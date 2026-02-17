🔥«Бывших» налоговиков не бывает: отвечаю на неудобные вопросы про карты, переводы и «лишние» расходы

Еще недавно я работал по ту сторону налогового контроля, осуществлял налоговые проверки и инициировал контрольные мероприятия. Сейчас я работаю на стороне бизнеса поэтом решил открыть здесь новую рубрику с ответами на ваши вопросы.

Здесь я буду разбирать то, что действительно волнует бизнес, но о чем не принято спрашивать в окошке инспекции.

Пару слов обо мне, чтобы вы понимали, кто по ту сторону экрана. За моими плечами почти 12 лет работы в ФНС. Мой профиль — это налоговый контроль. Я знаю изнутри, как проводятся выездные и камеральные проверки, как работает предпроверочный анализ (ППА) и по каким алгоритмам система отбирает будущих «жертв» для мероприятий налогового контроля.

Мне известны методологии поиска схем, разрывов, алгоритмы и все применяемые методы налогового контроля. Поэтому смело задавайте вопросы в комментариях или в моем Telegram-канале. Сегодня отвечаю на вопросы про переводы на карты, контроль расходов и электронные кошельки.

💳 Перевод выручки на карту вместо эквайринга: когда ждать беды?

Учитывая, что в нынешних реалиях бизнес с невысокой маржой и с низким пределом прочности массово мигрирует в «серую плоскость» предпринимательской деятельности, этот вопрос является как никогда актуальным. И если до «глобального обеления» переводы на карту вместо эквайринга не были чем-то редким, то сейчас это уже носит массовый характер.

Сразу сделаю важную оговорку: я, как человек системы (пусть и бывший), не буду давать прямых инструкций по обходу закона. Но показать вам риски могу.

Давайте объясню ситуацию на аналогии с морем и акулами 🦈.

Море — огромное. Акул сравнительно немного. Шанс быть съеденным есть у всех, но у маленькой рыбки он статистически ниже, чем у крупной добычи.

Если уйти от метафор, то расклад такой: ФНС в моменте не видит ваши переводы по СБП. Инспектор не сидит и не мониторит каждую транзакцию в реальном времени. Узнать о них налоговая может, как правило, только в рамках уже запущенной проверки или по конкретному сигналу (жалоба покупателя, например).

Следовательно, пока нет «сигнала» или триггера, шансы попасть под раздачу не так высоки. НО! Ситуация меняется.

⚠️ Главный риск: Росфинмониторинг с 1 сентября этого года получает расширенный доступ к данным Национальной системы платежных карт (НСПК). Это тот самый «невод», в который может попасть даже не очень крупная рыбка. Когда (и если) данные о переводах начнут скрещивать с данными онлайн-касс в автоматическом режиме, «серая» зона станет прозрачной.

📱 Электронные кошельки: можно ли спрятаться?

Многие до сих пор считают, что электронный кошелек (ЮMoney, Qiwi и прочие) — это что-то отдельное от банковской системы и налогового контроля.

Отвечу прямо: тихой гавани здесь нет, была когда то, но для обычных денег (не относящихся к ЦФА) больше нет.

Если кошелек открыт в сервисе, который работает в Российской юрисдикции, то он попадает под весь массив нашего законодательства:

Закон: С 1 апреля 2021 года электронные кошельки законодательно приравняли к банковским счетам в вопросах контроля (Федеральный закон № 161-ФЗ). Налоговый кодекс: В отношении них действует ст. 86 НК РФ. Банки обязаны сообщать об открытии таких кошельков и предоставлять выписки по запросу ФНС.

Кроме того, анонимность сейчас невозможна. Все кошельки требуют идентификации пользователя (привязка к паспорту). Поэтому спрятать там серьезные суммы от глаз налоговой не получится. Да, еще можно использовать относительно анонимные кошельки, но это не большие суммы, до 15 тыс. руб.

🏠 Когда расходы выше доходов: могут ли доначислить налог за покупку авто?

Это очень интересная и болезненная тема. Часто спрашивают: «Если я официально заработал 500 тысяч или вообще официально не заработал ничего, но при этом купил машину за 5 миллионов, придет ли налоговая с проверкой?»

Отвечу сухо и по фактам: в Налоговом кодексе РФ пока нет прямой нормы, позволяющей обложить налогом саму покупку просто на основании разницы сумм.

НО расслабляться рано. Дорогостоящая покупка — это как сейчас модно говорить «Ред флаг» 🚩.

Это реальный триггер, который, при определенных условиях, легко может запустить цепочку событий:

Триггер: Система видит покупку дорогого имущества (недвижимость, авто) без подтвержденного источника дохода. Анализ: Если вы уже находитесь в разработке или являетесь бенефициаром проверяемого бизнеса, это становится доказательством того, что вы выводили деньги через «схемы» (налоговая экономия). Мероприятия: Вас вызывают на комиссию или допрос с простым вопросом: «Откуда деньги?». Результат: Эти данные ложатся в основу доказательной базы при проверке.

Таких историй по «физикам» в моей практике работы в ФНС было не так много. Но вектор контроля меняется на глазах и за физических лиц вполне могут взяться всерьез. При том, что инструменты контроля доходов и расходов только ужесточаются.

https://t.me/naloginsider