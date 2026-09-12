🚨 Вызвали в ОЭБиПК: идти или не идти и насколько все серьезно?

В последнее время должностным лицам компаний, кто «имел дело с НДС» приходят повести (уведомления о явке) в ОЭБиПК — Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Причем если сравнивать с тем, что было еще год назад, то количество таких мероприятий увеличилось в несколько раз.

Основная причина, почему так происходит связана с взятым государством курсом на «обеление экономики». А усиление административной и контрольной нагрузки на бизнес, не может происходить только за счет сил ФНС. И здесь подключаются уже правоохранительные органы.

Отдельное направление, которое сейчас активно отрабатывается — это «площадки» по продаже бумажного НДС.

Только за этот год публично стало известно сразу о нескольких крупных историях. В апреле была вскрыта площадка, через которую проходили десятки тысяч компаний, а общий объём сформированных вычетов исчислялся суммой более 1 трлн. рублей. Затем — White Optima, (Налоговый доктор) и другие площадки, информация по которым постепенно передается в ФНС.

И это далеко не конец. Как говорят инспекторы информация продолжает поступать. А на районную Московскую инспекцию в среднем приходится до 500 компаний, по которым необходимо провести работу в связи со схемными налоговыми вычетами.

И в таком же положении сейчас находятся и многие районные отделы ОЭБиПК.

Поэтому в этом посте разберу основные вопросы, которые могут возникнуть если такая повестка пришла уже вам: