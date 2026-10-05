🚨 Правда про лимиты по ВНП

Раз налоговый орган сейчас считает нормой грубо нарушать процедуру, штамповать акты спустя годы, давить на налогоплательщиков и вести себя так, будто их права вообще никого не интересуют, думаю, и мне пора освещать более откровенные и интересующие многих темы.

Сегодня обсудим минимальные лимиты сумм налоговых претензий для назначения выездных налоговых проверок.

Ни в открытых, ни во внутренних документах ФНС вы не найдёте официально установленного «лимита», начиная с которого может быть назначена ВНП. Налоговый контроль осуществляется на основании НК РФ, федеральных законов и других нормативных актов, и ни один из них не устанавливают минимально возможную сумму после которой налоговый орган вправе выйти на ВНП.

Поэтому формально налоговый контроль должен быть беспристрастным и одинаково работать независимо от того, составляет выявленный риск 1 тыс. или 100 млн руб. Но при этом всем понятно, что из-за 3 копеек к вам с ВНП никто не придет.

Правда такова, что налоговый орган просто физически не способен отработать все риски. Если начинать назначать проверки по каждому потенциальному нарушению, численность ФНС придётся увеличивать не в 2-3 раза, а в десятки раз. Либо, делать службу более эффективной, а для этого нужны нормальное обучение, кадры, и вливания денежных средств. Но с вливаниями сейчас совсем не очень. Последние несколько лет происходят скорее только выливания. Поэтому при всём желании проверить всех пока невозможно…🤷‍♂️

Поэтому эти лимиты и существуют — чтобы бить палкой по самым «созревшим» для раскулачивания налогоплательщикам, а остальным чтобы неповадно было.

⚡️ Так что же с лимитами

Долгое время Москва держала более высокий порог для назначения ВНП, чем регионы. Насколько я слышал, эта сумма раньше составляла от 15 млн. руб. НДС. В отдельных источника, СМИ, тг-каналах говорится про якобы 50 млн. руб., но это лишь средний размер доначислений, а не порог для выхода на проверку.

Из того, что я слышу сейчас, минимальная сумма претензий для выхода на ВНП в Москве составляет от 3 млн. руб. по рискам связанным с включением в состав налоговых вычетов по НДС счетов-фактур с компаниями из списка «площадок». При этом итоговая сумма доначислений будет около 10 млн. руб. так как к претензиям по НДС добавится еще и прибыль + пени и штрафы.

Что касается менее приоритетных схемных рисков, тех, по которым вы не получили «страшное» письмо про СК, МВД и прокуратуру, там сумма остается около 10 млн. руб. НДС.

В регионах, раньше, сумма была примерно в 3 раза ниже, чем в Москве. И это, главная причина, почему раньше многие старались мигрировать в столицу. Но сейчас, что в регионах, что в Москве «отсидеться» точно не получится, поскольку:

🔹Во-первых: информация об отработке риска по «площадкам» докладывается на самый вверх.

🔹Во-вторых: контракты с руководством Инспекций напрямую завязаны с выполнением планов по отработке площадочных рисков. Поэтому, сами понимаете, руководство Инспекций вряд ли захочет терять свои места, а значит работа будет вестись с максимальным напором (с которым собственно уже и ведется).