Когда бизнес платит за чужие налоги: как работает механизм «перевода бизнеса» и почему риски растут

🔍 Как ФНС доказывает «перевод бизнеса»

На практике налоговый орган уже с самого начала налоговой проверки выстраивает картину из отдельных элементов, каждый из которых сам по себе может быть вполне обычным для рынка, но в совокупности ту формирует аргументацию, которое ложится в основу представляемых налоговым органом материалов.

В первую очередь анализируется клиентская база. Если новая компания начинает работать с заказчиками банкрота, это расценивается как возможный признак продолжения бизнеса. Даже если речь идёт о нормальной конкурентной борьбе, сам факт совпадения клиентов становится отправной точкой для подозрений.

Далее внимание уделяется персоналу. Переход сотрудников из обанкротившейся компании в другую организацию той же отрасли с точки зрения рынка труда естественен, но в логике налогового спора может быть интерпретирован как «переманивание команды». Особенно чувствительными становятся случаи, когда переходит сразу несколько работников или целое подразделение.

Отдельный блок — активы. Проверяется, не оказалось ли у новой компании оборудования, транспорта или техники, которыми ранее пользовался должник. Даже если активы получены через лизинг или на открытом рынке, налоговый орган нередко пытается представить это как вывод имущества.

Наконец, анализируется движение выручки: не сместился ли денежный поток с банкрота к новой компании. При положительном ответе формируется общий вывод — бизнес не исчез, а просто сменил «вывеску».