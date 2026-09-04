🚨 White Optima: 4 сентября — первый срок. Что будет дальше?

Сегодня, 4 сентября, — дата, которая стоит практически во всех информационных письмах по White Optima, массово направленных налогоплательщикам в августе. В этих письмах ФНС предлагает представить УНД по НДС и налогу на прибыль, исключить соответствующие вычеты и расходы и доплатить налоги в бюджет в срок до 04.09.2026.
И поскольку сегодня этот срок заканчивается, думаю, будет полезно объяснить, почему практически у всех стоит одна и та же дата, что вообще означает 4 сентября и что будет происходить дальше.
❓Почему у всех один срок — 4 сентября
Здесь нужно понимать, как вообще организована вся эта «площадочная» отработка.
Централизованное курирование истории с White Optima осуществляется напрямую Центральным аппаратом ФНС (далее - ЦА ФНС). Именно ЦА ФНС изначально получил от правоохранительных органов информацию по соответствующим налоговым рискам и направил в нижестоящие налоговые органы на отработку. Отсюда, собственно, и единый подход со сроками.
То есть 4 сентября — это первая централизованно установленная контрольная точка по всей этой истории.
По сути, 4 сентября это окончание только первого этапа отработки. Информационным письмом налоговый орган доводит до вас свою первоначальную позицию:
У нас есть информация, что по таким-то контрагентам и таким-то периодам заявлены вычеты, связанные с White Optima. Мы считаем, что налоговые обязательства необходимо скорректировать.
Да, в письме вам прямо предлагается подать уточненные налоговые декларации (УНД) и доплатить определенную сумму налогов. Но информационное письмо не создает какой-то отдельной обязанности именно 4 сентября обязательно уточниться только потому, что такая дата указана в письме.
И если вы с этой позицией не согласны, то ваша задача сейчас — не молчать, а зафиксировать свою позицию в ответе. Потому что если никакой встречной позиции от налогоплательщика нет, то для налогового органа рабочая версия остается прежней: вы — предполагаемый выгодоприобретатель соответствующей цепочки операций от «площадочной» компании.
📩 Что будет после 4 сентября
Не нужно думать, что если вы не подадите УНД — то после этой даты вам автоматически назначат выездную проверку. Указанный в письме срок — это только первая контрольная дата.
Дальше еще будет несколько этапов отработки, новые промежуточные сроки, требования, уведомления о вызове, получение дополнительных документов и информации. Вся эта работа еще растянется на несколько месяцев. И самое главное — возможность изменить первоначально определенного налоговым органом выгодоприобретателя пока еще остается.
Даже если в первоначальных списках полученных налоговым органом от ЦА ФНС ваша компания указана как выгодоприобретатель и соответственно вы получили об этом письмо с призывом уточниться. Вы, все еще можете отстоять свою позицию, и повлиять на налоговый орган так, чтобы Инспекция сделала переакцепт риска на другое звено.
Для этого вам нужно начать с формирования своей позиции на этапе ответа на информационное письмо, или, если ответ на информационное письмо вы пропустили изложить свою позицию в последующих встречах в налоговом органе и при ответе на требования.
Поэтому одна из ключевых задач сейчас — постараться убедить налоговый орган, что ваш контрагент не являлся техническим звеном, использованным в ваших интересах, а его возможные налоговые нарушения относятся прежде всего к деятельности самого контрагент
Например, ваша компания приобретала товар у контрагента, но сам этот контрагент не являлся техническим звеном, через которое вы формировали фиктивные вычеты. Он мог самостоятельно вести деятельность, самостоятельно принимать решения, а возникшие у него налоговые проблемы вообще не означают, что вы являлись выгодоприобретателем по его рискам.
Если это удается доказать, первоначально закрепленный риск может быть пересмотрен. Именно поэтому нельзя занимать позицию «информационное письмо ни к чему не обязывает, поэтому отвечать вообще не буду». Так, вы просто добровольно отдаете налоговому органу первый этап формирования позиции по вашей компании без какого-либо сопротивления.
❗️Но времени не так много
Вся эта история с White Optima не закончится 4 сентября. Отработка будет продолжаться еще несколько месяцев, но самое важное время — это следующие 1-2 месяца, пока налоговые органы окончательно не сформировали выводы по каждому конкретному налогоплательщику, который не уточниться по информационному письму и (или) уведомлению о вызове в налоговый орган.
Если за это время вы не сумеете показать Инспекции, что выгодоприобретатель определен неправильно, не представите свою фактуру (доказательства реальности сделки) и не дадите альтернативного объяснения тем обстоятельствам, на которые ссылается ФНС, дальше пространство для маневра будет становиться только меньше, и времени на защиту также, так как если у вас есть риски 2023 года, то налоговый орган обязан отработать их в 2026 году, иначе все эти риски пойдут в так называемые «потери бюджета».
То есть учитываю, что сроки по КНП давно прошли (если только вы не сдавали УНД), то помимо добровольного уточнения единственным рабочим инструментом для налогового органа остается открытие полноценной выездной налоговой проверки, которая в отношении рисков 2023 года должна быть назначена не позднее 31 декабря 2026 года.
💡Резюме
Если вы не согласны с позицией ФНС, то уже сейчас нужно самим включаться в эту работу: разбирать цепочку, понимать, почему налоговый орган определил ВП именно так, восстанавливать реальную фактуру по сделкам и проактивно пытаться первоначальную позицию изменить.
Потому что пока это информационное письмо и первоначальная отработка, вы еще спорите с версией налогового органа. А через несколько месяцев можете уже спорить с подготовленным заключением ППА и решением о назначении ВНП.
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