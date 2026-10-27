🚨 Почему одним назначают внп за 3 млн рублей, а других не проверяют и с 10 млн? Реальные риск-критерии ФНС

Все приведённые ниже суммы — это мои практические ориентиры, а не официальные минимальные лимиты, установленные Налоговым кодексом.

В этом материале я собрал актуальную информацию о том, какие налоговые риски сейчас находятся в приоритете ФНС, как они ранжируются, какие суммы становятся основанием для назначения ВНП и почему налогоплательщик с 3 млн рублей риска может оказаться в проверке, тогда как другой с 10 млн рублей спокойно продолжит работать.

Откуда я знаю? Я занимал должность исполняющего обязанности начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления ФНС, и входил в комиссию по утверждению объектов для включения в план налоговых проверок.

В интернете на эту тему много противоречивой информации. Кто-то утверждает, что для назначения ВНП необходимо минимум 15 млн рублей предполагаемых доначислений, другие говорят про 5 млн, а некоторые вообще считают, что сумма уже практически не имеет значения.

К этому добавляется взаимодействие с правоохранительными органами, которые сейчас активно занимаются выявлением организаций, предоставляющих услуги по продаже «бумажного НДС». Поэтому именно здесь у налоговой имеется и наиболее полный объём информации, и большое количество потенциальных объектов для назначения проверок.

В отличие от многих других налогов, по НДС значительную часть первоначальной аналитической работы выполняют алгоритмы. Инспектор получает уже сформированные риски, которые остаётся проверить, подтвердить и отработать.

В распоряжении ФНС имеются АСК НДС и АИС «Налог-3», которые позволяют сопоставлять сведения из налоговых деклараций, анализировать цепочки хозяйственных операций, движение денежных средств и определять предполагаемых выгодоприобретателей.

Но есть один принципиальный момент. Самым главным триггером назначения ВНП сейчас остаётся НДС. И это вполне объяснимо.

2. Три категории рисков по НДС: площадки, ФРПВ и обычные схемные вычеты

Сейчас все основные риски по НДС можно условно разделить на три категории. И в зависимости от того, к какой категории относится ваш риск, будет отличаться приоритетность его отработки и, соответственно, вероятность назначения выездной налоговой проверки. атегория риска Рабочий ориентир по НДС Приоритет Площадочные риски От 3 млн руб. Самый высокий Приоритетные риски ФРПВ От 5 млн руб. Высокий Обычные схемные вычеты От 5 млн руб., но практически значимее суммы от 10 млн Ниже остальных Обращаю внимание, что указанные суммы — это предполагаемая недоимка непосредственно по НДС, без пеней и штрафов. И теперь самое интересное — почему одинаковая сумма риска может приводить к совершенно разным последствиям.

1) Площадочные риски — от 3 млн рублей

Это сейчас самое приоритетное направление. Под площадочными рисками я имею в виду операции с организациями, которые использовались для предоставления незаконных вычетов по НДС и деятельность которых была раскрыта в рамках совместной работы ФНС с МВД, Следственным комитетом, ФСБ и в отдельных случаях прокуратурой. После выявления таких площадок устанавливаются компании, которые пользовались их услугами. Далее информация поступает в ФНС, формируются перечни предполагаемых выгодоприобретателей, а территориальным инспекциям направляются задания на отработку. По моим сведениям, результаты этой работы находятся на особом контроле центрального аппарата ФНС, поэтому площадочные риски сейчас имеют самый высокий приоритет, даже если сумма по ним относительно небольшая. Мой основной ориентир — от 3 млн рублей НДС. Если у компании имеется подтверждённый площадочный риск на такую сумму, я бы уже всерьёз рассматривал вероятность назначения ВНП. И здесь есть ещё один нюанс, который значительно влияет на приоритетность отработки, — период возникновения риска. В 2026 году особое внимание уделяется площадочным рискам за 2023 год. Причина простая: это уходящий период. По общему правилу п. 4 ст. 89 НК РФ выездная проверка может охватывать три календарных года, предшествующих году назначения проверки. С 2026 года в этот перечень также включены завершившиеся налоговые периоды текущего года. То есть в 2026 году обычный проверяемый интервал включает 2023–2025 годы и завершившиеся периоды 2026 года, а уже в 2027 году 2023-й выйдет за пределы обычного трёхлетнего срока. Поэтому если налоговая получила информацию о площадочных рисках за 2023 год, но так и не успела их отработать, это может вызвать вопросы уже к самой инспекции. Именно поэтому сейчас старый площадочный риск может оказаться даже более приоритетным, чем аналогичный риск за 2025 год.

Как понять, что у вас именно площадочный риск?

Здесь достаточно простой ориентир. Как правило, вам должно поступить официальное информационное письмо, уведомление о вызове или другой документ, в котором указывается на связь ваших операций с установленной площадкой. В письме может прямо говориться о проведённой совместной работе ФНС с правоохранительными органами, выявленных организациях и необходимости уточнения налоговых обязательств. Информация также может быть указана в протоколе рабочего совещания или направленном требовании. Если подобных сведений вам не поступало, я бы пока не относил ваш риск к категории площадочных. Но это не означает, что претензий по обычным схемным вычетам быть не может.

2) Приоритетные риски ФРПВ — от 5 млн рублей

Следующее направление — риски Федерального реестра предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ). В реестр включаются налогоплательщики, которых алгоритмы ФНС определяют в качестве предполагаемых получателей налоговой выгоды по цепочкам хозяйственных операций. Как это работает? Допустим, в цепочке имеется организация, которая заявила вычеты по НДС, но не сформировала соответствующий источник уплаты налога. Далее эти вычеты проходят через несколько компаний, сделки и счета-фактуры перевыставляются, а налоговая нагрузка по отдельным звеньям остаётся минимальной. Алгоритмы анализируют участников цепочки и пытаются установить компанию, которая фактически получила налоговую выгоду. Именно такие компании могут попадать в ФРПВ для дальнейшей отработки. При этом включение в реестр ещё не означает, что налогоплательщик действительно участвовал в какой-то незаконной схеме. Алгоритмы могут ошибаться, а установление фактического выгодоприобретателя требует проверки реальных обстоятельств операций. В рассматриваемой сейчас приоритетной отработке основное внимание уделяется рискам 2025–2026 годов. Мой рабочий ориентир по этой категории — от 5 млн рублей НДС. Такие риски имеют высокий приоритет, но всё-таки уступают площадочным. Кроме того, нужно учитывать, что площадочный риск также может одновременно находиться в ФРПВ. Это не взаимоисключающие категории, и если у вас имеется площадочный риск, который одновременно включён в приоритетную отработку ФРПВ, оценивать его нужно прежде всего как площадочный.

3) Обычные схемные вычеты — минимальный ориентир 5 млн рублей