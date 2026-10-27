🚨 Почему одним назначают внп за 3 млн рублей, а других не проверяют и с 10 млн? Реальные риск-критерии ФНС

В интернете на эту тему много противоречивой информации. Кто-то утверждает, что для назначения ВНП необходимо минимум 15 млн рублей предполагаемых доначислений, другие говорят про 5 млн, а некоторые вообще считают, что сумма уже практически не имеет значения.
На деле всё несколько иначе.
Откуда я знаю? Я занимал должность исполняющего обязанности начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления ФНС, и входил в комиссию по утверждению объектов для включения в план налоговых проверок.
В этом материале я собрал актуальную информацию о том, какие налоговые риски сейчас находятся в приоритете ФНС, как они ранжируются, какие суммы становятся основанием для назначения ВНП и почему налогоплательщик с 3 млн рублей риска может оказаться в проверке, тогда как другой с 10 млн рублей спокойно продолжит работать.
Все приведённые ниже суммы — это мои практические ориентиры, а не официальные минимальные лимиты, установленные Налоговым кодексом.
1. Какие налоговые риски сейчас действительно приводят к ВНП?
Если условно разделить все основные направления налогового контроля, то получится четыре группы:
Риски по НДС, связанные с проблемными контрагентами.
Риски по налогу на прибыль.
Зарплатные налоги — НДФЛ и страховые взносы, включая взаимоотношения с самозанятыми.
Специальные налоговые режимы, дробление бизнеса и различные методологические нарушения.
Причём последнее направление достаточно широкое. Сюда относятся нарушения условий применения УСН, необоснованное использование налоговых льгот, занижение доходов, неправильное применение ставок и другие нарушения.
Но есть один принципиальный момент. Самым главным триггером назначения ВНП сейчас остаётся НДС. И это вполне объяснимо.
В распоряжении ФНС имеются АСК НДС и АИС «Налог-3», которые позволяют сопоставлять сведения из налоговых деклараций, анализировать цепочки хозяйственных операций, движение денежных средств и определять предполагаемых выгодоприобретателей.
В отличие от многих других налогов, по НДС значительную часть первоначальной аналитической работы выполняют алгоритмы. Инспектор получает уже сформированные риски, которые остаётся проверить, подтвердить и отработать.
К этому добавляется взаимодействие с правоохранительными органами, которые сейчас активно занимаются выявлением организаций, предоставляющих услуги по продаже «бумажного НДС». Поэтому именно здесь у налоговой имеется и наиболее полный объём информации, и большое количество потенциальных объектов для назначения проверок.
Но не все риски по НДС одинаковы.
2. Три категории рисков по НДС: площадки, ФРПВ и обычные схемные вычеты
Сейчас все основные риски по НДС можно условно разделить на три категории. И в зависимости от того, к какой категории относится ваш риск, будет отличаться приоритетность его отработки и, соответственно, вероятность назначения выездной налоговой проверки.
атегория риска
Рабочий ориентир по НДС
Приоритет
Площадочные риски
От 3 млн руб.
Самый высокий
Приоритетные риски ФРПВ
От 5 млн руб.
Высокий
Обычные схемные вычеты
От 5 млн руб., но практически значимее суммы от 10 млн
Ниже остальных
Обращаю внимание, что указанные суммы — это предполагаемая недоимка непосредственно по НДС, без пеней и штрафов. И теперь самое интересное — почему одинаковая сумма риска может приводить к совершенно разным последствиям.
1) Площадочные риски — от 3 млн рублей
Это сейчас самое приоритетное направление. Под площадочными рисками я имею в виду операции с организациями, которые использовались для предоставления незаконных вычетов по НДС и деятельность которых была раскрыта в рамках совместной работы ФНС с МВД, Следственным комитетом, ФСБ и в отдельных случаях прокуратурой.
