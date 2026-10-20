🚨 Выездная налоговая проверка: приоритеты рисков, лимиты назначения и практические действия

Прежде чем начать и раскрыть важную для многих информацию, хочу рассказать на основании чего я делаю выводы и почему у меня именно такая оценка ситуации.
Откуда у меня эта информация
Я проработал в налоговых органах больше 10 лет. По карьерной лестнице дошел до исполняющего обязанности начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок. Того самого отдела, который курирует предпроверочный анализ и выездные проверки в отношении компаний целого региона.
Когда работал в инспекции, готовил материалы и защищал организации на комиссиях для включения в план проверок. Уже в Управлении находился с другой стороны: заслушивал инспекции, задавал вопросы, согласовывал материалы, а какие-то возвращал на дополнительную отработку.
Поэтому эту работу я знаю с двух сторон: со сторону инспектора самостоятельно собирающего доказательства и куратора из Управления, который оценивает, достаточно ли материала для назначения проверки.
Сейчас же работая налоговым консультантом я по-прежнему поддерживаю связи со многими налоговиками, как работающими, так и бывшими, и стараюсь быть в курсе всех новых изменений и направлений работы налоговой службы.
Ниже — собрал для вас актуальный материал кого будут отрабатывать, какие есть критерии отработки налоговых рисков, какие риски сейчас являются наиболее приоритетными и информацию о текущих лимитах для назначения ВНП.
1. Какие риски отрабатывает налоговая
Сейчас риски, с которыми работают инспекции, я бы условно разделил на 4 направления:
НДС по проблемным контрагентам.
Дробление бизнеса.
Зарплатные налоги включая отношения с самозанятыми.
Остальные риски неправильного исчисления налогов.
В последнюю группу входят споры по льготам, ставкам, учёту доходов и расходов, исчислению акцизов. Отдельно бывают пилотные проекты и поручения сверху: клининг, майнинг, алкогольная продукция. Это способ организовать отработку. Один проект может затрагивать и НДС, и зарплату, и другие обязательства.
Почему всё чаще начинается с НДС?
По моей оценке, около 80% выездных налоговых проверок (ВНП) непосредственно связаны с НДС. А с учётом проверок по нескольким налогам, где НДС стал первым триггером, — в районе 90%. Это оценка из практики, не статистика ФНС.
Причина в том, что НДС легче администрировать: АСК НДС и АИС «Налог-3» сопоставляют декларации, помогают проследить цепочку и найти предполагаемого выгодоприобретателя. К этому добавляется взаимодействие с правоохранительными органами, которые сейчас совместно с ФНС активно разрабатывают площадки и центры по продаже «бумажного НДС», возбуждают уголовные дела, передают сведения налоговой. Поэтому рассчитывать на то, что площадка будет долго работать, а её клиенты останутся неизвестны, я бы не стал. Информация о таких операциях всё быстрее становится основанием для дальнейшей отработки.
Но проблемные контрагенты тоже бывают разные. Одинаковая сумма спорных вычетов ещё не означает одинаковую вероятность проверки. Нужно понимать, к какой категории относится сам риск.
2. Три категории рисков по НДС
1) Площадочные риски — самый высокий приоритет
Это операции, связанные с площадками по продаже «бумажного НДС», по которым ведётся межведомственная работа ФНС совместно с МВД, СК, ФСБ при участии прокуратуры.
Если компания получила соответствующее информационное письмо (уведомление/требование, протокол рабочего совещания) с указанной информацией, то для компании смысл один: сведения о цепочке переданы в отработку, и налоговая считает её предполагаемым получателем налоговой выгоды.
По моим сведениям, результаты этой работы находятся на контроле центрального аппарата ФНС и докладываются непосредственно Даниилу Егорову. Вплоть до того, что показатели отработки влияют на решения о продлении контрактов руководителей инспекций. Поэтому площадочный риск я сейчас находится выше обычного схемного вычета, и рисков, содержащихся в ФРПВ.
Для площадочных рисков в отличие от самых приоритетных рисков, содержащихся в ФРПВ старый период часто повышает приоритет, а не снижает его.
Так, сейчас 2026 год, и 2023-й — уходящий. По общему правилу ВНП, назначенная в 2026 году, может охватывать три предшествующих календарных года (плюс текущий период по сдаче отчетности); в 2027 году 2023-й уже окажется за пределами этого обычного срока. С 2026 года также проверяются завершившиеся налоговые периоды текущего года.
