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Дмитрий Кудряшов
Уклонение от уплаты налогов
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🚨 Вызвали в ОЭБиПК: идти или не идти и насколько все серьезно?

Расскажу, почему предпринимателей стали чаще вызывать в ОЭБиПК и что может стоять за таким вызовом.

3 открытия

В последнее время должностным лицам компаний, кто «имел дело с НДС» приходят повести (уведомления о явке) в ОЭБиПК — Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Причем если сравнивать с тем, что было еще год назад, то количество таких мероприятий увеличилось в несколько раз.

Основная причина, почему так происходит связана с взятым государством курсом на «обеление экономики». А усиление административной и контрольной нагрузки на бизнес, не может происходить только за счет сил ФНС. И здесь подключаются уже правоохранительные органы.

Отдельное направление, которое сейчас активно отрабатывается — это «площадки» по продаже бумажного НДС.

Только за этот год публично стало известно сразу о нескольких крупных историях. В апреле была вскрыта площадка, через которую проходили десятки тысяч компаний, а общий объём сформированных вычетов исчислялся суммой более 1 трлн. рублей. Затем — White Optima, (Налоговый доктор) и другие площадки, информация по которым постепенно передается в ФНС.

И это далеко не конец. Как говорят инспекторы информация продолжает поступать. А на районную Московскую инспекцию в среднем приходится до 500 компаний, по которым необходимо провести работу в связи со схемными налоговыми вычетами.

И в таком же положении сейчас находятся и многие районные отделы ОЭБиПК.

Поэтому в этом посте разберу основные вопросы, которые могут возникнуть если такая повестка пришла уже вам:

  • почему вообще вызывают;

  • насколько это серьёзно;

  • а также стоит ли идти и как действовать, чтобы не создать дополнительных проблем.

🕵️‍♂️ Почему вызывают в ОЭБиПК

Если информация получена в рамках разработки «площадки», то нужно установить не только организаторов, но и тех, кто пользовался её услугами: кто передавал документы, с кем общались, как проходили расчеты, кто принимал решения со стороны реальных выгодоприобретателей сделок.

Сейчас одна и та же компания вполне может одновременно оказаться в работе и у налоговой, и у правоохранителей. При этом даже если сумма возможных налоговых претензий не достигает порогов для возбуждения дела по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов» (по ч. 1 ст. 199 УК РФ - 18,75 млн., по ч. 2 - 56,25 млн. руб).

И если на одну московскую инспекцию, как мне рассказывали инспекторы, сейчас может приходиться до 500 компаний для отработки площадочных рисков, то примерно такой же вал информации получают и районные подразделения ОЭБиПК.

Отсюда и такое количество вызовов, требований и других контрольно-аналитических мероприятий, как со стороны ОЭБиПК так и налоговой.

Причем также замечу, что сам факт вызова еще не означает, что конкретно по вам уже собирают уголовное дело. Вполне возможно, что вы просто попали в большой массив клиентов какой-нибудь «площадки» и сотруднику нужно закрыть определенный перечень мероприятий.

📌 Насколько вообще серьёзно относиться к такому вызову

Я бы точно не относился к уведомлению из ОЭБиПК как к обычному письму, которое можно положить на стол и забыть. При этом и заранее придумывать себе уголовное дело тоже не нужно.

У каждого предпринимателя, думаю, есть примерное понимание того, как он работал последние несколько лет. Были ли «сомнительные» контрагенты, использовалась ли оптимизация по НДС, были ли обналичивание, площадочные услуги, какие суммы проходили и насколько вообще всё это может заинтересовать правоохранительные органы.

Если вы прекрасно понимаете, что никаких подобных историй у вас не было, то и воспринимать вызов нужно несколько спокойнее. Возможно, вы вообще попали в материал через одного из контрагентов и нужны сотруднику как лицо, которое может что-то пояснить, и предмет «разработки» вовсе и не вы.

