🚨 Выездная налоговая проверка: приоритеты рисков, лимиты назначения и практические действия

Прежде чем начать и раскрыть важную для многих информацию, хочу рассказать на основании чего я делаю выводы и почему у меня именно такая оценка ситуации.

Откуда у меня эта информация

Я проработал в налоговых органах больше 10 лет. По карьерной лестнице дошел до исполняющего обязанности начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок. Того самого отдела, который курирует предпроверочный анализ и выездные проверки в отношении компаний целого региона.

Когда работал в инспекции, готовил материалы и защищал организации на комиссиях для включения в план проверок. Уже в Управлении находился с другой стороны: заслушивал инспекции, задавал вопросы, согласовывал материалы, а какие-то возвращал на дополнительную отработку.

Поэтому эту работу я знаю с двух сторон: со сторону инспектора самостоятельно собирающего доказательства и куратора из Управления, который оценивает, достаточно ли материала для назначения проверки.

Сейчас же работая налоговым консультантом я по-прежнему поддерживаю связи со многими налоговиками, как работающими, так и бывшими, и стараюсь быть в курсе всех новых изменений и направлений работы налоговой службы.

Ниже — собрал для вас актуальный материал кого будут отрабатывать, какие есть критерии отработки налоговых рисков, какие риски сейчас являются наиболее приоритетными и информацию о текущих лимитах для назначения ВНП.