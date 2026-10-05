🚨 Правда про лимиты по ВНП

Раз налоговый орган сейчас считает нормой грубо нарушать процедуру, штамповать акты спустя годы, давить на налогоплательщиков и вести себя так, будто их права вообще никого не интересуют, думаю, и мне пора освещать более откровенные и интересующие многих темы.
Сегодня обсудим минимальные лимиты сумм налоговых претензий для назначения выездных налоговых проверок.
Ни в открытых, ни во внутренних документах ФНС вы не найдёте официально установленного «лимита», начиная с которого может быть назначена ВНП. Налоговый контроль осуществляется на основании НК РФ, федеральных законов и других нормативных актов, и ни один из них не устанавливают минимально возможную сумму после которой налоговый орган вправе выйти на ВНП.
Поэтому формально налоговый контроль должен быть беспристрастным и одинаково работать независимо от того, составляет выявленный риск 1 тыс. или 100 млн руб. Но при этом всем понятно, что из-за 3 копеек к вам с ВНП никто не придет.
Правда такова, что налоговый орган просто физически не способен отработать все риски. Если начинать назначать проверки по каждому потенциальному нарушению, численность ФНС придётся увеличивать не в 2-3 раза, а в десятки раз. Либо, делать службу более эффективной, а для этого нужны нормальное обучение, кадры, и вливания денежных средств. Но с вливаниями сейчас совсем не очень. Последние несколько лет происходят скорее только выливания. Поэтому при всём желании проверить всех пока невозможно…🤷♂️
Поэтому эти лимиты и существуют — чтобы бить палкой по самым «созревшим» для раскулачивания налогоплательщикам, а остальным чтобы неповадно было.
⚡️ Так что же с лимитами
Долгое время Москва держала более высокий порог для назначения ВНП, чем регионы. Насколько я слышал, эта сумма раньше составляла от 15 млн. руб. НДС. В отдельных источника, СМИ, тг-каналах говорится про якобы 50 млн. руб., но это лишь средний размер доначислений, а не порог для выхода на проверку.
Из того, что я слышу сейчас, минимальная сумма претензий для выхода на ВНП в Москве составляет от 3 млн. руб. по рискам связанным с включением в состав налоговых вычетов по НДС счетов-фактур с компаниями из списка «площадок». При этом итоговая сумма доначислений будет около 10 млн. руб. так как к претензиям по НДС добавится еще и прибыль + пени и штрафы.
Что касается менее приоритетных схемных рисков, тех, по которым вы не получили «страшное» письмо про СК, МВД и прокуратуру, там сумма остается около 10 млн. руб. НДС.
В регионах, раньше, сумма была примерно в 3 раза ниже, чем в Москве. И это, главная причина, почему раньше многие старались мигрировать в столицу. Но сейчас, что в регионах, что в Москве «отсидеться» точно не получится, поскольку:
🔹Во-первых: информация об отработке риска по «площадкам» докладывается на самый вверх.
🔹Во-вторых: контракты с руководством Инспекций напрямую завязаны с выполнением планов по отработке площадочных рисков. Поэтому, сами понимаете, руководство Инспекций вряд ли захочет терять свои места, а значит работа будет вестись с максимальным напором (с которым собственно уже и ведется).
🔥Отдельно про Санкт-Петербург
Вот здесь сейчас происходит самая жесть.
Мне уже несколько раз рассказывали, что Межрайонная инспекция под номер 30 (та, которая занимается отработкой площадочных рисков) не так давно назначила несколько тысяч ВНП в отношении налогоплательщиков, которые имели суммы рисков по площадке более 500 тыс. руб. НДС. Так это или нет, я пока проверить не могу, но если так, то это полный ТРЭШ.
Для сравнения: за весь 2025 год во всей России было завершено 5 409 ВНП. Т.е. если только одна Инспекция в Санкт-Петербурге назначила разом 2 тыс. проверок, то общее количество проверок за год может в разы превысить прошлогодние значения.
В общем, как сейчас говорится: вот такая фигня собачка…
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