🚨 ДСП письмо ФНС: опорное УФНС и регламент отработки «площадок»

Многое из того, что я знаю о внутренней работе налоговой службы, я просто не могу рассказывать публично.

Ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ прямо устанавливает, что и после увольнения с государственной гражданской службы нельзя разглашать служебную или конфиденциальную информацию, которая стала известна в связи с исполнением должностных обязанностей.

Но, если отдельные положения ДСП-документов ФНС сама размещает на своих официальных страницах либо они воспроизводятся в открытых судебных актах, то думаю такую информацию я вполне могу прокомментировать.

Поэтому после прошлой статьи про согласование ВНП я решил немного покопаться в интернете и посмотреть, какие ещё внутренние документы ФНС с грифом ДСП успели «засветиться» в открытых источниках. Чтобы, так сказать, получить официальную «санкцию» на возможность о них поговорить 😅