💡Интервью с главой ФНС Даниилом Егоровым: честный разбор от бывшего налоговика

Интервью с руководителем ФНС Даниилом Егоровым вышло еще в августе прошлого года. Но в нынешних турбулентных условиях оно не просто остается актуальным — оно становится ключом к пониманию того, куда движется налоговая система и в какой экономической реальности нам всем предстоит «существовать».

На момент выхода этого разговора я еще носил погоны и занимал должность заместителя начальника отдела УФНС, а потому, соблюдая корпоративную этику, публично комментировать слова руководителя Службы не мог. Сегодня, находясь уже по другую сторону баррикад в качестве независимого консультанта, я могу позволить себе более свободный и критический анализ.

Есть в этом определенная ирония: Даниил Егоров пришел в налоговую службу в начале нулевых из консалтинга и аудита, принеся туда совершенно иную культуру мышления. Я же проделал ровно обратный путь — из системы, где проработал почти 12 лет, ушел в частную практику. Этот своеобразный «обмен опытом» позволяет видеть картину объемно — и глазами бывшего инспектора (а как мне сказал мой начальник - бывших инспекторов не бывает), так и глазами предпринимателя.

Я внимательно изучил тезисы главы ФНС и сопоставил их с тем, что вижу/видел «на земле» сегодня. Разрыв между декларациями (словами) и реальностью — это то, что требует самого пристального внимания бизнеса.