Заинтересуется ли налоговая такой покупкой?

При приобретении одной, двух или даже трёх квартир или такого же числа транспортных средств за период, в пределах трёх проверяемых ФНС лет — я оцениваю вероятность серьёзных налоговых последствий как низкую. Даже если у человека за последние годы вообще не было сопоставимых официальных доходов.

При этом я не хочу сказать, что ФНС не интересуется имуществом граждан. В московском регионе такая работа действительно практикуется.

Например, инспекция может сопоставлять количество объектов недвижимости с задекларированными доходами, пытаясь установить, не сдаются ли квартиры в аренду без уплаты НДФЛ. И затем направить вам, как минимум информационное письмо с призывом уточнить свои налоговые обязательства. А как максимум, если ваша ситуация «ну очень интересная» то ещё и требование о представлении документов по ст. 93.1 НК РФ (вне рамок налоговых проверок) и уведомление о вызове в налоговый орган для дачи пояснений.

Но тут важно не перепутать два обстоятельства: интерес инспектора к покупке и доказанное получение неучтённого дохода. Так как сам интерес чаще всего закончится ничем. А вот если есть фактура, когда например поступает информация о незарегистрированной предпринимательской деятельности, перечислениях от клиентов или арендаторов, жалоба либо сведения из других контрольных мероприятий — вот тогда у ФНС появляется предмет для работы. Причём интересовать её будут уже конкретные поступления, а не цена дома в договоре.