Поэтому площадочные риски за 2023 год налоговой нужно успеть отработать до конца 2026 года (т.е. вынести решение о проведении ВНП). Потерянный период может обернуться вопросами от вышестоящих органов, а в отдельных случаях и стать основанием для прокурорской проверки.
2) Приоритетные риски ФРПВ
ФРПВ — Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей. Это не просто список плохих компаний: в нём фиксируется, кого налоговая рассматривает как предполагаемого получателя налоговой выгоды по цепочке.
В той приоритетной отработке, о которой я говорю, речь идёт о рисках 2025–2026 годов — текущем и предшествующем годе. Такие риски не обязательно связаны с площадкой, установленной правоохранительными органами.
При этом площадочный риск тоже может находиться в ФРПВ. То есть это не две взаимоисключающие категории. Если у вас одновременно площадка, приоритетная отработка и достаточная сумма, то такой риск гарантирует назначение ВНП.
При этом сам факт нахождения в ФРПВ ещё не говорит, что любой риск внутри реестра имеет одинаковый приоритет.
3) Обычные схемные вычеты вне приоритета
Это остальные риски по проблемным контрагентам: они могут вообще не находиться в ФРПВ либо находиться там, но не относиться к приоритетной отработке. В эту группу часто попадают обычные схемные вычеты за 2023–2024 годы. Для таких неплощадочных рисков вероятность ВНП ниже.
Но если у вас был обычный схемный вычет за 2023 год, а затем в налоговый орган поступила информация, о том, что этот вычет относится к категории площадочных, то такой схемный вычет за 2023 год из разряда неприоритетных переносится на «самый верх», так как во-первых это площадка, а во-вторых это уходящий период, а значит вынести решение о проведении ВНП, чтобы отработать этот риск нужно до конца 2026 года.
Таблица 1. Откуда возник риск и что определяет его приоритет
Направление
Что попало в отработку
Период и приоритет
На что смотреть
НДС: площадка
Операции из материалов по площадкам, межведомственные перечни и письма.
Самый высокий приоритет. В 2026 году особенно уходящий 2023 год.
Полная сумма НДС, все доступные для проверки периоды, обоснованность роли выгодоприобретателя.
НДС: приоритетный ФРПВ
Предполагаемый выгодоприобретатель в приоритетной отработке реестра.
В рассматриваемой отработке — 2025–2026 годы. Площадка может одновременно находиться в ФРПВ.
НДС: обычные схемные вычеты
Неприоритетные риски вне ФРПВ или внутри его неприоритетной отработки.
Часто 2023–2024 годы. К площадочным рискам это снижение приоритета не относится.
Накопленная сумма, другие риски, реальные мероприятия инспекции.
Дробление бизнеса
Перечни ВНО, жалобы, сведения ведомств, отдельные задания.
По моему опыту, отбор для ВНП выборочный; комиссии встречаются значительно чаще.
Доначисления после учёта расходов, вычетов и уже уплаченных налогов; доказательства единого бизнеса. То есть важен суммовой критерий.
Зарплатные налоги
Неотражённая зарплата, занижение НДФЛ и взносов, подмена труда самозанятостью. Информация об этом может поступить в виде жалоб или информации от правоохранительных органов. Без подтверждающих документов ВНП не назначат. Более реальный сценарий это КНП по самозанятым.
Для ВНП важны сумма и доказательства. По самозанятым сигнал может появиться без жалобы.
Количество лиц и периодов, документы и платежи, фактические условия работы.
Остальные налоговые риски
Ошибки в исчислении налогов, льготах, ставках; методологические споры.
Индивидуально. Отраслевой проект или поручение сверху может резко повысить внимание.
Конкретная норма, спорная операция, сумма и применимая практика.
3. Действительно ли вы — выгодоприобретатель?
Прежде чем обсуждать сумму доплаты, нужно разобраться, почему налоговая остановилась именно на вашей компании. Алгоритм может принять реально работающего, но недобросовестного контрагента за «техничку». В результате претензии направят дальше по цепочке — тому, кто фактически налоговой экономии не получал.
Акцепт — это подтверждение роли предполагаемого выгодоприобретателя. Разакцепт — пересмотр неверно закреплённой роли. Переакцептом называют перенос этой роли на другого участника, если анализ показывает, что фактический выгодоприобретатель находится на другом звене.
