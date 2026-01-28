Личный рекорд: мой дивидендный доход превысил 1 000 000 рублей

2026 год я начал с круглой и очень приятной цифры. Общая сумма дивидендов за все шесть лет моего инвестиционного пути превысила 1 000 000 рублей. И это сумма уже после уплаты налогов!

Для меня это не просто красивое число, а подтверждение работоспособности выбранной стратегии.

Из чего сложился этот доход?

Общая стоимость моего инвестиционного портфеля сейчас превышает 7,3 млн рублей:

Однако дивидендный доход генерирует не вся эта сумма.

Дивидендные акции (4,7 млн рублей): Именно эти средства, вложенные в акции, дали тот самый миллион. Это основа моего пассивного дохода.

Подушка ликвидности (2,6 млн рублей): Эти деньги размещены в фонде ликвидности. Они не приносят дивидендов, но обеспечивают ежедневный процентный доход и повышают безопасность моего капитала.

Далее я подробнее расскажу именно о пассивном доходе (дивидендах) с капитала 4.7млн р.

Мои дивиденды (текущий пассивный доход)

Все 6 лет я последовательно наполнял портфель дивидендными акциями, реинвестируя выплаты и докупая новые бумаги.

На данный момент вот такие результаты я имею:

В месяц в среднем капитал в 4.7млн р, размещённый в дивидендных акциях, приносит мне почти 37тр (суммы с учётом снятого налога!).

Моя сумма выплат за 6 лет

Это более 1 000 000р:

С 2020 до 2025 годовые выплаты стабильно росли. Но 2025 стал исключением: на фоне экономических проблем, высокой ставки ЦБ и повышенных рисков многие компании сократили или отменили дивиденды. Впервые за шесть лет я увидел просадку по пассивному доходу.

Однако, несмотря ни на что, даже в таких непростых условиях мой дивидендный поток не иссяк. Портфель продолжает приносить мне сотни тысяч рублей на полном пассиве, доказав свою устойчивость.

В 2026г, с учетом новых вложений и ожидаемых выплат, я планирую получить рекордные ~440 000р дивидендов за год!

Почему дивиденды, а не депозит?

Когда я говорю про 37тр в месяц с 4,7млн, мне часто пишут: "Положи эти 4,7 млн на депозит и получишь больше".

Я отвечу на это так:

Во-первых , 2.6млн р я держу сейчас в фонде ликвидности, аналоге депозита и в полной мере использую выгоду от высокой ставки ЦБ.

Во-вторых, моя цель - это создать растущий источник пассивного дохода. Депозит хорош для сохранения капитала, но не для долгосрочного источника дохода! Именно в дивидендных акциях лучше всего работает эффект сложного процента, особенно на длинном горизонте, а мой инвестиционный горизонт 10+ лет.

Заключение

Пассивный доход с дивидендов — это реальность, требующая дисциплины, времени и верной стратегии. Мой миллион — тому доказательство.

Диверсифицированный портфель способен приносить денежный поток даже в кризисы, войны и экономические потрясения. При улучшении ситуации в геополитике и снижении ставки ЦБ я жду роста дивидендов от компаний, в чьи акции я инвестировал.

Моя цель на будущее — продолжать наращивать капитал и увеличивать ежегодные дивидендные поступления! Этим я и буду заниматься в ближайшие пару лет и, конечно, открыто делиться с вами своим опытом и результатами!

