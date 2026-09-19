🚨 Цифровой рубль: что о вас узнает ФНС

С 1 сентября крупнейшие банки обязаны предоставить клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями, а часть крупного бизнеса — принимать при расчётах. И соответственно поскольку за деньгами у нас помимо Росфинмониторинг следит ФНС, дальше разберу какой объем информации станет доступен службе.
📃 Что попадёт в выписку ФНС
19.01.2026 года ФНС издала приказ № ЕД-1-2/591@, которым утверждены новые формы представления информации по счетам цифрового рубля. В выписке помимо стандартных данных, также будут указываться:
IP-адрес;
MAC-адрес;
номер SIM-карты;
номер телефона;
иной идентификатор устройства;
идентификатор специального признака.
Форма представления такой информации начнёт действовать не ранее 01.07.2027.
Смотря на такой объем информации, я могу сказать, что в обычной банковской выписке, с которой инспектор работает сейчас (будь это банковская выписка юридического лица, ИП или физического лица), такого набора сведений об устройстве пользователя нет. А значит, налоговая получает теперь не просто информацию кто, кому и сколько перевёл, но и дополнительный цифровой след самой операции.
🏦 Централизованная платформа и «цифровой отпечаток»
Счёт цифрового рубля находится на платформе Банка России, а банки выступают точками доступа к одному и тому же счёту. То есть вся система изначально строится вокруг единой централизованной инфраструктуры.
Кроме того, предусмотрен так называемый «цифровой отпечаток устройства» — идентификатор, сформированный из параметров устройства пользователя. Он также хранится на платформе. С помощью него можно будет сопоставлять, с каких устройств и номеров совершаются операции разных лиц.
Особенно это может пригодится в проверках, где исследуется подконтрольность компаний, номинальность руководителей, дробление бизнеса или управление счетами третьими лицами.
🕵️♂️ Риск-профиль пользователя
Ещё одна интересная особенность цифрового рубля связана с Банком России и Росфинмониторингом. Для пользователей платформы предусмотрена оценка риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий уровень риска. Подобные светофоры уже сейчас используются разными банками при определении риск профиля пользователя, теперь же это все будет производится централизованно, и аккумулироваться в системе.
С июля 2026 года сведения о том, что банк направил информацию об операции в Росфинмониторинг как о подозрительной, могут учитываться Банком России при оценке общего уровня риска пользователя цифрового рубля. То есть история одной операции может повлиять уже не только на решение конкретного банка, но и на оценку пользователя непосредственно внутри платформы ЦБ.
Отдельно Росфинмониторинг раскрыл существование специального соглашения с Банком России об информационном обмене по цифровому рублю от 09.12.2025 № БР-Д-43-7-1/1767/42-СГ. Полного текста соглашения в открытом доступе я не нашёл, но сам факт такого обмена ведомство подтверждает. А значит, это информация, уже в рамках межведомственного обмена с Росфинмониторинга, например с ФНС, может быть направлена в налоговый орган, для принятия мер в рамках компетенции налоговой службы (практика направления подобной информации между ведомствами есть).
👀 Получит ли ФНС доступ ко всем операциям?
Приказ № ЕД-1-2/591@ касается только представления сведений по запросам налоговых органов. Поэтому для получения детальной выписки всё равно должны быть предусмотренные законом основания.
Но если такие основания будут (а я думаю, что основания при желании всегда могут найтись) то объём информации будет внушительным: не только движение денежных средств, но и дополнительная техническая информация, которая потенциально позволяет устанавливать взаимосвязи между пользователями, и такую личную информацию как номера мобильных устройств (номер телефона и номер SIM-карты).
💸 А что с «цветными деньгами»?
Под «цветными деньгами» понимается возможность заранее задать, на что конкретно их можно потратить.
В отношении обычных денег граждан такого механизма сейчас нет. Летом 2026 года в позиции, согласованной с Банком России, прямо указывалось, что возможность маркировать цифровые рубли непосредственно при переводе не предусмотрена.
Но к этому утверждению, я бы добавил, что такого механизма нет прямо сейчас, и что вероятность его появления никто не отрицает. И в будущем, это может быть реализовано, когда соответствующая инфраструктура заработает, и регулятор поймет как это можно будет работать на практике.
В отношении бюджетных средств уже есть возможность ограничивать использование через смарт-контракты. Например, деньги, выделенные на строительство школы, можно ограничить так, чтобы они расходовались только на предусмотренные проектом цели.
Как именно ФНС в дальнейшем начнёт использовать весь этот массив данных в налоговом контроле — думаю, ещё увидим. Но возможностей для анализа у неё станет явно больше.
И кстати цифровой рубль нельзя положить на депозит… Так как по всей видимости концепция цифрового рубля такая, что «это государственные деньги, просто тебе разрешили этими деньгами пользоваться».
А положить на депозит, то что тебе не принадлежит нельзя 🤷♂️
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