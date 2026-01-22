💡Интервью с главой ФНС Даниилом Егоровым: честный разбор от бывшего налоговика

Интервью с руководителем ФНС Даниилом Егоровым вышло еще в августе прошлого года. Но в нынешних турбулентных условиях оно не просто остается актуальным — оно становится ключом к пониманию того, куда движется налоговая система и в какой экономической реальности нам всем предстоит «существовать».
На момент выхода этого разговора я еще носил погоны и занимал должность заместителя начальника отдела УФНС, а потому, соблюдая корпоративную этику, публично комментировать слова руководителя Службы не мог. Сегодня, находясь уже по другую сторону баррикад в качестве независимого консультанта, я могу позволить себе более свободный и критический анализ.
Есть в этом определенная ирония: Даниил Егоров пришел в налоговую службу в начале нулевых из консалтинга и аудита, принеся туда совершенно иную культуру мышления. Я же проделал ровно обратный путь — из системы, где проработал почти 12 лет, ушел в частную практику. Этот своеобразный «обмен опытом» позволяет видеть картину объемно — и глазами бывшего инспектора (а как мне сказал мой начальник - бывших инспекторов не бывает), так и глазами предпринимателя.
Я внимательно изучил тезисы главы ФНС и сопоставил их с тем, что вижу/видел «на земле» сегодня. Разрыв между декларациями (словами) и реальностью — это то, что требует самого пристального внимания бизнеса.
🤝 Теория «общего котла» и цена обеления
Тезис Егорова: Глава ФНС транслирует философию «общего котла»: государство — это механизм, позволяющий людям «скинуться» на то, что невозможно купить в одиночку (инфраструктуру, безопасность, медицину). В этой парадигме неуплата налогов — это воровство у общества. Если один предприниматель платит «в белую», а его конкурент — нет, последний получает несправедливое конкурентное преимущество, и задача ФНС — выровнять эти условия.
Мой комментарий: С самой концепцией и необходимостью обеления экономики спорить невозможно — порядок нужен всегда. Позиция эта не нова: спросите главу налоговой службы любой развитой страны, и он ответит примерно так же.
Но что это значит для Российского бизнеса здесь и сейчас? Мы находимся в ситуации, когда цены высоки как никогда, кредитные ресурсы дороги, а логистические цепочки перестроены с огромными издержками. Для многих компаний налоговая оптимизация сегодня — это вопрос не получения сверхдоходов, а банального физического выживания.
Мне страшно думать, насколько тотальное обеление, к которому стремится Служба, может ударить по конечным ценам для населения. Существует реальный риск: если фискальное и административное давление окажется непосильным, мы увидим не расцвет честной конкуренции, а повальное закрытие малого и среднего бизнеса или его еще более глубокий уход в серые схемы, до которых цифровизация еще не добралась (что мы собственно уже и наблюдаем).
🤖 ФНС как IT-корпорация: видит ли «система» всё?
Тезис Егорова: Налоговая служба сегодня — одна из самых цифровизованных в мире. Ключевые аргументы: система АСК НДС свела налоговые разрывы к минимуму (менее 1%), а данные с онлайн-касс (ККТ) поступают в ФНС с задержкой всего в полторы минуты. Егоров справедливо отмечает: современное налоговое администрирование происходит не в инспекции, а в момент вашей транзакции. Служба уже применяет нейросети для анализа массивов биг-даты, обучаясь отличать позиции в чеках.
Мой комментарий: Я не согласен с популярным тезисом, что «налоговая видит абсолютно всё» прямо сейчас. Слепые зоны еще остаются.
Однако это несогласие «в моменте». Понимая, с какой скоростью развиваются технологии в ФНС и какие ресурсы в это вкладываются, я осознаю, что тотальный контроль — вопрос ближайшего будущего. Внедрение продвинутых нейронных систем в алгоритмы АИС «Налог-3» уже не за горами.
Бизнесу пора расстаться с иллюзиями прошлого десятилетия. Скрыться от машинных алгоритмов, которые анализируют экономику в режиме реального времени, будет практически невозможно. Попытка обмануть систему, которая видит всю цепочку создания стоимости, становится все сложнее.
📄 Налоги «под капотом» и человеческий фактор
Тезис Егорова: Мечта главы ФНС — незаметное налогообложение, сервис, скрытый «под капотом» бизнес-процессов. Данные должны считаться сами, без участия бухгалтеров и тем более бумаги. В интервью приводилась шокирующая цифра: страна ежегодно тратит около 3,5 триллионов рублей на бумажный документооборот (печать, хранение, логистика). Цель — избавить экономику от этого балласта через предзаполнение отчетности и автоматические режимы.
Мой комментарий: Мы действительно движемся в этом направлении — внедрение АУСН и расширение налогового мониторинга тому подтверждение. Я допускаю, что в горизонте 3–5 лет налоговое администрирование изменится до неузнаваемости.
Но сегодня пресловутый человеческий фактор на местах никуда не делся и остается главным тормозом реформ. Служба стремительно несется в цифровую эру на уровне Центрального аппарата, но территориальные инспекции зачастую просто не успевают за этими новшествами — ни технически, ни кадрово, ни ментально. Разрыв между «космическими кораблями» в Москве и ручным управлением в регионах огромен.
⚡️ От «карательного органа» к сервису: декларации и реальность
Тезис Егорова: ФНС активно борется со стереотипом «карательного органа» и видит себя инфраструктурой справедливых правил. В разговоре неоднократно звучала мысль, что налоговая служба — это не набор обезличенных контролеров-биороботов, а живые люди с внутренней культурой и профессиональными стандартами. В качестве доказательства «некровожадности» приводилась статистика: всего 9 реальных сроков за неуплату налогов за прошлый год.
Мой комментарий: На мой взгляд, люди — и сотрудники службы, и предприниматели — это самый недооцененный ресурс в этой гонке цифровизации, которому уделяется преступно мало внимания.
Статистика по уголовным делам правдива, но она убаюкивает бдительность. Давление на бизнес не исчезло, оно трансформировалось в более эффективные экономические инструменты: субсидиарную ответственность, блокировки счетов и включение в реестры рисков.
Человеческий фактор остается тем самым узким горлышком для реализации всех амбициозных планов. Находясь сейчас по ту сторону баррикад, я вижу массу причин, из-за которых налоговая реформа буксует, а бизнес отказывается ее принимать — от банального недоверия до невозможности выполнить требования в текущих экономических реалиях.
📌Резюме
Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, Даниил Егоров справедливо озвучивает, что предприниматель — это человек, который рискует всем и несет колоссальную ответственность без права на ошибку. С другой стороны, условия работы, создаваемые в том числе и фискальной системой для этого предпринимателя, сейчас таковы, что многие приходят к выводу: лучше было бы и не начинать.