Официальный пример: Липецкая область
10 декабря 2024 года УФНС России по Липецкой области сообщило об отработке 246 налогоплательщиков с общей суммой риска 2,4 млрд руб. По 24 некорректно установленным выгодоприобретателям с рисками на 297 млн руб. была запущена процедура разакцепта.
24 из 246 — это примерно 9,8%, то есть почти каждый десятый в этой выборке. Это не общероссийский процент ошибок и не число завершённых разакцептов. Но сам факт показывает, что налоговая публично признала, что часть выгодоприобретателей определена неправильно.
Что нужно для пересмотра риска?
Нужно показывать реальную сделку: кто поставлял товар или выполнял работы, с кем вы общались, кто распоряжался ресурсами, как шли товар и деньги. Не просто приносить договор и говорить, что контрагент числился в ЕГРЮЛ.
Если ваш поставщик реально исполнял обязательства, а нарушения допустил уже в своей деятельности, это нужно разбирать предметно. Кто выбирал исполнителей, кто управлял работами, у кого оставалась экономическая выгода? Ваша задача — опровергнуть основания, по которым риск закрепили именно за вами.
Переакцепт не означает, что можно произвольно переложить свой налог на другого. Он работает там, где первоначальное определение выгодоприобретателя не соответствует фактам. И заниматься этим нужно во время предпроверочного анализа (ППА), пока ВНП ещё не назначена.
4. Получили письмо – проверьте весь риск.
Информационное письмо по площадке сообщает, что налоговая рассматривает вас как предполагаемого выгодоприобретателя. Даже небольшая сумма не означает, что про вас забудут. Возможно, вы пока в конце списка. Но при дальнейшей отработке очередь может дойти и до вас.
Поэтому я бы не откладывал работу до получения решения о ВНП. На ППА ещё можно добиться пересмотра роли, снять неподтверждённые претензии, представить документы по реальным операциям или уточнить обязательства по подтверждённым нарушениям.
Почему сумма в письме может оказаться неполной?
Очень часто в письме перечисляют только те периоды и суммы, которые инспекция получила из центрального аппарата ФНС. Всю историю операций с контрагентом на этой стадии могли просто не сверить.
Допустим, вам указали 2 млн руб. НДС за несколько кварталов. Вы решили, что сумма небольшая. Но с этим же контрагентом были сделки и в других кварталах, а в письмо они не попали. Когда инспекция займётся компанией предметно, она поднимет и остальные операции в пределах периодов, которые вправе проверять.
Поэтому сумма в письме — не обязательно весь ваш риск. Сверять нужно все операции с названными контрагентами за доступные для проверки периоды, а не только кварталы из письма.
Проверьте также другие проблемные сделки. Для оценки перспективы ВНП налоговая может собрать несколько эпизодов в один материал. Поэтому отдельно маленькая площадка и отдельно обычные схемные вычеты в сумме могут дать совсем другой результат.
5. Как риски ранжируют и что можно узнать на рабочей встрече
Риски ранжируются по суммам с учётом категории и периода — вплоть до минимального рабочего ориентира конкретного региона. Потом объекты распределяют по инспекциям, а инспекции направляют результаты: кто уточнился, где риск не подтвердился, по кому материал готовят для ВНП.
Если объектов не хватает, на отработку могут взять и меньшие суммы. Но сейчас, объектов для контроля более чем достаточно. Поэтому важен не только сам лимит, но и то, какое место вы занимаете среди остальных.
Какая доказательственная база уже собрана?
Первое представление об этом можно получить на рабочем совещании. Но только если задавать конкретные вопросы: почему именно вы выгодоприобретатель, в чём налоговая видит схему и чем подтверждает свой вывод.
По моему опыту, на первом совещании инспекция нередко ещё не располагает какой-то глубокой аналитикой. Есть поверхностные сведения из системы, общая характеристика контрагента и расчёт на то, что после разговора компания уточнится. Иногда всё это больше похоже на «гоп-стоп», чем на обсуждение собранных доказательств.
Если инспектор «юлит», путается в периодах, называет сведения, которые не относятся к вашей сделке, — это повод проверять качество отработки. Но не доказательство, что материалов вообще нет. Неудачное выступление на комиссии и пустое проверочное дело — разные вещи.
Смысл встречи — понять фактуру, а не спорить ради спора. Зафиксируйте конкретные претензии, попросите обозначить контрагентов, кварталы и суммы. По спорным обстоятельствам подготовьте письменную позицию. И не подтверждайте на словах то, чего сами не проверили.
