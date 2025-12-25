📌Затягивание выездной налоговой проверки (ВНП): зачем бизнесу «играть вдолгую» и когда это имеет смысл.

Сегодня разберем тему, о которой в НК РФ прямо не написано, но которая постоянно встречается на практике: почему компании иногда заинтересованы, чтобы проверка шла дольше, когда это может быть выгодно в рамках закона, и почему «затягивание ради затягивания» часто приводит к обратному результату.

Эта статья написана на основе моего опыта работы в ФНС в отделе выездных налоговых проверок. Статья не про то «как затянуть проверку». Любые действия должны быть добросовестными. Я расскажу про логику процесса и типовые мотивы, которые реально встречаются в жизни.