После выявления таких площадок устанавливаются компании, которые пользовались их услугами. Далее информация поступает в ФНС, формируются перечни предполагаемых выгодоприобретателей, а территориальным инспекциям направляются задания на отработку. По моим сведениям, результаты этой работы находятся на особом контроле центрального аппарата ФНС, поэтому площадочные риски сейчас имеют самый высокий приоритет, даже если сумма по ним относительно небольшая.
Мой основной ориентир — от 3 млн рублей НДС. Если у компании имеется подтверждённый площадочный риск на такую сумму, я бы уже всерьёз рассматривал вероятность назначения ВНП. И здесь есть ещё один нюанс, который значительно влияет на приоритетность отработки, — период возникновения риска.
В 2026 году особое внимание уделяется площадочным рискам за 2023 год. Причина простая: это уходящий период. По общему правилу п. 4 ст. 89 НК РФ выездная проверка может охватывать три календарных года, предшествующих году назначения проверки. С 2026 года в этот перечень также включены завершившиеся налоговые периоды текущего года. То есть в 2026 году обычный проверяемый интервал включает 2023–2025 годы и завершившиеся периоды 2026 года, а уже в 2027 году 2023-й выйдет за пределы обычного трёхлетнего срока.
Поэтому если налоговая получила информацию о площадочных рисках за 2023 год, но так и не успела их отработать, это может вызвать вопросы уже к самой инспекции. Именно поэтому сейчас старый площадочный риск может оказаться даже более приоритетным, чем аналогичный риск за 2025 год.
Как понять, что у вас именно площадочный риск?
Здесь достаточно простой ориентир. Как правило, вам должно поступить официальное информационное письмо, уведомление о вызове или другой документ, в котором указывается на связь ваших операций с установленной площадкой. В письме может прямо говориться о проведённой совместной работе ФНС с правоохранительными органами, выявленных организациях и необходимости уточнения налоговых обязательств. Информация также может быть указана в протоколе рабочего совещания или направленном требовании.
Если подобных сведений вам не поступало, я бы пока не относил ваш риск к категории площадочных. Но это не означает, что претензий по обычным схемным вычетам быть не может.
2) Приоритетные риски ФРПВ — от 5 млн рублей
Следующее направление — риски Федерального реестра предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ). В реестр включаются налогоплательщики, которых алгоритмы ФНС определяют в качестве предполагаемых получателей налоговой выгоды по цепочкам хозяйственных операций.
Как это работает? Допустим, в цепочке имеется организация, которая заявила вычеты по НДС, но не сформировала соответствующий источник уплаты налога. Далее эти вычеты проходят через несколько компаний, сделки и счета-фактуры перевыставляются, а налоговая нагрузка по отдельным звеньям остаётся минимальной. Алгоритмы анализируют участников цепочки и пытаются установить компанию, которая фактически получила налоговую выгоду.
Именно такие компании могут попадать в ФРПВ для дальнейшей отработки. При этом включение в реестр ещё не означает, что налогоплательщик действительно участвовал в какой-то незаконной схеме. Алгоритмы могут ошибаться, а установление фактического выгодоприобретателя требует проверки реальных обстоятельств операций.
В рассматриваемой сейчас приоритетной отработке основное внимание уделяется рискам 2025–2026 годов. Мой рабочий ориентир по этой категории — от 5 млн рублей НДС. Такие риски имеют высокий приоритет, но всё-таки уступают площадочным.
Кроме того, нужно учитывать, что площадочный риск также может одновременно находиться в ФРПВ. Это не взаимоисключающие категории, и если у вас имеется площадочный риск, который одновременно включён в приоритетную отработку ФРПВ, оценивать его нужно прежде всего как площадочный.
3) Обычные схемные вычеты — минимальный ориентир 5 млн рублей
К этой категории относятся обычные схемные вычеты по НДС, не связанные с установленными площадками и не включённые в приоритетную отработку ФРПВ. Такие риски также выявляются алгоритмами АСК НДС и другими подсистемами ФНС, но в отличие от площадочных рисков и приоритетного ФРПВ налоговые органы далеко не всегда заинтересованы в их немедленной отработке.