Таблица 2. Что спросить на рабочем совещании
Вопрос инспекции
Что должен прояснить ответ
Как использовать полученную информацию
Почему выгодоприобретателем считаете именно нас?
Какую роль компания играет в цепочке и какую налоговую выгоду, по мнению инспекции, получила.
Сопоставить довод с реальным исполнением. Проверить основания для разакцепта или переакцепта.
В чём состоит схема по нашей конкретной сделке?
Спорят с существованием операции, фактическим исполнителем, участием компании в схеме или приводят только общие признаки поставщика.
Не отвечать на абстрактное обвинение. Разбирать названное обстоятельство и доказательства по нему.
Какими материалами это подтверждается?
Есть ли что-то кроме характеристик из АИС: документы, платежи, показания, данные о движении товара и исполнителях?
Понять, где уже собрана фактура, а где пока лишь предположение. Не считать отсутствие ответа гарантией отсутствия материалов.
Почему наш контрагент — технический?
Проверяла ли инспекция реальную деятельность поставщика или приравняла его собственные нарушения к фиктивности вашей сделки.
Поднять сведения о людях, ресурсах, переписке, логистике и фактическом выполнении обязательств.
Какие кварталы и суммы вы включили?
Полный ли это перечень операций, только данные из письма или уже уточнённая инспекцией сумма.
Сверить со своей историей операций. Не принимать первоначальную сумму за верхний предел риска.
Какие налоги вы предлагаете уточнить и почему?
Отдельно НДС, отдельно спорные расходы по прибыли; основания по каждому налогу.
Не смешивать требования по двум налогам. Проверить, в каких периодах расходы влияли на базу.
Какой этап отработки и кто ведёт материал?
Камеральная проверка, контрольно-аналитическая работа или подготовка материала для ВНП; есть ли отдельное поручение.
Оценить срочность действий и адресовать письменную позицию тем, кто реально принимает решение.
Вопросы нужны для подготовки собственной позиции. Инспекция может не раскрыть весь имеющийся материал на рабочей встрече, поэтому оценивать нужно и ответы, и уже полученные требования, и фактические контрольные мероприятия.
6. Лимиты для назначения ВНП
Ниже — мои рабочие ориентиры, а не минимальные суммы из закона: ст. 89 НК РФ не запрещает ВНП при меньшей недоимке.
Лимиты по НДС — это именно сумма спорного НДС. Не выручка, не стоимость сделки, не НДС вместе с налогом на прибыль. Пени и штрафы в эти ориентиры тоже не входят.
Площадочные риски в регионах
Для регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, основной ориентир по площадочным рискам сейчас — от 3-5 млн руб. НДС. При такой сумме подтверждённого риска я бы уже исходил из того, что ВНП назначат, если вопрос не будет решён на ППА.
Чем больше сумма и чем срочнее период, тем выше место в отработке. Но и сумма меньше 3 млн не означает, что инспекция обязана остановиться: есть поручение, очередь, возможность объединить эпизоды и другие обстоятельства.
Москва: площадка от 5 млн руб.
В Москве тоже говорят о 3 млн руб. Но железно я бы ориентировался на 5 млн руб. НДС и выше. При площадочном риске от этой суммы вероятность назначения ВНП я оцениваю как практически стопроцентную.
Диапазон от 3 до менее 5 млн — промежуточный. Условно «50 на 50»: останутся ли возможности после ранжирования более крупных сумм, насколько срочен период, кому передадут материал.
Раньше московский ориентир был около 15 млн руб. В первую очередь отрабатывали приоритетные риски ФРПВ, обычные схемные — по остаточному принципу. Поэтому даже с 15 млн обычных рисков можно было пройти без ВНП. Для нынешних площадочных рисков этот подход уже не работает.
Обычные схемные вычеты и смешанные риски
В Москве при обычных неприоритетных вычетах меньше 10 млн руб. НДС шанс пройти без ВНП остаётся. Но это не ориентир для площадок и приоритетного ФРПВ. В регионах и около 5 млн обычных схемных рисков может быть существенной суммой.
А если у вас, например, 3 млн площадочного риска и ещё 7 млн обычных схемных вычетов, нельзя рассматривать каждую сумму отдельно и считать, что обе «ниже лимита». По такой совокупности я бы уже исходил из назначения проверки. На выходе инспекция видит 10 млн НДС, и часть этой суммы относится к самому приоритетному направлению.
