🚨 White Optima (Налоговый доктор): площадка представлявшая фиктивные налоговые вычеты

ФНС получила данные об очередной крупной площадке, которая несколько лет предоставляла фиктивные налоговые вычеты по НДС. В апреле этого года МВД провели массовые задержания и обыски сразу в 25 регионах России, а сейчас начинается уже следующая, хорошо известная часть этой истории — отработка налоговыми органами компаний, которые пользовались услугами площадки. В этой стать собрал всё, что сейчас известно о White Optima: как работала площадка;

кто за ней стоял;

и главное, чего теперь ждать ее клиентам.

📌 Что такое White Optima

Официально МВД название White Optima не использовало. Еще 7 апреля ведомство сообщило о выявлении организованной группы численностью более 200 человек, которая через сайты, Telegram-каналы и боты предоставляла подложные счета-фактуры и налоговые декларации сотням коммерческих организаций. А уже в СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что речь идет именно о площадке White Optima, несколько лет известной на рынке «бумажного НДС», и которая рекламировались через налоговый консалтинг «Налоговый доктор». Клиенту предоставлялся формальный контрагент и комплект документов: счета-фактуры;

накладные;

акты выполненных работ. При этом реальной поставки товара, выполнения работ или оказания услуг не происходило. Дальше операция попадала в книгу покупок, декларацию по НДС, и клиент уменьшал налог к уплате. Стоимость такой «оптимизации» составляла примерно 2–3% от номинала документов. То есть условно за 100 млн руб. фиктивного документооборота площадка получала 2–3 млн руб. Сеть охватывала 25 субъектов РФ, а в её состав, предварительно, входило более 200 человек. (Первоначально были задержаны около 50 человек). Предполагаемый ущерб бюджету только за 2025 год превышает 10 млрд руб. Причем уголовное дело было возбуждено еще в конце марта 2025 года. То есть правоохранители занимались White Optima примерно год до того момента, когда история стала публичной.

🕵️‍♂️ Причем здесь «Налоговый доктор»

Управляющий партнера «Налогового доктора» — Александр Косыгин называет одним из предполагаемых организаторов White Optima. Д ухода в налоговый консалтинг Косыгин более 10 лет работал в ФНС и возглавлял отдел выездных налоговых проверок. То есть человек прекрасно понимал внутреннюю механику налогового контроля: как выявляются риски, как собирается доказательственная база и каким образом инспекция работает с «бумажным НДС». Публично «Налоговый доктор» выглядел как обычная консалтинговая компания: налоговые проверки, споры, структурирование бизнеса, бухгалтерское обслуживание и другие легальные услуги. На сайте даже предлагали «оптимизировать налоги без рисков». Только по версии правоохранителей параллельно с этой публичной витриной могла работать инфраструктура White Optima. Первоначально уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ — организация деятельности по представлению и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Но к июлю появилась информации, а уже более 30 арестованных фигурантов, и что всем обвиняемым дополнительно предъявили ст. 210 УК РФ — участие в преступном сообществе. То есть речь идет о предполагаемой организованной структуре с большим количеством участников и, вероятно, отдельными функциональными блоками. И здесь есть еще один важный момент. Уголовное дело по White Optima сейчас продолжается, каких-либо итоговых результатов расследования и тем более приговора пока нет. Поэтому не нужно думать, что налоговый орган уже располагает всей доказательственной базой, которая собрана следствием по этой площадке. ФНС работает прежде всего с тем массивом информации, который был передан правоохранительными органами в рамках межведомственного взаимодействия: перечнем технических компаний и их контрагентов. При этом сами материалы уголовного дела и доказательства, которые еще исследуются следствием, носят закрытый характер. А значит, попадание вашего контрагента в перечень White Optima не означает, что налоговый орган уже обладает доказательствами необоснованности конкретно ваших вычетов. Разбираться в реальности конкретной сделки и собирать доказательства уже в отношении самого налогоплательщика ФНС придется отдельно.

🎯 Что теперь будет с клиентами

Первая информация о White Optima появилась еще в апреле, после массовых задержаний и обысков. Но непосредственно в информационных письмах ФНС ссылки на эту площадку начали появляться только сейчас. До этого основная отработка шла по другой крупной площадке, по которой предварительный ущерб оценивался примерно в 1,4 трлн руб. White Optima на этом фоне значительно меньше. И, судя по тому, что ссылки на нее в письмах начали появляться только сейчас, данные по техническим компаниям и конечным покупателям были переданы в налоговые органы относительно недавно. При этом сейчас работа с компаниями, связанными с площадками, для ФНС является одним из наиболее приоритетных направлений. Поэтому, скорее всего, риски по White Optima сейчас могут стоять даже выше обычных рисков по ФРПВ. То есть в отработку вполне могут попасть и относительно небольшие суммы, которые в другой ситуации могли бы не получить такого внимания. Как и в случае с другой известной площадкой на 1,4 трлн руб., первым этапом станет массовая рассылка информационных писем всем установленным клиентам. Расчет здесь на то, что часть налогоплательщиков, увидев связь своих контрагентов с уголовным делом, самостоятельно представит уточненные налоговые декларации и доплатит НДС. А вот второй этап начнется уже в отношении тех, кто уточняться не станет и решит защищать свои вычеты. Тогда пойдут требования, вызовы, допросы и другие мероприятия налогового контроля. И, по сути, только после того, как налогоплательщик начнет спорить с налоговым органом, ФНС уже будет более детально разбираться, насколько действительно обоснованны и объективны предъявляемые именно ему претензии.

❗Отдельный момент — 2023 год.

Судя по тем письмам, которые сейчас появляются, значительная часть рисков приходится именно на этот период. А поскольку 2023-й уже становится «уходящим» для налогового контроля, думаю, что основные усилия сейчас будут сосредоточены именно на нем. Скорее всего, задача спущенная в территориальные налоговые органы сверху была такой: В кратчайшие сроки отработать наиболее приоритетные риски 2023 года и получить по ним результат, чтобы не упустить потенциальные поступления в бюджет. В конце концов, не зря правоохранительные органы больше года занимались самой площадкой, чтобы потом собранные данные просто легли на полку. И здесь для клиентов есть еще один неприятный момент — пени. По рискам 2023 года за прошедшее время они уже могли накопиться в очень существенном размере и в отдельных случаях составлять порядка половины от самой недоимки. Поэтому даже если сумма первоначального НДС выглядит не столь критичной, итоговая цена уточнения спустя несколько лет может оказаться процентов на 50 больше, обозначенной в информационном письме или уведомлении налогового органа.

🔥 Новые площадки по предоставлению фиктивных вычетов

Рынок «бумажного НДС» никуда полностью не исчез. Предложения таких услуг до сих пор периодически мелькают в Telegram-каналах. А значит, пока есть спрос — будут появляться и новые продавцы, которые будут пытаться занять место тех, кого уже «выбили» правоохранительные органы. Поэтому White Optima — это точно далеко не последняя площадка, по которой мы увидим подобную отработку. И в том что, эта работа будет продолжена, никаких сомнений быть не должно. Будут и новые уголовные дела, и новые вскрытые площадки и новые списки клиентов, которые потом также уйдут в ФНС на отработку.

🛡️ Что делать, если вы попали в отработку