Минимальный рабочий ориентир я бы обозначил на уровне 5 млн рублей НДС, но на практике больше внимания уделяется суммам от 10 млн рублей. И причина здесь достаточно простая: все риски ранжируются. Если у инспекции есть десять налогоплательщиков с площадочными рисками по 5 млн рублей и ещё десять с обычными схемными вычетами на такие же суммы, то в первую очередь будут отрабатываться именно площадочные.
И это вполне логично, поскольку по ним есть конкретное поручение, приоритет центрального аппарата и соответствующие показатели работы. А вот обычные схемные вычеты могут оставаться в конце перечня достаточно долго.
Но считать, что с 5 млн обычных рисков ВНП не назначат, тоже неправильно. Особенно если речь идёт об уходящем периоде и на дворе уже ноябрь–декабрь. Исторически в конце года налоговые органы активно назначают проверки по периодам, которые вскоре выйдут за пределы обычного срока выездного контроля. Поэтому обычный схемный риск за 2023 год, который ещё летом мог оставаться без серьёзного внимания, ближе к концу 2026 года вполне может стать основанием для назначения ВНП.
Также при недостатке более приоритетных объектов налоговая может перейти к отработке обычных схемных вычетов с меньшими суммами. Хотя сейчас, учитывая объём поступающих площадочных рисков и ФРПВ, особого недостатка в потенциальных объектах для проверок я не наблюдаю.
3. Налог на прибыль: почему отдельная ВНП по нему маловероятна
Теперь к налогу на прибыль. Здесь хочу развеять распространённое представление о том, что если налоговый орган выявил проблемного контрагента, то после уточнения НДС обязательно последует отдельная выездная проверка по налогу на прибыль.
По моей практике, самостоятельные ВНП по налогу на прибыль, связанные именно с техническими контрагентами, практически не назначаются. Дело в том, что первоначальным триггером чаще всего выступает НДС, а налог на прибыль уже рассматривается как сопутствующий риск.
Если налоговая назначит комплексную ВНП, то, конечно, инспекторы будут исследовать и обоснованность расходов. При наличии спорных операций они могут запросить налоговые регистры, проверить, какие расходы компания учла при формировании налоговой базы и есть ли документы, подтверждающие реальность затрат. Но если на этапе предпроверочного анализа компания добровольно устранила претензии по НДС, то отдельная ВНП исключительно по прибыли в большинстве подобных случаев, по моим наблюдениям, уже не назначается.
Это не означает, что налог на прибыль вам официально «простили». Просто вероятность отдельной выездной проверки становится крайне небольшой. Гораздо более реальный сценарий — камеральная налоговая проверка (КНП) декларации по налогу на прибыль, если соответствующий период ещё находится в пределах камерального контроля.
Например, если компания представляет уточнённую декларацию по прибыли, она также становится предметом камеральной проверки. Поэтому при самостоятельном уточнении НДС я бы обязательно оценивал и связанные с этими операциями расходы.
А вот складывать потенциальный налог на прибыль с НДС и применять к такой совокупной сумме ориентир 3 млн рублей по площадочному НДС — неправильно. Для площадочных лимитов речь идёт именно о сумме самого НДС.
4. УСН, дробление бизнеса и зарплатные налоги: почему здесь суммы обычно выше
По другим направлениям минимальный рабочий ориентир я бы также обозначил примерно на уровне 5 млн рублей предполагаемой недоимки. Но это именно нижняя граница, от которой налоговый орган в принципе может рассматривать целесообразность назначения ВНП. На практике я бы ориентировался на более существенные суммы — от 10 млн рублей. И здесь причина прежде всего в трудозатратах.
Возьмём, например, дробление бизнеса. ФНС сейчас располагает алгоритмами, которые позволяют выявлять группы компаний и предпринимателей, имеющих признаки искусственного разделения деятельности. Информация может поступать централизованно, в виде заданий и перечней для отработки. Я сам работал с такими перечнями, когда находился в Управлении, и могу сказать, что выявить предполагаемое дробление и провести по нему результативную ВНП — совершенно разные задачи.