Экстерриториальная отработка
Сейчас есть практика передачи московских и питерских материалов в другие регионы. У принимающих регионов больше возможностей для отработки относительно небольших сумм. Поэтому 3 млн руб. площадочного НДС для экстерритории — вполне рабочая сумма.
Поэтому одной регистрации в Москве недостаточно, чтобы рассчитывать на московские 5 млн.
Санкт-Петербург: почему здесь сложнее с ориентирами
По Санкт-Петербургу мне поступала информация о массовом назначении ВНП с площадочным риском чуть больше 500 тыс. руб. В разных сообщениях звучали даже несколько тысяч новых проверок. Подтвердить эти сведения я сейчас не могу.
Моё предположение — значительную часть могли составлять брошенные компании, по которым хотели быстро закрыть риски для показателей. Такие проверки обычно проще закончить, если никто не представляет документы, не подаёт возражения и не защищает позицию. Но это именно моя гипотеза о возможных мотивах, а не установленное объяснение.
Для действующей компании, которая отвечает инспекции и защищает свою позицию, я пока использовал бы региональные ориентиры: от 3-5 млн площадочного НДС и около 10 млн и выше обычных неприоритетных вычетов.
Таблица 3. Лимиты по НДС: рабочие ориентиры
Регион / ситуация
Категория риска
Сумма НДС
Оценка перспективы ВНП
Что меняет оценку
Регионы, кроме Москвы
Площадочный
От 3 млн руб.
Очень высокая. При подтверждённом и неурегулированном риске я бы исходил из назначения.
Срочность периода, совокупность эпизодов, результаты ППА.
Москва
Площадочный
От 3 до менее 5 млн руб.
Неопределённая; условно «50 на 50», без статистического расчёта.
Ресурс после ранжирования, уходящий год, передача материала в регион.
Москва
Площадочный
От 5 млн руб.
Практически стопроцентная по моей оценке.
Подтверждён ли риск; снят ли он или урегулирован до назначения.
Москва
Обычные неприоритетные схемные вычеты
до 10 млн руб.
Есть шанс пройти без ВНП. Не означает отсутствия контроля.
Нет ли площадки, приоритетного ФРПВ и дополнительных эпизодов.
Москва
Обычные неприоритетные схемные вычеты
Около 10 млн руб. и выше
Сумма уже становится серьёзным основанием для включения в отработку.
Доказательства, поручения, общая сумма и очередь.
Регионы, кроме Москвы
Обычные схемные риски / приоритетный ФРПВ
Около 5 млн руб. и выше
Существенная сумма для ВНП. Приоритетный ФРПВ оценивается жёстче обычных рисков.
Категория, 2025–2026 годы для приоритетной отработки, качество материала.
Во всех строках предполагается, что сумма проверена по всей доступной истории операций, а не переписана из одного информационного письма. Снижение суммы после обоснованного пересмотра риска меняет оценку; само нахождение ниже ориентира также не запрещает назначение ВНП.
Таблица 4. Когда обычный ориентир не срабатывает
Ситуация
Что оценивать
Практический вывод
3 млн площадочного + 7 млн обычного НДС
10 млн общего риска по разным эпизодам; наличие площадочной составляющей.
Не сравнивать каждую часть отдельно со своим лимитом. Я бы исходил из очень высокой вероятности ВНП.
Материал Москвы или Петербурга передан на экстерриторию
Принимающий регион, фактический объём и задание; площадочный риск от 3 млн руб.
Относительно небольшая сумма для Москвы может быть достаточной для отработки в другом регионе.
Площадка за 2023 год
В 2026 году это уходящий период в обычном трёхлетнем сроке.
Старый год повышает срочность. Правило о низком приоритете старых обычных вычетов не применять.
Один риск одновременно площадочный и в ФРПВ
Совпадают ли операции и суммы; действительно ли отработка приоритетная.
Совпадение признаков усиливает внимание. Но один и тот же НДС в общей сумме учитывать только один раз.
Действующая компания в Санкт-Петербурге
Предварительно: от 3-5 млн площадочного НДС либо около 10 млн и выше обычного неприоритетного.
Это моя рабочая гипотеза, а не подтверждённый городской стандарт. Экстерритория и отдельное поручение могут её изменить.
Слухи о петербургских проверках от 500 тыс. руб.
Сведения о нескольких тысячах проверок не подтверждены; состав компаний неизвестен.
Не переносить слухи на любой действующий бизнес. Версия о брошенных компаниях — предположение.
