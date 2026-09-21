🚨 ДСП письмо ФНС: опорное УФНС и регламент отработки «площадок»

Многое из того, что я знаю о внутренней работе налоговой службы, я просто не могу рассказывать публично.
Ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ прямо устанавливает, что и после увольнения с государственной гражданской службы нельзя разглашать служебную или конфиденциальную информацию, которая стала известна в связи с исполнением должностных обязанностей.
Но, если отдельные положения ДСП-документов ФНС сама размещает на своих официальных страницах либо они воспроизводятся в открытых судебных актах, то думаю такую информацию я вполне могу прокомментировать.
Поэтому после прошлой статьи про согласование ВНП я решил немного покопаться в интернете и посмотреть, какие ещё внутренние документы ФНС с грифом ДСП успели «засветиться» в открытых источниках. Чтобы, так сказать, получить официальную «санкцию» на возможность о них поговорить 😅
📃 Регламент по «Площадкам»
Первое, что мне удалось найти — дело № А63-10219/2023. Компания «Натэк-Нефтехиммаш» оспаривала результаты ВНП. Обосновывая свою позицию, инспекция прямо сослалась на «Регламент отработки Площадок по формированию необоснованных налоговых вычетов, их организаторов и пользователей», доведённый письмом ФНС России от 16.06.2021 № СД-5-2/1001дсп.
Ссылаясь на него, налоговый орган пытался квалифицировать одного из контрагентов компании как организацию, обладающую теми же признаками, что и участники некой «Площадки».
Поэтому фиксируем первый вывод: есть единый регламент отработки площадочных рисков, которые существует как минимум с 21 года, и которого придерживаются налоговый органы.
🏛 Опорное УФНС
На странице УФНС России по Ставропольскому краю указано, что Отдел налогового контроля № 2 выполняет функции Опорного УФНС в соответствии с распоряжением ФНС России от 09.03.2021 № 1дсп@.
И дальше ФНС описывает, чем такое Опорное УФНС занимается: планирует, организует и координирует мероприятия налогового контроля в отношении участников и организаторов «доведенной Площадки», её Выгодоприобретателей и Конечных покупателей, а также координирует взаимодействие с другими налоговыми и правоохранительными органами.
То есть, есть определённая установленная Площадка, у нее есть участники, организаторы, выгодоприобретатели и конечные покупатели, а для координации работы по всему этому массиву назначается Опорное Управление, которым себя называет УФНС России по Ставропольскому краю.
🔍 Как ФНС отрабатывает «Площадку»
Здесь рекомендую посмотреть страницу УФНС по Краснодарскому краю.
Там функции Контрольного отдела № 2 расписаны настолько подробно, что можно довольно хорошо понять, какую информацию ФНС собирает при разработке Площадки.
В частности, отдел:
ищет информационные ресурсы, где Площадка предлагает свои услуги;
анализирует банковские выписки её пользователей, в том числе на предмет оплаты непосредственно услуг Площадки;
исследует банковские досье и доверенности на распоряжение денежными средствами;
изучает регистрационные документы компаний и ИП, и устанавливает лиц, фактически контролирующих деятельность;
после установления участников координирует мероприятия территориальных налоговых органов и сбор доказательств получения пользователями необоснованной налоговой выгоды.
То есть если собрать вышеуказанную информация, которая повторюсь есть в открытом доступе (ссылке приведены, и дополнительно я ничего не раскрываю), то алгоритм выглядит следующим образом:
Выявление Площадки.
Установление организаторов и участников.
Анализ счетов, доверенностей и инфраструктуры.
Установление всех пользователей.
Определение выгодоприобретателей.
Передача для дальнейшей отработки в территориальные налоговые органы.
Думаю, что теперь вам будет более понятно, что означает отработка площадки, и что работа в этом направлении ведётся уже очень давно, как минимум с 2021 года, хотя о самых громких результатах этой работы, вроде White Optima (налоговый доктор), Площадка №2 или апрельская площадка на 1.4 трлн. руб., мы и услышали только сейчас.
Полезную информации о налоговом контроле, выездных и камеральных проверках я публикую в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер», подписывайтесь, там интересно.
P.S. И кстати у меня вообще нет никаких сомнений в том, что скоро мы услышим про новые площадки, по которым также начнут поступать письма с призывом уточниться.