Одно дело увидеть, что несколько предпринимателей используют общие ресурсы, сотрудников, имущество или работают в интересах одного собственника. И совсем другое — доказать, что разделение действительно было искусственным, определить фактический центр прибыли и правильно рассчитать налоговые обязательства всей группы. Ведь нужно учитывать не только доходы, но и расходы, возможные вычеты по НДС, ранее уплаченные налоги и другие обстоятельства. А в результате всей этой работы может оказаться, что сумма реальных доначислений относительно небольшая.
Ну и зачем инспекции проводить сложную проверку на несколько месяцев ради условных трёх копеек, когда рядом имеется готовый площадочный риск по НДС?
Поэтому по дроблению в моей практике значительно чаще проводились рабочие комиссии, где предпринимателям предлагали добровольно изменить структуру бизнеса, отказаться от спорной модели или перейти на другой налоговый режим. А непосредственно на ВНП выходили по наиболее значимым и перспективным материалам.
Аналогичная история с зарплатными налогами. По НДФЛ и страховым взносам первоначальным триггером могут быть жалобы работников, информация от правоохранительных органов, сведения о выплатах или признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми. Но одной жалобы на незначительную сумму, тем более без документов и других подтверждений, обычно недостаточно для назначения самостоятельной ВНП.
Совсем другое дело, если поступили массовые обращения, имеются ведомости, платёжные документы и сведения о систематических нарушениях. Или когда речь идёт о выполнении отдельного поручения вышестоящего налогового органа.
Поэтому для остальных налогов я бы исходил из следующего: минимальный рабочий ориентир — около 5 млн рублей, но для самостоятельной ВНП гораздо интереснее суммы от 10 млн рублей и выше.
5. Москва и Санкт-Петербург: почему небольшая сумма риска не защищает от проверки
Теперь поговорим о двух регионах, где ситуация несколько отличается от общероссийской. Речь, конечно, о Москве и Санкт-Петербурге.
Исторически в этих городах средние суммы предполагаемых доначислений по ВНП значительно выше, чем во многих других субъектах РФ. По моей оценке, сейчас Москва в собственной отработке больше ориентирована на риски от 15 млн рублей, а Санкт-Петербург — ближе к 10 млн рублей.
Но считать, что если у вас в Москве 5 млн рублей площадочного НДС, то до вас просто не дойдут руки, — ошибка. Почему? Потому что существует экстерриториальная отработка.
Как работает экстерриториальная передача материалов
Допустим, ваша компания состоит на учёте в московской инспекции. По результатам анализа выявлен площадочный риск на сумму 5 млн рублей НДС. Для Москвы сумма относительно небольшая, особенно если в перечне находятся десятки организаций с рисками в десятки миллионов рублей.
При этом в другом регионе у инспекции может быть свободный ресурс для проведения предпроверочного анализа и выездных проверок. И для этой региональной инспекции 5 млн рублей площадочного риска — вполне рабочая сумма. Поэтому материалы московского налогоплательщика могут передать на экстерриториальную отработку.
А дальше начинается самое интересное.
После передачи материала заниматься вашими рисками будет уже инспекция другого региона. Как правило, взаимодействие организуется по видеоконференцсвязи (ВКС) через инспекцию, в которой вы состоите на учёте. Вам могут направлять требования о представлении документов, приглашать на рабочие совещания, запрашивать пояснения по спорным операциям.
Но главное заключается не в том, что работать с вами стало другое подразделение ФНС. Главное в том, что материал передан для полноценной отработки, а не для формального проведения одной комиссии. И по моей информации, такая работа предполагает доведение риска до определённого результата.
Вариантов здесь, по сути, два:
Налогоплательщик добровольно урегулирует претензии, в том числе посредством уточнения налоговых обязательств.
Если риск не урегулирован и собрана достаточная доказательственная база, готовятся материалы для назначения ВНП.
