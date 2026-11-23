На днях получил от одного из клиентов для оценки письменные возражения на акт выездной налоговой проверки. Проверка по НДС и налогу на прибыль, претензии к нескольким поставщикам, суммы доначислений — больше 50 млн. рублей
Клиент попросил посмотреть, насколько грамотно подготовлены возражения и помогут ли они действительно оспорить выводы инспекции.
Открываю документ и уже после первых страниц стало понятно, что возражения придётся не редактировать, а практически переписывать. Причём проблема даже не в опечатках. Авторы местами вообще спорят не с тем, что предъявила налоговая, а в расчётах и правовых доводах встречаются ошибки, которые в таком документе просто недопустимы.
📌 Много теории. Но что именно опровергаем?
Начну с самого существенного. Из приведённых в возражениях выдержек акта следует, что налоговая предъявляет компании претензии по искусственному увеличению стоимости товара через посредников. По версии инспекции, в цепочку поставок включали дополнительные организации, из-за чего увеличивались расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС.
Что нужно доказывать в такой ситуации?
Нужно прежде всего разобраться с самой цепочкой:
кто реально закупал товар,
какие функции выполнял каждый посредник,
почему цена увеличивалась,
кто организовывал доставку,
и на ком были коммерческие риски.
Главное — показать, почему вывод об искусственной наценке не соответствует фактическим обстоятельствам. Либо оспорить сам расчёт этой наценки.
А что читаю в возражениях?
Товар был реальный, поставлялся покупателям, у контрагентов имелись хозяйственные операции, деньги не обналичивались. И дальше много страниц о том, что налоговая не доказала фиктивность деятельности поставщиков.
Но реальность поставки сама по себе ещё не опровергает претензии об искусственном увеличении цены.
Товар действительно мог пройти через несколько организаций и попасть конечному покупателю. Спор ведь в том, были ли эти посредники самостоятельными участниками оборота и чем объясняется увеличение стоимости.
Отсутствие обналичивания — тоже не универсальное доказательство отсутствия налоговой схемы. А в тексте ему уделено столько внимания, будто без снятия наличных ФНС вообще не вправе предъявлять претензии по ст. 54.1 НК РФ. Это, конечно, не так.
Получается, что инспекция говорит об одном механизме, а авторы возражений значительную часть документа посвящают совершенно другим вопросам. И пока они цитируют судебную практику, основной довод налогового органа остаётся практически без предметного ответа.
🧮 С цифрами тоже всё довольно интересно
Следом решил проверить суммы. И вот здесь уже совсем странная история. В начале документа указана одна общая сумма доначисленного налога на прибыль, а если сложить приведённые там же суммы по годам, получается результат на несколько миллионов меньше.
Причём ошибочный итог по налогу на прибыль подозрительно совпадает с суммой НДС, указанной рядом. Возможно, кто-то просто перенёс цифру не из той строки. Но мы ведь говорим о возражениях на акт ВНП, где налогоплательщик оспаривает многомиллионные претензии.
Если авторы не могут правильно сложить три суммы, возникает вопрос, насколько внимательно они вообще изучали расчёты инспекции.
И это ещё не всё. В начале возражений указан один проверяемый период, а в самом конце, где сформулирована просьба к налоговому органу, — уже другой. Из него фактически выпадает часть периодов, по которым компания также оспаривает доначисления.
То есть сначала мы спорим за один объём претензий, а в просительной части почему-то просим учесть возражения совсем за другие даты. Для меня это не мелкая опечатка. Именно из этой части инспекция должна понимать, какого результата добивается налогоплательщик.
Отдельный вопрос — сроки давности привлечения к ответственности. Авторы подробно рассуждают о том, что штрафы за некоторые периоды уже нельзя назначать. Но в одном случае такой вывод сделан преждевременно, а другие периоды, по которым стоило отдельно проверить давность, вообще упущены.
При этом не нужно путать давность для штрафа с обязанностью уплатить сам налог и пени. В возражениях всё это должно быть разложено по конкретным налогам и периодам, а не собрано в общий тезис «сроки истекли».
