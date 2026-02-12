🔥Как принимаются решения о проведении ВНП

Назначение выездной налоговой проверки в абсолютном большинстве случаев является результатом проведённого предпроверочного анализа (ППА). Основанием для выхода в ВНП служит совокупность двух факторов: достаточная сумма предполагаемой недоимки и сформированный объём доказательств, позволяющий согласовать проверку на уровне Управления.

К моменту принятия решения инспекция, как правило, уже располагает:

аналитикой по НДС и по цепочкам контрагентов;

сведениями о взаимосвязях участников операций и наличии у них ресурсов;

документами и информацией, полученными вне рамок выездной проверки.

Иными словами, выездная проверка сегодня — это не стадия поиска нарушений, а этап их процессуального закрепления через акт и решение.