🚨 После «разноса» в Петербурге налоговикам дали команду «фас»?

Помните, я рассказывал про большое совещание Даниила Егорова с региональными Управлениями ФНС. Тогда мне несколько человек, слушавших ВКС, рассказали, что разговор был очень жёсткий, а отдельным регионам досталось особенно сильно. Но называть конкретные Управления я тогда не стал.

Сейчас, думаю, уже можно, учитывая, что мне поступает много информации именно из этого региона.

Так, по информации, которую я получаю от коллег и клиентов, работающих сейчас в Санкт-Петербурге, особенно сильно на том совещании досталось одному из заместителей руководителя УФНС по Санкт-Петербургу.

А после этого, судя по всему, инспекциям дали, что называется, команду «фас».