📚 Судебные решения, Налоговый кодекс и следы чужих шаблонов
Ещё одна характерная особенность документа — огромное количество теории. Переписаны положения НК РФ, приведены выдержки из судебных решений, письма ведомств, общие рассуждения о бремени доказывания, умысле и должной осмотрительности.
Я совсем не против ссылок на судебную практику. Но она должна отвечать на конкретный вывод инспектора, а не просто увеличивать объём документа. Тем более когда в самих ссылках встречаются неправильные номера, даты и реквизиты. В одном месте неправильно указана статья НК РФ, в другом — номер письма ФНС. Некоторые судебные акты повторяются, часть реквизитов вообще невозможно нормально проверить без дополнительного поиска.
А потом натыкаюсь на совсем показательный момент.
В возражениях на акт выездной проверки авторы вдруг начинают ссылаться на акт КНП — камеральной проверки.
В другом месте меняется название контрагента, а один и тот же руководитель фигурирует с разными инициалами.
Не знаю, кто именно составлял этот документ, но создаётся впечатление, что отдельные части просто переносили из других материалов, не проверяя, подходят ли они к этой проверке.
Отдельный раздел посвящён должной осмотрительности. Перечислены сервисы ФНС, ФССП, арбитражные суды и другие источники, которые можно использовать при проверке контрагента. Но где даты конкретных проверок? Кто их проводил, что обнаружил и почему выбрали именно этих поставщиков? Вместо ответов — ещё одна порция общей теории. Так можно написать про любую компанию, даже не открывая её документы.
Отдельно меня позабавил большой раздел про IP-адреса. Авторы подробно объясняют, почему совпадение IP ещё не доказывает подконтрольность организаций. В целом сама мысль правильная. Но затем из принадлежности адреса определённому оператору связи делают вывод, что он обязательно динамический. А это уже не следует одно из другого. Если хотите спорить с такими доказательствами, нужны сведения о конкретных подключениях, времени использования и о том, кому принадлежал адрес в соответствующий момент. Общая теория здесь мало поможет.
Есть и блок про умысел. Налоговая собирается применять штраф за умышленное нарушение. А авторы в ответ практически пересказывают статьи НК РФ о вине и ответственности. Но где разбор того, кто в компании выбирал поставщиков, согласовывал цены, участвовал в переговорах, принимал товар? Какие конкретно доказательства инспекция использует для вывода об осведомлённости руководства? Именно на эти вопросы нужно отвечать, если вы хотите оспорить умысел, а не просто напомнить налоговой содержание ст. 110 НК РФ.
⚖️ Что я бы сделал с такими возражениями
Самое неприятное, что в документе есть и вполне рабочие направления защиты. Можно разбирать фактическое движение товара, функции посредников, обоснованность наценки, доказательства подконтрольности, расчёты действительной налоговой обязанности. Можно отдельно оспаривать умысел и штрафы по тем периодам, где для этого действительно есть основания.
Но сейчас всё это тонет в цитатах, банковских таблицах и повторяющихся рассуждениях. У читателя создаётся ощущение, что авторы очень хотели показать, сколько всего знают о налоговом законодательстве, но так и не ответили на самые неудобные вопросы из акта.
Поэтому моя оценка здесь такая, что одними исправлениями опечаток такой документ не спасти. Сначала нужно сверить суммы и периоды с актом, затем отдельно разобрать каждый спорный эпизод. Что именно вменяет ФНС, на какие документы ссылается, что мы можем противопоставить и чем это подтверждается. По претензиям к наценке — восстановить цепочку поставок и экономический смысл каждого звена. По штрафам — отдельно разобраться с умыслом и сроками давности. И уже после этого писать правовую часть, а не наоборот.
Причём я пока оцениваю именно качество подготовленных возражений. Для полной оценки перспективы спора нужно изучать акт проверки и первичные документы. Возможно, там есть и ещё достаточно сильные аргументы, которые просто не смогли нормально изложить.
В общем, очередной пример того, почему нужно очень внимательно относится к выбору того, кто будет писать возражения, чтобы не получить вот такое «собрание сочинений» на полсотни листов. 🤷♂️
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».