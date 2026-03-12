🚨Рост налоговых проверок: почему ФНС активизирует выездной контроль

Недавно ФНС опубликовала статистику по налоговым проверкам за 2025 год. В этих данных есть довольно показательный момент: многолетний тренд на сокращение выездных налоговых проверок, который продолжался почти десятилетие, фактически остановился.

По итогам 2025 года количество выездных налоговых проверок выросло примерно на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Всего по стране было проведено более 5 тысяч выездных проверок, при этом их результативность остается крайне высокой — почти в 98% случаев выявляются нарушения.

Снижение количества выездных проверок было одним из главных трендов налогового администрирования в последние годы. С 2015 года их число сократилось почти в десять раз. Однако текущая статистика показывает, что эта тенденция достигла своего предела, и налоговый контроль снова начинает усиливаться.