🚨 White Optima: 4 сентября — первый срок. Что будет дальше?

❓Почему у всех один срок — 4 сентября

Здесь нужно понимать, как вообще организована вся эта «площадочная» отработка.

Централизованное курирование истории с White Optima осуществляется напрямую Центральным аппаратом ФНС (далее - ЦА ФНС). Именно ЦА ФНС изначально получил от правоохранительных органов информацию по соответствующим налоговым рискам и направил в нижестоящие налоговые органы на отработку. Отсюда, собственно, и единый подход со сроками.

То есть 4 сентября — это первая централизованно установленная контрольная точка по всей этой истории.

По сути, 4 сентября это окончание только первого этапа отработки. Информационным письмом налоговый орган доводит до вас свою первоначальную позицию:

У нас есть информация, что по таким-то контрагентам и таким-то периодам заявлены вычеты, связанные с White Optima. Мы считаем, что налоговые обязательства необходимо скорректировать.

Да, в письме вам прямо предлагается подать уточненные налоговые декларации (УНД) и доплатить определенную сумму налогов. Но информационное письмо не создает какой-то отдельной обязанности именно 4 сентября обязательно уточниться только потому, что такая дата указана в письме.

И если вы с этой позицией не согласны, то ваша задача сейчас — не молчать, а зафиксировать свою позицию в ответе. Потому что если никакой встречной позиции от налогоплательщика нет, то для налогового органа рабочая версия остается прежней: вы — предполагаемый выгодоприобретатель соответствующей цепочки операций от «площадочной» компании.