💥Кассовая дисциплина-2026: «закручивание гаек» продолжается или 150 000 рублей за непробитый чек

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1096244-8 , который напрямую нацелен на ужесточение ответственности за нарушения в сфере ККТ. По мнению государства: действующая система штрафов больше не работает. Заплатить штраф сейчас дешевле, чем пробить чек и заплатить налог. Эту «экономическую целесообразность» нарушения законодатель решил устранить самым простым способом — сделав штраф по размеру таким, чтобы он стал значительно ощутимым для бизнеса.

Время «расслабленного» режима работы с наличкой официально заканчивается. Если последние пару лет мы жили в условиях моратория на проверки и относительно гуманных штрафов (которые, еще и не так часто выписывали), то 2026 год станет годом жесткого закручивания гаек.

📉Новая математика расчета штрафов

Если раньше за работу «мимо кассы» штраф зависел от суммы расчета, но имел скромный нижний порог (30 000 руб. для юрлиц и 10 000 руб. для ИП), то теперь цифры совсем другие.

Минимальный штраф за неприменение ККТ для юридических лиц вырастет в 5 раз — до 150 000 рублей. Но самый болезненный удар придется по индивидуальным предпринимателям. Законопроект предлагает уравнять ответственность ИП и организаций. Это значит, что для предпринимателя минимальная планка штрафа взлетит сразу в 15 раз — с 10 до тех же 150 000 рублей. Даже с учетом возможной 50-процентной скидки за быструю уплату, отдать 75 тысяч за один забытый чек — это серьезный удар по кассе микробизнеса.

Но это только начало. Вводится прогрессивная шкала для повторных нарушений. Если вас поймают второй раз в течение года, а сумма расчетов «мимо кассы» составит менее 1 млн рублей, штраф будет уже минимум 300 000 рублей. Третье нарушение? Готовьтесь к штрафу от 750 000 рублей. Фактически, три ошибки могут стоить бизнесу более миллиона рублей на ровном месте.