когда это может быть выгодно в рамках закона, и почему «затягивание ради затягивания» часто приводит к обратному результату.
Эта статья написана на основе моего опыта работы в ФНС в отделе выездных налоговых проверок. Статья не про то «как затянуть проверку». Любые действия должны быть добросовестными. Я расскажу про логику процесса и типовые мотивы, которые реально встречаются в жизни.
🧩 Для начала: почему проверка вообще может идти «долго»
У многих собственников есть иллюзия: «Выездная проверка — это два месяца, и всё». В реальности ВНП — это не монолитный кусок времени, а длинная цепочка процедур.
Давайте посчитаем «чистое время»:
Сама выездная (срок проведения): По стандарту — 2 месяца, но решением Управления ФНС она почти всегда продлевается до 4, а в исключительных случаях — до 6 месяцев.
Приостановления: Это самый «резиновый» этап. Проверку можно приостанавливать для запроса документов у контрагентов, экспертиз или перевода иностранных бумаг. Суммарный срок приостановки — до 6 месяцев (а если запросы уходят за границу — добавляйте еще 3 месяца).
Оформление результатов: После справки об окончании проверки у инспектора есть 2 месяца на написание Акта.
Возражения и рассмотрение: После вручения Акта у вас есть 1 месяц на подготовку возражений. Затем — рассмотрение материалов (в течение 10 дней, но срок могут продлить еще на месяц).
Допмероприятия (ДМНК): Если вы привели веские доводы, назначаются «допы» — это еще 1 месяц активных действий инспекции.
Итоговое решение: После ДМНК снова возражения и итоговое решение, которое вступает в силу еще через 1 месяц (после апелляции в Управление).
Итог: «Быстрая» проверка занимает 6–8 месяцев. «Затяжная» может легко перевалить за 1.5–2 года.
И если вы хоть раз были «внутри» такого процесса, то знаете: финальная дата почти никогда не очевидна в начале.
🚩 Зачем тянуть время? Основные цели «игры вдолгую»
Если проверка «закрывается» сегодня, вы получаете итоговое решение с суммой налога, пеней и штрафов. Затягивание — это попытка изменить это уравнение в свою пользу.
Истечение сроков давности. Согласно ст. 113 НК РФ, срок давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения составляет 3 года. Если проверка касается, например, 2022 года, то к началу 2027 года штрафные санкции могут просто «отпасть» сами собой. А это, 20–40% от суммы недоимки.
Беспроцентная рассрочка. Время — это деньги. Период проверки можно использовать для аккумулирования средств на уплату будущих доначислений.
Защита активов. Налоговая начинает мониторить имущество компании еще на этапе предпроверочного анализа (ППА). Однако до вынесения итогового решения наложить обеспечительные меры (арест) инспекции крайне сложно. Лишние полгода-год дают возможность провести реструктуризацию или реализовать имущество по рыночной цене, чтобы направить деньги в оборот, а не просто ждать ареста.
Отсрочка следующей проверки. ФНС часто работает циклами. Закончив одну ВНП по 2022-2023 годам, они могут сразу выйти на 2024-2025 гг. Затягивая текущую проверку, вы отодвигаете старт следующей, не давая инспекторам «зайти на второй круг» слишком быстро.
📉 Инструментарий: как это происходит на практике
В налоговой это называют «воспрепятствованием проведению проверки», но формально всё может выглядеть вполне законно.
1. «Дозированная» выдача информации
Тактика минимализма. На требования инспекции отвечают ровно настолько, чтобы не получить штраф за непредставление, но и не дать инспектору лишней зацепки.
Пример: Предоставляются только первичные документы (УПД, ТТН), но игнорируются аналитические регистры, карточки счетов или данные из 1С.
2. Процедурные маневры
Ст. 31 НК РФ дает право инспекции требовать документы, но жизнь вносит свои коррективы.
Технические сбои: «Произошел сбой в 1С, база восстанавливается». Это законный повод попросить об отсрочке для «восстановления учета». Штрафа нет (причины объективные), а время идет.
3. «Туз в рукаве» на этапе возражений
Самые весомые аргументы и доказательства реальности сделок опытные консультанты приберегают к самому финалу — этапу подачи возражений на акт проверки.
Для чего это нужно: Это вынуждает инспекцию назначать дополнительные мероприятия налогового контроля (ДМНК). А это еще +1 месяц к сроку, плюс время на подготовку нового дополнения к акту. Итого — еще 2-3 месяца форы.
⚖️ Риски и нюансы: о чем нельзя забывать
Затягивание — это не панацея.
Пени. Они капают каждый день. Чтобы время не стоило слишком дорого, по возможности нужно держать сальдо ЕНС положительным на сумму возможных доначислений. Можно вносить суммы на счет постепенно: деньги формально ваши, но они перекрывают будущие доначисления, и пени на эту сумму не начисляются.
Статья 199.2 УК РФ и оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве. Если инспекция докажет, что вы затягивали проверку специально, чтобы вывести активы, за которые можно было бы погасить долг, то высоки шансы, что правоохранители заинтересуются такими действиями.
Субсидиарная ответственность. Если всё закончится банкротством, любые сделки по «выводу», совершенные в период проверки, будут оспорены в первую очередь. Специалисты по взысканию в составе проверяющей группы сейчас работают очень цепко.
✅ Вывод
Затягивание проверки — это всегда риск. Это игра на грани фола, которая требует ювелирной работы с документами и глубокого понимания внутренних регламентов ФНС. Если у компании «площадочные» контрагенты и база у инспекции уже собрана (особенно если вы «висели» в ППА года два), затягивание лишь отсрочит неизбежное. Но если цель — уйти от штрафов или законно реструктуризировать бизнес — это рабочий инструмент.
📌 Телеграм-канал
Я веду авторский телеграм-канал «Налоговый Инсайдер» https://t.me/naloginsider, где разбираю практику налогового контроля, тренды ФНС и рабочие кейсы. Подписывайтесь, что не пропустить полезную информацию🤝
Начать дискуссию