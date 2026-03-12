🚨Рост налоговых проверок: почему ФНС активизирует выездной контроль

Недавно ФНС опубликовала статистику по налоговым проверкам за 2025 год. В этих данных есть довольно показательный момент: многолетний тренд на сокращение выездных налоговых проверок, который продолжался почти десятилетие, фактически остановился.
По итогам 2025 года количество выездных налоговых проверок выросло примерно на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Всего по стране было проведено более 5 тысяч выездных проверок, при этом их результативность остается крайне высокой — почти в 98% случаев выявляются нарушения.
Снижение количества выездных проверок было одним из главных трендов налогового администрирования в последние годы. С 2015 года их число сократилось почти в десять раз. Однако текущая статистика показывает, что эта тенденция достигла своего предела, и налоговый контроль снова начинает усиливаться.
📊 Почему налоговые проверки снова растут
Причин для этого несколько.
Во-первых, усилилось внимание государства к собираемости налогов. В российской бюджетной системе налоговые поступления формируют около 90% доходов бюджета. При этом бюджет в последние годы остается дефицитным, и государство ищет способы увеличения доходной части. И использует для этого один из самых очевидных инструментов — усиление налогового контроля.
Во-вторых, существенную роль сыграла цифровизация налогового контроля. Аналитические возможности системы АИС «Налог-3» позволяют налоговым органам быстрее выявлять рискованные цепочки операций, анализировать финансово-хозяйственную деятельность компаний и формировать доказательственную базу без масштабных выездных мероприятий.
Я помню как еще несколько лет назад, когда я работал в районной инспекции, значительная часть нашего времени уходила на поиск потенциальных объектов для проверки. Сегодня эта задача практически решена: система аналитики формирует большие массивы налогоплательщиков с признаками риска, и инспекции получают готовые списки для дальнейшей работы.
Фактически внимание налоговых органов сместилось с поиска нарушений на качественную и быструю подготовку доказательной базы.
⏱️ Новая установка: быстрее проводить проверки
Еще один важный тренд — сокращение сроков проведения выездных налоговых проверок.
Формально Налоговый кодекс допускает достаточно длительные сроки проверки, однако внутри самой системы сегодня активно продвигается подход, при котором проверки должны проводиться максимально быстро. В идеальной модели налоговый орган приходит на проверку уже с предварительно подготовленной доказательной базой и завершает проверку в максимально короткий срок.
На практике это означает, что выездная проверка может занять всего несколько месяцев, включая подготовку итогового решения.
Такая стратегия понятна: чем быстрее проводится проверка, тем быстрее принимается решение о доначислении и тем быстрее деньги поступают в бюджет.
Однако эта модель сталкивается с серьезными организационными ограничениями, которые сейчас испытывает служба.
🏢 Рост нагрузки на фоне реформы налоговой службы
Сегодня налоговая система находится в довольно сложной управленческой ситуации. С одной стороны, перед налоговыми органами стоит задача повышения собираемости налогов, что предполагает увеличение количества контрольных мероприятий: требований, вызовов налогоплательщиков, допросов, анализа финансово-хозяйственной деятельности и, при необходимости, проведения выездных проверок.
С другой стороны, одновременно действует установка на сокращение сроков проверок, которая становится одним из ключевых показателей эффективности работы инспекций.
Проблема в том, что реализация обеих задач требует значительных кадровых ресурсов. Между тем в налоговой службе продолжается реформа по укрупнению инспекций, которая фактически сопровождается сокращением численности сотрудников.
Таким образом, система сталкивается с тройным давлением: увеличивается количество проверок, сокращаются сроки их проведения и уменьшается количество сотрудников, которые должны эту работу выполнять.
В подобных условиях неизбежно возникает риск снижения качества проводимых контрольных мероприятий.
⚡ Что это означает для бизнеса
На практике это приводит к двум основным последствиям.
Первое — усиление давления на налогоплательщиков до назначения проверки. Основной акцент все чаще делается на добровольное уточнение налоговые обязательств. Для бюджета это самый быстрый способ получить деньги без длительных процедур проверки и судебных споров.
Второе — снижение качества доказательной базы по отдельным проверкам. В условиях высокой нагрузки и ограниченных ресурсов налоговые органы могут формировать акты проверок по шаблонным моделям, опираясь на стандартные аргументы и типовые схемы. При этом сложные экономические обстоятельства иногда анализируются достаточно поверхностно.
💡 Итог
Рост количества выездных налоговых проверок — это объективная тенденция ближайших лет, которая будет расти еще 2-3 года. Компании, которые раньше могли не попадать в поле зрения налоговых органов из-за относительно небольших сумм налоговых рисков, теперь также могут оказаться в зоне контроля.
Однако одновременно возрастает и вероятность появления некачественно подготовленных претензий со стороны налоговых органов. В таких ситуациях у налогоплательщиков появляется больше возможностей для защиты своей позиции — как на стадии рассмотрения материалов проверки, так и в судебных спорах.
Для бизнеса это означает одно: налоговый контроль становится более интенсивным, но одновременно требует более внимательного анализа предъявляемых претензий и грамотной правовой защиты.