Второй вариант возможен через согласование и проведение выездной проверки уполномоченным налоговым органом.
Теоретически есть и третий сценарий: первоначально установленный риск окажется ошибочным, либо будет доказано, что налогоплательщик не является фактическим выгодоприобретателем. Тогда возможен разакцепт или переакцепт риска.
Но здесь есть нюанс. Если компания уже пыталась доказать свою непричастность в инспекции по месту учёта и сделать этого не удалось, я бы не рассчитывал, что передача в другой регион автоматически изменит позицию налогового органа. Хотя такие случаи, конечно, возможны.
При каких суммах могут передавать материалы?
По моим рабочим ориентирам:
Площадочные риски — примерно от 3 до 10 млн рублей НДС.
Приоритетные риски ФРПВ — примерно от 5 до 15 млн рублей НДС.
Обычные схемные вычеты — преимущественно при суммах от 10 млн рублей, с учётом приоритета и загрузки инспекций.
Это не означает, что каждый материал, соответствующий этим суммам, обязательно передадут в другой регион. Учитываются загруженность местных инспекций, категория риска, период и наличие возможности организовать отработку в другом субъекте.
Но сама возможность экстерриториальной передачи делает прежние московские и петербургские ориентиры значительно менее надёжными для оценки перспектив ВНП. То есть одной только регистрации в Москве или Санкт-Петербурге сейчас явно недостаточно, чтобы рассчитывать на отсутствие проверки при относительно небольшой сумме риска.
Отдельно про Санкт-Петербург и МИФНС № 30
В Санкт-Петербурге есть ещё одна особенность. Здесь действует Межрайонная ИФНС России № 30 — специализированная инспекция, выполняющая функции центра компетенции по контрольной работе.
Её полномочия включают проведение выездных налоговых проверок, выявление налоговых схем и мероприятия в отношении их участников и выгодоприобретателей. Поэтому если ваша компания взаимодействует по спорным операциям уже не только со своей районной инспекцией, а с МИФНС № 30, я бы воспринимал это как достаточно серьёзный сигнал.
Не потому, что эта инспекция занимается исключительно площадочными рисками. Её полномочия шире. А потому, что это специализированная инспекция, в компетенции которой находится именно углублённая контрольная работа.
И если вопрос не удаётся урегулировать на этом этапе, вероятность дальнейшей подготовки материалов для ВНП либо передачи в другой регион, по моей оценке, становится заметно выше.
6. Как понять, что по вам действительно готовят выездную проверку?
Теперь попробуем собрать всё написанное выше в одну картину. Само наличие налогового риска ещё не означает, что по вам обязательно назначат ВНП. Даже информационное письмо от ФНС может быть лишь первым этапом массовой отработки перечня налогоплательщиков.
Важна совокупность обстоятельств. Я бы выделил следующие признаки.
1. У вас имеется сумма риска, соответствующая рабочему ориентиру для вашей категории. Например, от 3 млн рублей площадочного НДС либо от 5 млн рублей приоритетных рисков ФРПВ. При этом значение имеет не только сама сумма, но и то, насколько приоритетна её отработка.
2. Вы получили информационное письмо или уведомление о вызове в налоговый орган. Особенно если в документе прямо обозначены проблемные контрагенты, периоды и суммы предполагаемых нарушений. Для площадочных рисков дополнительное значение имеет упоминание результатов совместной работы ФНС с правоохранительными органами.
3. В отношении вас проводятся повторные контрольные мероприятия. Поступают требования по одним и тем же сомнительным операциям, запрашиваются дополнительные документы и сведения. Причём инспекция уже не ограничивается общей характеристикой контрагента, а начинает разбираться в конкретных обстоятельствах совершённых сделок.
4. Вас неоднократно приглашали на рабочие совещания. По моей практике, до назначения ВНП налогоплательщика могут пригласить на две-три рабочие встречи. Конечно, это не обязательная стадия из Налогового кодекса, но на практике такой сценарий встречается достаточно часто.