Отдельное поручение, качественный материал по существенному нарушению или дополнительные эпизоды могут изменить очередность и при меньшей сумме. Поэтому лимит нужно читать вместе с категорией риска, периодом и фактическим содержанием отработки.
7. Налог на прибыль: что могут добавить к НДС
Если по проблемному контрагенту вы заявили не только вычет НДС, но и расходы по налогу на прибыль, будьте готовы, что инспекция предъявит оба вопроса. Запросит налоговые регистры, посмотрит, что именно вы списали в расходы, в каком году и как это повлияло на базу.
Поэтому 5 млн риска по НДС — для будущих возможных доначислений только одна часть всего риска. Прибыль, пени и штрафы существенно увеличат итог. И в ВНП прибыль обязательно войдет в предмет проверки.
Почему прибыль «прощают» на этапе ППА?
На практике часто бывает так: инспекция озвучивает риски и по НДС, и по налогу на прибыль, но после самостоятельного уточнения НДС до отдельной выездной по прибыли дело не доходит. По моему опыту, такие отдельные проверки назначаются редко (в ходе ВНП практически никогда). Основная отработка и показатели завязаны именно на НДС.
В этом смысле прибыль действительно могут условно «простить»: не развивать этот эпизод в отдельную ВНП. Поэтому решить вопрос по НДС на ППА иногда значительно выгоднее, чем дойти до проверки, где уже будут подробно разбирать и расходы.
Но это не юридическое прощение налога и не обязательство инспекции оставить расходы в покое. Уточнение НДС не отменяет риски в декларации по прибыли, если она действительно есть.
Реальные расходы нужно подтверждать
Но если ВНП все же назначат, то нужно собирать доказательства этих затрат: кто фактический исполнитель, что он сделал, в каком объёме и сколько это стоило. Одной первички от вашего контрагентам для подтверждения расходов сейчас уже недостаточно.
После дела ООО «Вокфорс» я бы особенно не рассчитывал, что инспекция сама найдёт условную минимальную себестоимость. В определении от 31.03.2026 № 307-ЭС25-11805 Верховный Суд не признал основанием для расходов сами перечисления техническим компаниям.
Поэтому практический вывод такой: если реальную расходную часть подтвердить не удаётся, спорные расходы могут исключить полностью.
В самом неблагоприятном случае, когда не подтверждена вообще вся расходная часть, база по прибыли может приблизиться ко всей сумме облагаемых доходов.
8. Дробление: почему увидеть схему и назначить ВНП — не одно и то же
По дроблению информация периодически направляется в регионы централизованными перечнями. Я работал с такими перечнями: они большие, и по большей части это результат работы алгоритмов, а не ручного поиска инспектором каждого предпринимателя.
Но между количеством компаний в перечнях и количеством реальных выездных проверок — большая разница. В моей практике до ВНП доходила лишь совсем небольшая часть. Чаще приглашали на комиссии, предлагали отказаться от спорной модели ведения деятельности, изменить структуру работы или перейти на общую систему налогообложения (ОСНО). И, конечно, угрожали проверкой, если компания ничего не поменяет.
Почему инспекции бывает невыгодно заниматься дроблением
Здесь недостаточно сложить выручку нескольких ИП или ООО. Нужно разобраться, кто управляет единым бизнесом, где центр прибыли, в чьих интересах существует структура.
Потом нужно определить действительные налоговые обязательства: учесть реальные расходы, допустимые вычеты НДС и налоги, уже уплаченные участниками. И бывает, что после всей этой работы на выходе — три копейки.
Поэтому я не считаю, что инспекции одинаково активно пойдут за каждым, у кого видны признаки дробления. В первую очередь будут интересны крупные и очевидные истории, совсем «обнаглевшие» (как посчитает налоговый орган) предприниматели, а также материалы по существенным жалобам или поручениям сверху.
На какие суммы смотреть
Если вы в регионе, то при возможных доначислениях меньше 5 млн руб. я не ожидал бы самостоятельного выхода инспекции на ВНП по дроблению. Для Москвы рабочий диапазон в таком случае может быть даже выше, чем для обычных схемных вычетов — около 10–15 млн руб. Но отдельное поручение и конкретный материал могут изменить эту оценку.
Здесь речь уже не о сумме НДС из таблицы выше, а о предполагаемых дополнительных налогах после корректного сведения деятельности группы.
9. Зарплатные налоги и отношения с самозанятыми
Здесь речь о НДФЛ и страховых взносах: неотражённой зарплате, занижении выплат, оформлении трудовых отношений под видом гражданских договоров. В эту же группу относятся претензии по работе с самозанятыми.
