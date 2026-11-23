📌 Много теории. Но что именно опровергаем?

Начну с самого существенного. Из приведённых в возражениях выдержек акта следует, что налоговая предъявляет компании претензии по искусственному увеличению стоимости товара через посредников. По версии инспекции, в цепочку поставок включали дополнительные организации, из-за чего увеличивались расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС.

Что нужно доказывать в такой ситуации?

Нужно прежде всего разобраться с самой цепочкой:

кто реально закупал товар,

какие функции выполнял каждый посредник,

почему цена увеличивалась,

кто организовывал доставку,

и на ком были коммерческие риски.

Главное — показать, почему вывод об искусственной наценке не соответствует фактическим обстоятельствам. Либо оспорить сам расчёт этой наценки.

А что читаю в возражениях?

Товар был реальный, поставлялся покупателям, у контрагентов имелись хозяйственные операции, деньги не обналичивались. И дальше много страниц о том, что налоговая не доказала фиктивность деятельности поставщиков.

Но реальность поставки сама по себе ещё не опровергает претензии об искусственном увеличении цены.

Товар действительно мог пройти через несколько организаций и попасть конечному покупателю. Спор ведь в том, были ли эти посредники самостоятельными участниками оборота и чем объясняется увеличение стоимости.

Отсутствие обналичивания — тоже не универсальное доказательство отсутствия налоговой схемы. А в тексте ему уделено столько внимания, будто без снятия наличных ФНС вообще не вправе предъявлять претензии по ст. 54.1 НК РФ. Это, конечно, не так.

Получается, что инспекция говорит об одном механизме, а авторы возражений значительную часть документа посвящают совершенно другим вопросам. И пока они цитируют судебную практику, основной довод налогового органа остаётся практически без предметного ответа.