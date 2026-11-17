Продолжаю рассказывать о реальных ситуациях, с которыми ко мне обращаются, и о том, какие советы я даю в подобных случаях. До этого делился историями из налогового сопровождения компаний — с проверками, многомиллионными претензиями и попытками урегулировать их ещё до серьёзных последствий.
Сегодня история другая, но тоже думаю, интересная. Отвечу на вопрос читателя:
Можно ли купить недвижимость, если официальные доходы за последние несколько лет практически отсутствуют, и не получить из-за этого претензий ФНС?
Увидит ли налоговая, например, приобретение дома?
Начнёт ли проверять, откуда взялись деньги?
Что будет, если накопления появились давно, часть документов не сохранилась, а сведений об уплате НДФЛ нет?
И самое главное — не попытаются ли начислить налог со всей стоимости дома?
Стоимость дома — не равно налоговая база
Начну с главного: для НДФЛ значение имеет получение налогооблагаемого дохода, а не сам факт расходования денежных средств. Чтобы предъявить претензии, налоговикам нужно установить, откуда конкретно поступили деньги, когда и за что человек их получил, возникала ли обязанность уплатить налог.
Допустим, физлицо несколько лет оказывало услуги, получало деньги от клиентов, не декларировало доход и на эти средства купило дом. Если налоговая установит такую деятельность и соберёт доказательства, основания для претензий действительно могут появиться.
А если деньги — это накопления прошлых лет, возврат займа, подарок от родственников или иное поступление, которое не образует облагаемый НДФЛ доход? Тогда один лишь факт приобретения недвижимости ничего не доказывает. Поэтому налоговая должна опровергнуть возможные ваши аргументы (даже если вы например говорите неправду), и установить реальную природу денег.
И здесь есть один очень принципиальный момент: Отсутствие официальной зарплаты не означает отсутствие у человека законных средств для покупки имущества.
Заинтересуется ли налоговая такой покупкой?
При приобретении одной, двух или даже трёх квартир или такого же числа транспортных средств за период, в пределах трёх проверяемых ФНС лет — я оцениваю вероятность серьёзных налоговых последствий как низкую. Даже если у человека за последние годы вообще не было сопоставимых официальных доходов.
При этом я не хочу сказать, что ФНС не интересуется имуществом граждан. В московском регионе такая работа действительно практикуется.
Например, инспекция может сопоставлять количество объектов недвижимости с задекларированными доходами, пытаясь установить, не сдаются ли квартиры в аренду без уплаты НДФЛ. И затем направить вам, как минимум информационное письмо с призывом уточнить свои налоговые обязательства. А как максимум, если ваша ситуация «ну очень интересная» то ещё и требование о представлении документов по ст. 93.1 НК РФ (вне рамок налоговых проверок) и уведомление о вызове в налоговый орган для дачи пояснений.
Но тут важно не перепутать два обстоятельства: интерес инспектора к покупке и доказанное получение неучтённого дохода. Так как сам интерес чаще всего закончится ничем. А вот если есть фактура, когда например поступает информация о незарегистрированной предпринимательской деятельности, перечислениях от клиентов или арендаторов, жалоба либо сведения из других контрольных мероприятий — вот тогда у ФНС появляется предмет для работы. Причём интересовать её будут уже конкретные поступления, а не цена дома в договоре.
С какой суммы налогового риска могут наступить претензии?
Допустим, налоговая выявила несколько эпизодов получения неучтённого дохода за разные периоды. По ним рассчитывается возможный налоговый риск, и уже эта сумма влияет на интерес к дальнейшей отработке.
В период моей работы в службе для организаций и для физических лиц использовались разные практические ориентиры, и к физическим лицам интерес возникал при суммах, гораздо ниже, чем для юридических лиц (ЮЛ). Например, на проверки ЮЛ мы выходили с суммой потенциальных налоговых претензий 5 млн. руб., а для индивидуальных предпринимателей и физических лиц минимальная сумма была в размере 2-3 млн. руб. Но это ориентир в «регионах», в Москве лимиты традиционно были ниже, хотя сейчас они снижаются и проверки для отработки передаются в другие регионы, где минимальные пороги для выхода традиционно ниже.
Но, как я уже не раз говорил лимиты нигде не закреплены и это не универсальное правило. Всё зависит от конкретной ситуации, объёма доказательств и ресурсов инспекции.
Критерии и триггеры, которые могут заинтересовать ФНС
Читатель отдельно спрашивал, имеет ли значение возраст покупателя. Например, если недвижимость приобретает пенсионер без официальной работы, это выглядит подозрительнее?
Сам возраст для налоговой здесь не главный критерий. Значение имеют конкретные обстоятельства получения денег, а не дата рождения человека.
То же относится к доходам членов семьи. Семейные накопления, помощь родственников, договор займа или дарение вполне могут объяснять происхождение средств. Но если у ФНС возникнут предметные вопросы, желательно иметь документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.
А вот количество объектов недвижимости может иметь для инспектора уже более практическое значение. Одно дело — человек покупает дом для проживания. Другое — за несколько лет приобретает 3-4 квартиры при отсутствии видимых доходов. В последнем случае налоговая может заинтересоваться, не ведётся ли деятельность по сдаче недвижимости в аренду. Однако и 3 квартиры сами по себе не доказывают нарушение.
Отдельная история — способ расчётов. При оплате через банк или аккредитив вопросы о происхождении средств могут возникнуть уже у кредитной организации (банка) в рамках её собственных контрольных процедур. И на практике такой банковский запрос куда реальнее, чем выездная проверка или даже просто наличие у ФНС вопросов к физическому лицу.
При этом наличный расчёт при этом не делает покупку невидимой. А оформление через МФЦ, Росреестр, нотариуса или приобретение имущества в долях не меняет главный вопрос: есть ли доказательства получения неучтённого дохода? Поскольку да, ФНС видит регистрационные действия с недвижимостью, но этого мало, чтобы заинтересовать службы к проведению мероприятий налогового контроля.
Что я посоветовал бы в такой ситуации
Самое главное, если инспекция всё-таки прислала письмо или требование, не рекомендую просто выбрасывать его и делать вид, что ничего не произошло. Сначала нужно понять насколько действительно серьезные претензии вам предъявляет Инспекция.
В моей практике были случаи, когда интерес к имуществу физических лиц так и оставался на уровне предварительных вопросов. Если у инспекции нет информации о конкретных доходах и достаточной доказательственной базы, выходить на полноценную проверку ради одного факта покупки — так себе идея.
Но если налоговый орган действительно установит незадекларированные доходы, последствия могут быть совершенно другими: НДФЛ, пени и при наличии оснований штраф. И спорить тогда придётся уже не о стоимости приобретенного имущества, а об установленных денежных поступлениях.
Поэтому совет дам такой: разобраться в серьезности намерении и не давать лишнего. И по хорошему обратиться к специалистам, которые могут профессионально оценить намерения инспекции, и насколько реально они могут их осуществить. Потому что, только лишь наличие претензий не гарантирует, что они будут оформлены в виде решения составленного по результатам налоговой проверки.
Для налоговых претензий нужен конкретный доход, его источник, период получения и доказательства нарушения, другими словами, налоговая служба должна найти откуда вы берете деньги для столь крупных приобретений. А в случае с арендой, доказать получение дохода от арендаторов (за весь период, за который они собираются предъявлять претензии).
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».