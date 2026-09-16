🚨 После «разноса» в Петербурге налоговикам дали команду «фас»?

Помните, я рассказывал про большое совещание Даниила Егорова с региональными Управлениями ФНС. Тогда мне несколько человек, слушавших ВКС, рассказали, что разговор был очень жёсткий, а отдельным регионам досталось особенно сильно. Но называть конкретные Управления я тогда не стал.
Сейчас, думаю, уже можно, учитывая, что мне поступает много информации именно из этого региона.
Так, по информации, которую я получаю от коллег и клиентов, работающих сейчас в Санкт-Петербурге, особенно сильно на том совещании досталось одному из заместителей руководителя УФНС по Санкт-Петербургу.
А после этого, судя по всему, инспекциям дали, что называется, команду «фас».
🔥 Но казалось бы, а куда ещё жёстче?
В Санкт-Петербург и так сейчас, по моим наблюдениям очень жёстко.
Достаточно вспомнить историю с вызовами налогоплательщиков Санкт-Петербурга в прокуратуру через уведомления налоговых органов. На мой взгляд, это абсолютно незаконно: налоговый орган не может через своё уведомление заставлять вас явиться в прокуратуру.
На мой взгляд, это абсолютно незаконно, так как налоговый орган не может через своё уведомление сформированное по утвержденному КНД ФНС заставлять вас явиться в прокуратуру.
То есть регион и без дополнительного «ускорения» точно нельзя было назвать расслабленным 🤷♂️ Но видимо, в сравнении с другими Управления ФНС по Санкт-Петербургу выглядит слабо...
📉 Что будет дальше
Если Управлению устроили разнос за результаты, то мне даже страшно думать, что теперь ждет налогоплательщиков этого региона. Так как «отсидеться в домике» точно не получится.
Раньше многие довольно часто специально мигрировал в Москву и Санкт-Петербург, так как там было потеряться в огромном количестве налогоплательщиков. Плюс высокая нагрузка на инспекции, более крупные суммы, с которыми там привыкли работать, и многим действительно удавалось вполне успешно избегать какого-либо контроля.
Но сейчас ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону. Москва работает очень жёстко. Петербург, судя по всему, получил дополнительный «заряд бодрости» сверху. Плюсом экстерриториальность, централизация контроля и всё большая обезличенность налогового администрирования постепенно убивают сам смысл переезда бизнеса ради того, чтобы «потеряться».
Я, конечно, никого не призываю срочно перерегистрироваться и бежать подальше от Москвы и Петербурга, но тем кто собирается ехать в центр из регионов я бы точно посоветовал хорошо об этом подумать…
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