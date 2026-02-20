🚩Red Flag или нет? Вычеты по НДС 89% и «справка от налоговой»

🕵️‍♂️ «Вы должны были знать»: ловушка коммерческой осмотрительности

Приходя в инспекцию в качестве представителя, я регулярно слышу от бывших коллег заученные тезисы в адрес бизнеса:

«У вашего контрагента не сформирован источник по НДС»,

«У него нет активов для выполнения обязательств»,

«Финансовые потоки имеют слом платежа».

Звучит солидно. Но скажу честно: я с трудом представляю, где обычный налогоплательщик может получить сведения, сопоставимые с теми, что инспектор видит в АИС Налог-3. Сервисы проверки («Прозрачный бизнес», «Контур.Фокус», «Спарк») не обладают и физически не могут обладать данными, которые позволили бы увидеть партнера «глазами налоговой».

Как бизнес должен был узнать о «сломе платежа» в пятом звене? Вопрос риторический.

Но почему инспектор всё равно этого требует? Ранее я уже не раз писал про разницу между «техническим» и «недобросовестным» контрагентом. Для налоговой на этапе предпроверочного анализа критически важно понять статус вашего партнера. Требуя от вас невозможного (но от конечно же так не считает), инспектор пытается выяснить, были ли вы реальным выгодоприобретателем схемы или просто стали жертвой недобросовестного поставщика. И именно здесь суды и налоговики сходятся в том, что одним из подтверждающих реальность сделки фактов и соответственно и вашей непричастность к схеме может служить обычай делового оборота. И при нем, по мнению контрольщиков, вы должны иметь переписку с вашим контрагентов, особенно если по нему поступают претензии от органов.