5. Отработкой занимается специализированная инспекция либо материалы переданы на экстерриторию. В такой ситуации к налогоплательщику уже проявлен более предметный интерес, чем при обычной первоначальной рассылке информационных писем. Особенно если передача сопровождается активным истребованием документов и проведением рабочих совещаний.
6. Вопрос не удаётся урегулировать, а инспекция продолжает собирать документы и доказательства. Вот это, пожалуй, один из самых неприятных признаков. Если после нескольких рабочих встреч вы продолжаете получать требования, инспекторы возвращаются к тем же операциям и одновременно увеличивают объём запрашиваемой информации, я бы уже рассматривал подготовку к ВНП как вполне реальный сценарий.
И здесь важно учитывать не только сами мероприятия, но и качество материалов, которыми располагает налоговый орган. На первой комиссии инспектор может достаточно поверхностно обозначать риски. Но если после неё работа продолжается, значит, вполне возможно, что доказательственную базу уже начали формировать более предметно.
7. Можно ли снизить вероятность ВНП, уменьшив сумму риска?
А теперь к самому практическому вопросу. Что делать, если сумма ваших рисков уже превышает рабочий ориентир для назначения ВНП?
По моему мнению, одним из наиболее эффективных вариантов на этапе предпроверочного анализа остаётся снижение суммы учитываемого налоговым органом риска до уровня ниже рабочего лимита. Но здесь важно правильно понимать, за счёт чего такая сумма может уменьшиться.
Риск может быть снижен посредством обоснованного пересмотра спорных эпизодов, подтверждения реальности хозяйственных операций, исправления допущенных ошибок либо добровольного уточнения налоговых обязательств.
Приведу два примера.
Пример № 1. Площадочный риск — 4 млн рублей НДС
Допустим, налоговый орган предъявляет компании площадочный риск на сумму 4 млн рублей. Сумма превышает рабочий ориентир 3 млн рублей, поэтому вероятность включения компании в перечень объектов для назначения ВНП достаточно высокая.
Компания анализирует спорные операции и принимает меры по снижению учитываемой суммы риска. В результате первоначальные 4 млн рублей снижаются до 2,8 млн. То есть риск уменьшен на 1,2 млн рублей и оказался ниже рабочего ориентира для назначения ВНП.
С точки зрения ранжирования объектов налогового контроля положение компании становится менее рискованным. Но это не означает, что инспекция теперь юридически лишена права назначить ВНП.
Пример № 2. Приоритетный ФРПВ — 7 млн рублей НДС
Другой налогоплательщик имеет 7 млн рублей предполагаемой недоимки по приоритетным рискам ФРПВ. Рабочий ориентир для этой категории — от 5 млн рублей.
После пересмотра спорных эпизодов и корректировки налоговых обязательств сумма риска снижается до 4,5 млн рублей. То есть становится ниже рабочего ориентира на 500 тыс. рублей. В таком случае при последующем ранжировании объектов приоритетность компании также может снизиться.
Именно в этом и заключается смысл работы с рисками до назначения ВНП.
Но отдельно хочу обратить внимание: нельзя считать, что достаточно оставить заведомо неправомерные вычеты на сумму чуть меньше рабочего лимита и вопрос с налоговой будет закрыт. Рабочий ориентир определяет приоритетность отработки, но не отменяет налоговых обязательств и не ограничивает предусмотренные НК РФ полномочия инспекции.
А если риски относятся к разным категориям?
Здесь есть ещё одна важная деталь.
Допустим, у компании имеется 5 млн рублей рисков по НДС, из которых:
2,5 млн рублей — площадочные;
2,5 млн рублей — приоритетные риски ФРПВ.
Оба риска по отдельности находятся ниже своих минимальных рабочих ориентиров. Но это не означает, что компанию обязательно исключат из потенциальных объектов ВНП.
Я бы рассматривал такую ситуацию исходя из общей суммы риска 5 млн рублей, учитывая наличие в ней площадочной составляющей. Поэтому в подобном случае при оценке перспектив снижения приоритетности для ВНП я бы ориентировался на уменьшение совокупной суммы риска ниже 3 млн рублей.