Какие сигналы действительно запускали работу
Из моего опыта, серьёзная работа по неотражённой зарплате обычно начиналась, когда были массовые жалобы, документальные сведения, материалы правоохранительных органов или конкретное поручение сверху. Одна жалоба бывшего сотрудника на небольшую сумму не превратится в самостоятельную выездную проверку.
Особенно если всё, что есть у инспекции, это один-два допроса без документов, и без возможности подтвердить суммы и периоды. На такой основе надёжно посчитать доначисления всему работодателю будет крайне тяжело, а трудозатраты могут быть несопоставимы с результатом.
Но это практическая оценка, а не правило «меньше трёх жалоб — не проверят». Значение имеет содержание доказательств. Одна жалоба с ведомостями, платежами и конкретными обстоятельствами может оказаться существенно сильнее десятка общих обращений.
Самозанятые — отдельная активная отработка
По самозанятым сейчас проводится большая работа. Здесь повод для контроля может появиться вообще без жалобы: налоговая анализирует взаимодействие заказчика и исполнителей, а дальше проверяет, нет ли подмены трудовых отношений. Об этой отработке ФНС прямо предупреждает налогоплательщиков.
Если человек постоянно выполняет одну трудовую функцию, работает по установленному заказчиком графику, подчиняется его руководителям и получает регулярную оплату как зарплату, наличие статуса самозанятого само по себе не решает вопрос. Оцениваться будут реальные отношения, а не только название договора.
Поэтому я бы сначала смотрел, каких людей, выплат и периодов касаются претензии, что подтверждается документами и какая получается сумма НДФЛ и взносов.
10. Методология и поручения по отдельным отраслям
Спор по льготе, акцизу, порядку учёта доходов или расходов нужно разбирать отдельно. Здесь важно, какую конкретно норму инспекция трактует иначе, есть ли применимая судебная практика и какие факты лежат в основе претензии.
Отраслевой проект — например, по клинингу, майнингу или алкогольной продукции — может задать совсем другую срочность, чем обычная работа по отдельному налогоплательщику. Источником также могут быть камералисты, другие ведомства или поручение вышестоящего налогового органа.
Общего рецепта здесь не дам. Нужно смотреть предмет спора и то, что предлагает инспекция. В таких случаях я бы обращался к консультанту, который работает именно с соответствующим налогом или отраслью. Переносить сюда лимиты по площадочному НДС нельзя.
Таблица 5. Какие материалы нужны для предметной защиты
Что нужно установить
Что собрать и сопоставить
Для какого вопроса это важно
Кто исполнил обязательства
Переписка, договоры, контакты фактических исполнителей, сведения о людях и технике, документы допуска на объект.
Разакцепт / переакцепт; реальность контрагента; подтверждение расходов.
Что было поставлено или сделано
Приёмка, транспортные и складские документы, производственный учёт, акты, результаты работ и использование приобретённого.
Реальность и объём операции. Одной характеристики контрагента для ответа недостаточно.
Сколько реально стоило исполнение
Платежи, документы фактических поставщиков и исполнителей, обоснование стоимости, налоговые регистры.
Защита реальных расходов по прибыли; исключение двойного учёта.
Все ли операции попали в письмо
Книги покупок и декларации, история сделок с названными контрагентами по всем доступным для проверки периодам.
Полная сумма риска по НДС, а не только присланная из центрального аппарата часть.
Как работает предполагаемая группа
Управление, люди, имущество, договоры, доходы и расходы участников, уплаченные налоги и допустимые вычеты.
Наличие либо отсутствие искусственного дробления и действительная сумма доначислений.
Как фактически работают люди
Договоры, задания и результаты, графики и подчинённость, переписка, платежи, расчёты НДФЛ и взносов.
Неотражённая зарплата либо подмена трудовых отношений самозанятостью.
Документы нужно сопоставлять между собой: кто указан в договоре, кто фактически исполнял обязательства, кому и за что перечислены деньги. Разрозненная первичка без понятной истории исполнения оставляет инспекции те же вопросы.
11. Как действовать в зависимости от риска
Если получили письмо по площадке
Это самое приоритетное направление. Площадка за 2023 год повышает срочность. Сумма от 3 млн в регионе или от 5 млн в Москве — основание готовиться к ВНП, если вопрос не решён на ППА.
