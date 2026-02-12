🔥Как принимаются решения о проведении ВНП

Назначение выездной налоговой проверки в абсолютном большинстве случаев является результатом проведённого предпроверочного анализа (ППА). Основанием для выхода в ВНП служит совокупность двух факторов: достаточная сумма предполагаемой недоимки и сформированный объём доказательств, позволяющий согласовать проверку на уровне Управления.
К моменту принятия решения инспекция, как правило, уже располагает:
аналитикой по НДС и по цепочкам контрагентов;
сведениями о взаимосвязях участников операций и наличии у них ресурсов;
документами и информацией, полученными вне рамок выездной проверки.
Иными словами, выездная проверка сегодня — это не стадия поиска нарушений, а этап их процессуального закрепления через акт и решение.
Фокус выездных проверок: НДС
Подавляющее большинство выездных проверок связано с налогом на добавленную стоимость (НДС). Причём речь идёт именно о тематических проверках по НДС, а не о комплексных проверках всех налогов.
Проверки по УСН или по методологическим ошибкам встречаются, однако их доля существенно ниже в общем объеме назначаемых проверок, по моему опыту не более 10%. Основной объём споров сосредоточен вокруг НДС и применения статьи 54.1 НК РФ.
В таких спорах ключевыми становятся вопросы:
реальности хозяйственной операции;
деловой (экономической) цели;
осведомлённости налогоплательщика о характере действий контрагентов;
наличия либо отсутствия умысла (причем, если речь идет о доказывании схем с вычетами от технических организаций это всегда умысел, а значит и штраф по п.3 ст.122 НК РФ в размере 40%).
Документы как форма и содержание сделки
Наличие договора, актов, счетов-фактур и оплаты сделки не гарантирует отсутствие претензий. И более того, даже не является решающим фактором для принятия налоговым органом решения о проведении ВНП.
Налоговый орган оценивает не только формальную сторону оформления сделки, но и её фактическое содержание, то есть реальность самой финансово-хозяйственной операции, реальность сделки с учетом всех обстоятельств ее исполнения
В рамках анализа проверяется:
кто фактически выполнял работы или поставлял товар;
обладал ли контрагент необходимыми ресурсами (персоналом, оборудованием, транспортом, складом);
соответствуют ли объёмы поставок заявленным возможностям;
прослеживается ли источник происхождения товара;
каким образом распределялись денежные средства по цепочке.
Если фактическая картина не подтверждает заявленные операции, формально корректный документооборот не является достаточным доказательством правомерности вычетов и может оспорен в рамках налоговой проверки.
Прозрачность цепочек и цифровой анализ
Даже если контрагент зарегистрирован, сдаёт отчётность и не имеет очевидных разрывов, это не означает автоматической безопасности операций.
Информационные возможности системы АИС Налог-3 позволяют налоговикам анализировать полные цепочки движения товаров и денежных средств. Исследуются декларации, платежи, распределение денежных и товарных потоков, взаимосвязи всех участников сделки, участвующих в ее исполнении.
При выявлении несоответствий — например, расхождения номенклатуры, логистики или экономической логики операций — формируется вывод о формальном характере сделки либо о её транзитном характере.
Таким образом, оценивается не формальное существование контрагента, а обоснованность конкретной операции в общей цепочке.
Процедура согласования выездной проверки
Назначение выездной проверки проходит процедуру согласования в трёхуровневой системе (ФНС — Управление — Инспекция).
Формально установленного «процента доказательств», необходимого для выхода в ВНП, не существует. Помню, что раньше, когда создавались отделы предпроверочного анализа (ППА), называли цифру в 75% доказательной базы, которая должна собираться именно до выхода на выездную проверку. Фактически же, процедура носит оценочный характер. Инспекция представляет материалы, сформированные в рамках ППА, и обосновывает комиссии целесообразность назначения проверки.
Проверка может быть согласована либо возвращена на доработку при недостаточности доказательной базы (но если имеются так называемые «уходящие риски», то назначить могут и без достаточно собранной базы).
Управление заинтересовано в том, чтобы в выездную проверку выходили при наличии устойчивой доказательной позиции. Это связано и с общей тенденцией к сокращению сроков проверок и ускорению поступлений в бюджет.
По этой причине дополнительные мероприятия налогового контроля (ДМНК) в настоящее время назначаются реже, чем ранее: основной объём аналитической работы переносится на стадию до назначения ВНП.
Практические выводы
Современная модель налогового контроля предполагает, что к моменту назначения выездной проверки ключевые выводы уже сформированы, а это означает:
Основная аналитическая работа проводится на этапе предпроверочного анализа.
Возможности повлиять на позицию налогового органа существенно выше до назначения ВНП (путем доказывания реальности сделок).
В рамках самой выездной проверки предметом спора чаще становится оценка уже собранных доказательств, а не их первичное формирование.
В отдельных случаях налогоплательщикам удаётся доказать отсутствие их участия в схемных операциях и перераспределить риск на иные звенья цепочки. Однако такие ситуации требуют системной доказательной работы и чётко выстроенной позиции.
Ключевой вывод состоит в следующем: чем раньше начинается работа с налоговым риском — на стадии предпроверочного анализа, — тем выше вероятность корректировки позиции и снижения потенциальных доначислений.
