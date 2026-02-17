💥Кассовая дисциплина-2026: «закручивание гаек» продолжается или 150 000 рублей за непробитый чек

Время «расслабленного» режима работы с наличкой официально заканчивается. Если последние пару лет мы жили в условиях моратория на проверки и относительно гуманных штрафов (которые, еще и не так часто выписывали), то 2026 год станет годом жесткого закручивания гаек.
Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1096244-8, который напрямую нацелен на ужесточение ответственности за нарушения в сфере ККТ. По мнению государства: действующая система штрафов больше не работает. Заплатить штраф сейчас дешевле, чем пробить чек и заплатить налог. Эту «экономическую целесообразность» нарушения законодатель решил устранить самым простым способом — сделав штраф по размеру таким, чтобы он стал значительно ощутимым для бизнеса.
📉Новая математика расчета штрафов
Если раньше за работу «мимо кассы» штраф зависел от суммы расчета, но имел скромный нижний порог (30 000 руб. для юрлиц и 10 000 руб. для ИП), то теперь цифры совсем другие.
Минимальный штраф за неприменение ККТ для юридических лиц вырастет в 5 раз — до 150 000 рублей. Но самый болезненный удар придется по индивидуальным предпринимателям. Законопроект предлагает уравнять ответственность ИП и организаций. Это значит, что для предпринимателя минимальная планка штрафа взлетит сразу в 15 раз — с 10 до тех же 150 000 рублей. Даже с учетом возможной 50-процентной скидки за быструю уплату, отдать 75 тысяч за один забытый чек — это серьезный удар по кассе микробизнеса.
Но это только начало. Вводится прогрессивная шкала для повторных нарушений. Если вас поймают второй раз в течение года, а сумма расчетов «мимо кассы» составит менее 1 млн рублей, штраф будет уже минимум 300 000 рублей. Третье нарушение? Готовьтесь к штрафу от 750 000 рублей. Фактически, три ошибки могут стоить бизнесу более миллиона рублей на ровном месте.
💡Прощайте, предупреждения
Вторая, не менее важная новость, из КоАП планируют убрать возможность замены штрафа на предупреждение за первое нарушение.
Раньше, если вы попались впервые и нарушение не нанесло вреда жизни и здоровью граждан (а непробитый чек редко кому-то наносит физический вред), можно было отделаться «легким испугом» и предупреждением. Налоговая часто шла навстречу, особенно если нарушение устраняли быстро.
С принятием нового закона эта лазейка закрывается. Первый же выявленный факт неприменения ККТ — сразу штраф. Никаких «понять и простить» больше не будет и надеяться на лояльность инспектора больше не приходится.
💳Мифы о переводах, рынках и «ненужных» чеках
На фоне ужесточения ответственности я все еще вижу массу предпринимателей, которые живут иллюзиями пятилетней давности (как например в отношении того, что наличии документов по бумажному НДС спасет их от проверки). В отношении правил применения ККТ самая популярная — «клиент сам сказал, что чек ему не нужен». Запомните: обязанность выдать чек не зависит от желания покупателя. Единственное исключение — если покупатель до момента расчета дал вам email или телефон, и вы отправили чек туда. Если данных нет, то вы обязаны выдать чек, и других аргументов для налоговой вы не найдете.
Вторая опасная иллюзия — переводы на карту или через СБП. Многие считают, что раз деньги пришли в безналичной форме, то чек бить не надо, или можно пробить его «когда-нибудь потом». При расчетах с физлицами (даже если они платят по QR-коду) чек должен быть сформирован.
То же касается и рынков или региональных ярмарок. Да, там исторически сложилась «зона свободной торговли» без касс, но гайки закручивают. Блокировки карт по 115-ФЗ и контрольные закупки становятся реальностью даже для тех, кто привык работать только за нал.
📌Чек коррекции
Что делать, если нарушение уже произошло? Например, вы забыли пробить чек, касса сломалась или сотрудник «накосячил». Пока налоговая не прислала вам требование, у вас есть единственный легальный способ избежать штрафа в 150 000 рублей — это чек коррекции.
Механизм работает как «явка с повинной». Вы сами находите ошибку, формируете чек коррекции (на всю сумму непробитой выручки) и, что критически важно, отправляете в налоговую уведомление через Личный кабинет до того, как они сами обнаружат нарушение. В этом случае действует примечание к статье 14.5 КоАП РФ, которое освобождает от ответственности.
Важный нюанс: чек коррекции должен быть полным и точным. Если вы «скорректируете» только половину суммы, штраф прилетит на остаток. В условиях, когда автоматический контроль ФНС видит все больше расхождений, чек коррекции становится важным инструментом и возможностью уйти от штрафа.
Еще больше полезной информации о налоговом контроле я пишу в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер» 👉 https://t.me/naloginsider подпишись, что бы не пропустить важную информацию о налоговом контроле (за плечами 12 лет работы в ФНС).
Начать дискуссию