Разумеется, при условии, что речь действительно идёт о разных эпизодах, а не об одном и том же НДС, который одновременно отражён в нескольких перечнях.
При этом ещё раз повторю: указанные ориентиры относятся к предполагаемой сумме неуплаченного налога. Пени и штрафы в расчёт этих лимитов не включаются.
8. Почему с уточнёнными декларациями тоже нужно быть осторожнее
Есть ещё одна ситуация, которую я регулярно наблюдаю в практике. Компания получает информационное письмо с претензиями по нескольким счетам-фактурам и принимает решение самостоятельно уточнить обязательства.
На первый взгляд всё просто: исключили спорные вычеты, доплатили налог, вопрос закрыт. Но далеко не всегда.
Дело в том, что в информационном письме налоговый орган может указать не всю сумму риска по конкретному контрагенту. Например, инспекция получила из центрального аппарата ФНС сведения только за несколько кварталов, а у налогоплательщика были операции с тем же контрагентом и в других периодах, которые при подготовке письма никто дополнительно не анализировал.
И когда дело доходит до полноценной отработки, инспектор уже начинает исследовать всю историю операций. Поэтому первоначальные 2 млн рублей риска из письма вполне могут превратиться в существенно большую сумму.
То же касается и подачи уточнённых деклараций. Если вы подаёте УНД по НДС, налоговый орган в рамках камеральной проверки может обратить внимание не только на те операции, которые вы самостоятельно исправили, но и на другие спорные вычеты этого периода.
Поэтому до уточнения я бы обязательно проверил:
все операции с проблемными контрагентами за соответствующие периоды;
наличие других спорных вычетов в уточняемой декларации;
связанные расходы по налогу на прибыль;
правильность определения суммы предполагаемой недоимки;
условия уплаты налога и пеней, предусмотренные ст. 81 НК РФ.
И только после этого принимал бы решение, каким образом урегулировать претензии. Потому что вполне может получиться так, что вы добровольно уточните одни операции, а по другим получите новые претензии уже в рамках камеральной проверки.
9. Что в итоге влияет на назначение ВНП?
Если вернуться к вопросу, с которого я начал эту статью, то ответ следующий.
Сумма риска имеет большое значение, но сама по себе она далеко не всегда определяет вероятность назначения выездной проверки. Налоговая оценивает совокупность обстоятельств: в первую очередь категорию риска, его приоритетность, период возникновения, общую сумму предполагаемых доначислений и результаты проведённых контрольных мероприятий.
Поэтому компания с 3 млн рублей площадочного риска за уходящий 2023 год может оказаться в более опасном положении, чем налогоплательщик с 10 млн рублей обычных схемных вычетов по неприоритетным операциям. И это вполне объяснимо с позиции внутренней логики ФНС.
Налоговые органы не могут одновременно проводить проверки всех налогоплательщиков, у которых имеются какие-либо нарушения. Объекты необходимо отбирать, ранжировать, распределять между инспекциями и согласовывать для включения в планы ВНП. Причём важно не только потенциально доначислить налог, но и понимать, насколько результативной будет проверка и оправданы ли затраты на её проведение.
Поэтому я бы рекомендовал оценивать свои риски не по абстрактным критериям из интернета, а исходя из того, как именно ваш налоговый риск выглядит глазами налогового органа.
И если вы уже получили информационное письмо, вас вызывают на комиссии и направляют требования по проблемным контрагентам — не стоит ждать момента, когда вам вручат решение о проведении ВНП. На этапе предпроверочного анализа ещё есть возможность разобраться в претензиях, подтвердить свою позицию, добиться пересмотра ошибочно закреплённых рисков либо исправить действительно допущенные нарушения.
А вот после назначения ВНП возможностей повлиять на сам факт проверки уже практически не остаётся. Именно поэтому я всегда говорил и продолжаю говорить: лучшая выездная проверка — та, которой удалось не допустить.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».