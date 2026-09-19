🚨 Цифровой рубль: что о вас узнает ФНС

🏦 Централизованная платформа и «цифровой отпечаток»

Счёт цифрового рубля находится на платформе Банка России, а банки выступают точками доступа к одному и тому же счёту. То есть вся система изначально строится вокруг единой централизованной инфраструктуры.

Кроме того, предусмотрен так называемый «цифровой отпечаток устройства» — идентификатор, сформированный из параметров устройства пользователя. Он также хранится на платформе. С помощью него можно будет сопоставлять, с каких устройств и номеров совершаются операции разных лиц.

Особенно это может пригодится в проверках, где исследуется подконтрольность компаний, номинальность руководителей, дробление бизнеса или управление счетами третьими лицами.