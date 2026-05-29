⚡ Налог на прибыль за 2025 год и «площадки»: налоговики пошли на процессуальный таран

С начала мая ФНС массово отрабатывает налоговые вычеты по НДС по контрагентам «площадки». Но теперь появилось еще одно направление, которое инспекции пытаются закрыть прямо сейчас — это налог на прибыль за 2025 год.
Почему именно сейчас?
Потому что риски по «площадке», насколько можно судить, охватывают 2023, 2024 и 2025 годы. По 2023 и 2024 годам в рамках обычных камеральных налоговых проверок по налогу на прибыль уже не зайти: сроки давно ушли. Там остаются комиссии, предпроверочный анализ, побуждение к уточненкам и, в отдельных случаях, выездные проверки.
А вот 2025 год — еще живой.
Годовая декларация по налогу на прибыль сдавалась до 25 марта, а значит, трехмесячный срок камералки истекает в 20-х числах июня. Времени у налоговой осталось меньше месяца.
И здесь инспекторы начинают применять откровенно спорные процессуальные приемы, чтобы успеть зацепить расходы по контрагентам площадки.
Как должно быть по закону?
Порядок проведения КНП имеет определенную процессуальную логику:
Выставление требования о представлении пояснений по ст. 88 НК РФ при выявлении ошибок, противоречий или несоответствий.
Анализ ответа налогоплательщика. Если пояснения не устроили — истребование документов по ст. 93 НК РФ.
При необходимости — вызов в инспекцию для дачи пояснений по ст. 31 НК РФ.
То есть сначала инспекция должна хотя бы получить позицию налогоплательщика, понять его объяснения, оценить представленные доводы, а уже потом решать, какие документы действительно нужны для проверки.
Но, понимая, что на нормальную процедуру с ожиданием ответов времени нет, инспекторы идут напролом и компании, засветившиеся в связях с площадкой, получают весь пакет документов одним днем. Так, в один день им приходит:
Требование пояснений по ст. 88 НК РФ, в котором инспекция требует детализировать расходы по конкретным ООО и с ходу, еще до завершения проверки, угрожает применением ст. 54.1 НК РФ.
Затем этой же датой требование о представлении документов по ст. 93 НК РФ, в котором запрашивается все: от первички и регистров до досье по должной осмотрительности, деловой переписки, карточек счетов и актов сверки.
И следом уведомление о вызове по ст. 31 НК РФ, в котором указываются те же контрагенты из требований по ст. 88 и 93 НК РФ.
То есть инспекция еще не получила пояснения, еще не изучила документы, еще не оценила позицию налогоплательщика, но уже вызывает руководителя и фактически показывает, к какому выводу она склоняется.
Другими словами таким набором одновременных мероприятий инспекция пытается формально соблюсти процедуру истребования документов в рамках КНП. Посыл такой: документов у инспекции еще нет, но они ей как будто уже и не нужны, потому что «и так все понятно».
Если контрагент засветился в «площадочной» истории, то какие бы документы вы ни прислали, исход инспекция уже видит заранее: неправомерные вычеты по НДС и занижение налоговой базы по налогу на прибыль.
Как грамотно реагировать?
Если компания получила такой комплект документов — требование по 88-й, требование по 93-й и вызов руководителя — это уже не информационное письмо и не «мягкое приглашение подумать». Это означает, что риск попал в активную отработку, и вопрос лишь в том, успеет ли инспектор «убрать» его через КНП или нет.
Риски получить акт по текущей камеральной проверке довольно серьезные. И сама сумма риска здесь может не играть решающей роли: если инспекция уже запустила процедуру, она будет пытаться довести ее до результата.
Можно ли что-то предпринять? Да. Но это не гарантия, что по КНП вам не прилетит акт. Защитить свои права можно следующим образом:
Заявить ходатайство о продлении срока представления документов по ст. 93 НК РФ, чтобы развести сроки ответов, выиграть время и не отвечать на все в режиме паники.
Направить по требованию мотивированное уведомление об отказе в представлении документов либо о невозможности представить их в заявленном объеме, сославшись на процессуальные нарушения. Нужно указать, что истребование документов до получения и анализа пояснений по ст. 88 НК РФ является преждевременным и противоречит логике КНП.
Представить точечные пояснения по ст. 88 НК РФ в срок. Ответить нужно обязательно, чтобы не получить штраф. В пояснениях важно показать деловую цель, реальность операций и экономический смысл расходов, но без избыточного раскрытия информации.
На вызове по ст. 31 НК РФ не поддаваться на давление и не соглашаться на добровольную уточненку только потому, что инспектор «так сказал». Диалог нужно вести строго по алгоритму, который я давал в статье «Универсальная защита: как отвечать на вопросы инспектора и что писать в протоколе».
Это не гарантирует, что компания спокойно пройдет КНП. Но это позволяет не отдать инспекции инициативу полностью: зафиксировать процессуальные нарушения, сбить наступательный темп и повысить шансы на защиту.
Если информация оказалась для вас полезной подпишитесь на мой телеграм канал «Налоговый инсайдер». Там вы найдете еще много полезной информации о реальных методах налогового контроля, и как противостоять возможным уловкам контролирующих органов (за плечами 12 лет работы в ФНС).
Начать дискуссию