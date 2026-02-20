🚩Red Flag или нет? Вычеты по НДС 89% и «справка от налоговой»

В этой статье разберу три вопроса из комментариев, которые волнуют многих:
Является ли доля вычетов по НДС более 89% красным флагом для ФНС?
Почему инспекторы требуют, чтобы бизнес знал, как налоговая видит его контрагента?
Достаточно ли выписок из открытых баз, чтобы отбиться от претензий в «неосмотрительности»?
Разбираемся, как алгоритмы контроля работают в реальности, а не на бумаге.
📊 Миф про долю вычетов по НДС в 89%
Короткий ответ: нет, превышение этого порога больше не является красным флагом.
Примерно с 2017–2018 годов прежняя концепция планирования выездных налоговых проверок (ВНП) полностью утратила свою актуальность. Отбор кандидатов теперь строится исключительно на основании рисков, выявляемых АИС «Налог-3». Сам по себе процент вычетов перестал играть решающую роль и не является самостоятельным триггером для назначения проверки.
Абсолютное большинство контрольных мероприятий проводится на основании конкретных «разрывов», выявленных алгоритмами АИС при сопоставлении деклараций.
Вывод: Даже если у вас 99,99% вычетов, но в вашей цепочке нет разрывов, источник сформирован, а НДС уплачен в бюджет — вы можете спать относительно спокойно.
Например, множество оптовых и торговых компаний объективно имеют высокий процент вычетов (редко ниже 95%). И если они попадают под проверку, то бьют их совершенно по другим триггерам, а не за высокую долю вычетов.
🕵️♂️ «Вы должны были знать»: ловушка коммерческой осмотрительности
Приходя в инспекцию в качестве представителя, я регулярно слышу от бывших коллег заученные тезисы в адрес бизнеса:
«У вашего контрагента не сформирован источник по НДС»,
«У него нет активов для выполнения обязательств»,
«Финансовые потоки имеют слом платежа».
Звучит солидно. Но скажу честно: я с трудом представляю, где обычный налогоплательщик может получить сведения, сопоставимые с теми, что инспектор видит в АИС Налог-3. Сервисы проверки («Прозрачный бизнес», «Контур.Фокус», «Спарк») не обладают и физически не могут обладать данными, которые позволили бы увидеть партнера «глазами налоговой».
Как бизнес должен был узнать о «сломе платежа» в пятом звене? Вопрос риторический.
Но почему инспектор всё равно этого требует? Ранее я уже не раз писал про разницу между «техническим» и «недобросовестным» контрагентом. Для налоговой на этапе предпроверочного анализа критически важно понять статус вашего партнера. Требуя от вас невозможного (но от конечно же так не считает), инспектор пытается выяснить, были ли вы реальным выгодоприобретателем схемы или просто стали жертвой недобросовестного поставщика. И именно здесь суды и налоговики сходятся в том, что одним из подтверждающих реальность сделки фактов и соответственно и вашей непричастность к схеме может служить обычай делового оборота. И при нем, по мнению контрольщиков, вы должны иметь переписку с вашим контрагентов, особенно если по нему поступают претензии от органов.
📝 Как реально обезопасить себя? Собираем «громоотвод»
Ни в одной инструкции, концепции или законе не закреплен исчерпывающий перечень того, что вы обязаны запросить у партнера. Но проявление должной осмотрительности никто не отменял, и об этом и в судах и письмах ФНС писалось неоднократно.
Что должно быть в вашем защитном файле:
✅ Сведения из ЕГРЮЛ, уставные документы, доверенности, бухгалтерская отчетность.
✅ Досье из «Прозрачного бизнеса», «Контур.Фокуса» или аналогичного сервиса на момент заключения сделки (обязательно делать скриншоты, потому что все меняется).
✅ Деловая переписка по исполнению обязательств. Остановлюсь на последнем пункте, так как это ваш главный козырь. Повторюсь, что налоговики и суды считают деловую переписку (согласование условий, логистики, претензии по срокам) существенным доказательством того, что сделка реальна.
💡 Лайфхак: Если налоговая предъявляет вам претензии по контрагенту — обязательно переведите эти претензии в письменную плоскость с самим контрагентом. Напишите ему письмо с требованием разъяснить ситуацию, возникшую с ФНС.
🏁 Резюмируем
Доля вычетов 89% — устаревший миф. Бояться нужно разрывов, и попадания рисков в ФРВП, а не процентов.
Требования инспекторов предоставить идеальное досье на контрагента — это попытка переложить ответственность и проверить вас на причастность к «схеме».
Данные из открытых баз собирать нужно обязательно. Но полноценным «громоотводом» от доначислений они станут только в связке с сохраненной деловой перепиской, доказывающей реальность ваших хозяйственных отношений.
💥Ссылка на мой телеграм-канал «Налоговый Инсайдер» 👉 https://t.me/naloginsider
Начать дискуссию