А если вы сами знаете, что определенные риски были, и тем более до этого уже приходили требования из ФНС по тем же контрагентам, и плюсом ко всему суммы рисков — значительны, то к такому вызову я бы уже относился значительно серьезнее.

Стоит ли идти?

Моё мнение — идти нужно. Игнорирование вызова в ОЭБиПК само по себе проблему не решит. Если сотрудник вами заинтересовался в рамках конкретного материала, то вариант «не возьму трубку и про меня забудут» работает далеко не всегда.

Кроме того, явка нужна в первую очередь вам самим.

До момента разговора вы зачастую вообще не понимаете, что именно имеется у сотрудника: какая организация его интересует, какой период, какие операции и в каком качестве вообще вы фигурируете в материале.А после первых вопросов уже можно хотя бы примерно очертить круг претензий и понять, насколько всё это серьёзно.

То есть задача здесь состоит в том, чтобы понять, с чем именно вы столкнулись.

Но перед походом я бы сначала обязательно оценил риски. Если вы сами понимаете, что в деятельности есть проблемные эпизоды, идти в ОЭБиПК вообще без подготовки я бы не рекомендовал.

Лучше заранее проконсультироваться со специалистом и рассказать ему всю ситуацию: какие были контрагенты, как проходили расчеты, что именно покупалось, какие документы оформлялись, были ли ранее претензии налоговой.

Поэтому сначала нужно самому понять свою ситуацию, а уже потом идти что-то объяснять правоохранительным органам.

❗ Одному лучше - не идти

За время работы в налоговых органах я много раз участвовал в совместных мероприятиях с правоохранительными органами, в том числе в выемках, межведомственных совещаниях и других мероприятиях по материалам налоговых проверок. Поэтому достаточно хорошо представляю методику такой работы и то, как может строиться общение с предпринимателем.

Если вы уже были на рабочей комиссии в налоговой инспекции, то знаете, как там иногда умеют создать нужную атмосферу: рассказать про ВНП, уголовную ответственность и дальнейшие перспективы компании. Так вот, в ОЭБиПК давление может быть значительно сильнее.

Поэтому, если вы понимаете, что риски действительно есть, я бы рекомендовал идти вместе с адвокатом, который специализируется на экономических преступлениях и понимает налоговую специфику. Потому что объяснять адвокату уже во время опроса, что такое разрыв по НДС, «техничка», площадка и почему конкретный контрагент вообще оказался проблемным — поздновато.

📝 Что важно на самой встрече

Здесь я бы придерживался трех очень простых правил:

  1. Не нужно рассказывать больше, чем у вас спрашивают, и тем более додумывать то, чего вы не помните.

  2. Не нужно по собственной инициативе приносить документы, о которых у вас не спрашивали.

  3. Внимательно читать всё, что подписываете.

Не забывайте цели вашего визита. Вы там не чтобы давать информацию, а чтобы ее получить. Такая же тактика у вас должна быть и на встрече в налоговом органе. Слушайте, задавайте вопросы и не говорите лишнего.

И самое главное — внимательно читать всё, что подписываете. Устный разговор и то, как он потом будет изложен на бумаге, могут немного отличаться по смыслу.

В итоге главная задача первой явки достаточно понять, что именно известно сотрудникам, какие эпизоды их интересуют и насколько далеко вообще зашла работа по вашей компании. А уже после этого можно нормально оценивать риски и выстраивать дальнейшую позицию — как по линии ОЭБиПК, так и по возможным претензиям со стороны ФНС.

P.S.: Полезную информации о налоговом контроле, выездных и камеральных проверках публикую в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер».

17 сентября проведу вебинар на тему: «Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации в 2026 и перспективы на 2027 год» 👉 https://www.klerk.ru/learn/event/51457/

На вебинаре расскажу о том, как в действительности (учитывая опыт работы в ФНС) проводится предпроверочный анализ, отбираются налогоплательщики и принимаются решения о выходе на ВНП.

Информации об авторе

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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