⚡ Налог на прибыль за 2025 год и «площадки»: налоговики пошли на процессуальный таран

С начала мая ФНС массово отрабатывает налоговые вычеты по НДС по контрагентам «площадки». Но теперь появилось еще одно направление, которое инспекции пытаются закрыть прямо сейчас — это налог на прибыль за 2025 год.

Почему именно сейчас?

Потому что риски по «площадке», насколько можно судить, охватывают 2023, 2024 и 2025 годы. По 2023 и 2024 годам в рамках обычных камеральных налоговых проверок по налогу на прибыль уже не зайти: сроки давно ушли. Там остаются комиссии, предпроверочный анализ, побуждение к уточненкам и, в отдельных случаях, выездные проверки. А вот 2025 год — еще живой. Годовая декларация по налогу на прибыль сдавалась до 25 марта, а значит, трехмесячный срок камералки истекает в 20-х числах июня. Времени у налоговой осталось меньше месяца. И здесь инспекторы начинают применять откровенно спорные процессуальные приемы, чтобы успеть зацепить расходы по контрагентам площадки.

Как должно быть по закону?

Порядок проведения КНП имеет определенную процессуальную логику: Выставление требования о представлении пояснений по ст. 88 НК РФ при выявлении ошибок, противоречий или несоответствий. Анализ ответа налогоплательщика. Если пояснения не устроили — истребование документов по ст. 93 НК РФ. При необходимости — вызов в инспекцию для дачи пояснений по ст. 31 НК РФ. То есть сначала инспекция должна хотя бы получить позицию налогоплательщика, понять его объяснения, оценить представленные доводы, а уже потом решать, какие документы действительно нужны для проверки. Но, понимая, что на нормальную процедуру с ожиданием ответов времени нет, инспекторы идут напролом и компании, засветившиеся в связях с площадкой, получают весь пакет документов одним днем. Так, в один день им приходит: Требование пояснений по ст. 88 НК РФ , в котором инспекция требует детализировать расходы по конкретным ООО и с ходу, еще до завершения проверки, угрожает применением ст. 54.1 НК РФ.

Затем этой же датой требование о представлении документов по ст. 93 НК РФ , в котором запрашивается все: от первички и регистров до досье по должной осмотрительности, деловой переписки, карточек счетов и актов сверки.

И следом уведомление о вызове по ст. 31 НК РФ, в котором указываются те же контрагенты из требований по ст. 88 и 93 НК РФ. То есть инспекция еще не получила пояснения, еще не изучила документы, еще не оценила позицию налогоплательщика, но уже вызывает руководителя и фактически показывает, к какому выводу она склоняется. Другими словами таким набором одновременных мероприятий инспекция пытается формально соблюсти процедуру истребования документов в рамках КНП. Посыл такой: документов у инспекции еще нет, но они ей как будто уже и не нужны, потому что «и так все понятно». Если контрагент засветился в «площадочной» истории, то какие бы документы вы ни прислали, исход инспекция уже видит заранее: неправомерные вычеты по НДС и занижение налоговой базы по налогу на прибыль.

Как грамотно реагировать?