Рабочие варианты: разакцепт или переакцепт при неверном определении выгодоприобретателя; снятие неподтверждённых эпизодов; уточнение обязательств по подтверждённым нарушениям. После этого оцените оставшийся спорный риск и сравните его с рабочим лимитом.
Остаток ниже ориентира может изменить решение о ВНП. Но оставлять заведомо неправомерные вычеты на сумму «чуть меньше лимита» — не решение. Подтверждённые ошибки исправляются, а по действительно спорной части нужна содержательная позиция.
Если риск в приоритетном ФРПВ
Действия те же: проверить свою роль, категорию отработки и полную сумму. Для рассматриваемой текущей приоритетной отработки это прежде всего 2025–2026 годы. Обычные неплощадочные вычеты за 2023–2024 годы могут иметь меньший приоритет. Но наличие площадки меняет оценку.
Если вычеты обычные и неприоритетные
В Москве при сумме меньше 10 млн руб. шанс пройти без ВНП остаётся. Сначала убедитесь, что это вся сумма и нет площадочной составляющей. Для регионов московский ориентир механически применять нельзя.
Дальше смотрите, что подтверждается документами и насколько продвинулась инспекция. Возможность не попасть в ВНП не отменяет выявленную недоимку и не исключает доначислений при камеральной проверке.
Если предъявляют дробление или зарплатные риски
По дроблению сначала оцените действительные доначисления после расходов, вычетов и уплаченных налогов. Рабочие ориентиры: от 5 млн для регионов и 10–15 млн для Москвы. Затем разбирайте, что в структуре инспекция считает искусственным и какие изменения действительно устранят нарушение.
По зарплате и самозанятым определите людей, периоды, подтверждённые выплаты и фактические условия работы. Содержание доказательств важнее числа жалоб. По методологическим и отраслевым спорам нужна отдельная профильная оценка.
12. Что проверить до подачи уточнённой декларации
Уточнение может привести к новым претензиям
До уточнения НДС посмотрите весь этот налоговый период. Помимо операций, по которым вас попросили уточниться, в нём могут оставаться другие схемные вычеты. Они тоже могут попасть в камеральную отработку.
Уточнённая налоговая декларация (УНД) становится основанием для проверки. Разговор об одном контрагенте не ограничивает её только этой суммой. Поэтому часть НДС вы можете доплатить сами, а по другим операциям получить дополнительные претензии.
Заранее проверьте остальные вычеты, связанные расходы по прибыли и то, чем будете подтверждать реальное исполнение сделки после изменения декларации.
Налог, пени и условия освобождения от штрафа
Недостаточно отправить уточненку и позднее перечислить НДС. По подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ важны момент подачи и положительное сальдо единого налогового счёта (ЕНС), покрывающее недостающий налог и соответствующие пени. Если уже стало известно об обнаружении конкретного нарушения или назначении ВНП по этому налогу и периоду, условия нужно оценивать отдельно.
До решения о ВНП ещё можно спорить о самом основании отбора: вашей роли, полном размере риска и подтверждённости эпизодов. Поэтому начинать нужно с первого письма, а не с первого дня выездной проверки.
Таблица 6. Проверка перед уточненкой: что нельзя пропустить
Проверка
Что должно быть понятно до подачи
Что произойдёт, если это пропустить
Полная история контрагента
Сверены все операции за доступные для проверки периоды, а не только кварталы из письма.
После сверки инспекция добавит периоды, и сумма окажется выше вашего первоначального ориентира.
Все риски уточняемого периода
Известны другие проблемные вычеты в этой декларации и подготовлена позиция по ним.
Помимо добровольной доплаты возможны новые претензии при камеральной проверке.
Связанные расходы по прибыли
Понятны реальные затраты, период их учёта и самостоятельные основания для сохранения расходов.
Вместе с НДС может возникнуть вопрос об исключении расходов.
ЕНС, пени и штраф
Проверены достаточность сальдо и условия ст. 81 НК РФ на дату подачи.
Одна лишь уточненка не освобождает от штрафа и не решает вопрос с пенями.
Остаток после урегулирования
Понятно, какие риски сняты, какие уточнены и какие инспекция продолжает отрабатывать.
Компания сочтёт вопрос закрытым, тогда как материал по оставшимся эпизодам продолжит движение к ВНП.
Эта проверка не заменяет анализ конкретных операций. Она нужна, чтобы добровольное уточнение не стало решением только одной части проблемы, пока остальные риски остаются незамеченными самой компанией.
Если после прочтения у вас остались вопросы, пишите их в комментариях.
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