Почему снятие кредита в первые сутки считают признаком
Если человек берет кредит и сразу снимает всю сумму наличными — это похоже на схему, где деньги забирает не заемщик, а мошенник — человек действует под влиянием чужого звонка или уже передал карту третьему лицу. Поэтому Банк России включил этот сценарий в перечень признаков, при которых банк должен действовать по антифрод-процедуре.
В сообщении ЦБ сказано: банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.
Всего в перечне девять признаков, и достаточно совпадения хотя бы одного. Среди них: перевод более 200 000 рублей по СБП на свой счет из другого банка, досрочное закрытие вклада на такую же сумму, нетипичное поведение при снятии — необычное время, сумма, место банкомата или способ, изменение характера телефонного общения минимум за шесть часов до операции.
Что сделает банк: уведомление, лимит и отделение
Если операция совпала с признаком, банк не блокирует счет навсегда и не закрывает доступ к деньгам. Он немедленно сообщает клиенту — СМС или пуш-уведомлением — и на 48 часов вводит временный лимит на выдачу наличных в банкомате: до 50 000 рублей в сутки.
Снять больше в этот период можно, но только в отделении банка, то есть с проверкой личности. Это и есть цель меры: дать человеку паузу, чтобы он успел понять, что происходит, и физически прийти в банк, если деньги действительно нужны.
Что произойдет дальше, зависит от того, настоящая ли это операция. Если клиент пришел в отделение и объяснил ситуацию, лимит снимается по истечении 48 часов или раньше — по решению банка.
Если выяснится, что человек действовал под влиянием мошенников, деньги не уйдут, а кредит можно будет оспорить: закон защищает заемщика, если банк нарушил антимошеннические процедуры.
Когда это действительно мошенничество
Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (часть 1 статьи 159 УК). Для кредитов есть специальная норма: часть 1 статьи 159.1 УК определяет мошенничество в сфере кредитования как хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Ключевое слово — «заведомо ложных». Критерий разграничения дал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 30 ноября 2017 года № 48: значение имеет получение денег путем представления заведомо ложных сведений при заведомом отсутствии намерения возвращать их по договору. Сам факт снятия наличных в эту формулу не входит.
Целевой кредит: чем грозит нецелевое использование
Если в договоре указано, что деньги выданы на конкретные цели, заемщик обязан обеспечить возможность контроля за их использованием: это пункт 1 статьи 814 ГК. Правила о займе применяются к кредитному договору по пункту 2 статьи 819 ГК.
Последствие прописано в пункте 2 статьи 814 ГК: при невыполнении условия о целевом использовании кредитор вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, потребовать досрочного возврата займа и уплаты процентов, если иное не установлено договором.
По ипотеке или автокредиту снятие всей суммы наличными вместо оплаты объекта — нарушение условий договора.
Блокировка карты и база Банка России
Если банк или полиция передали сведения в базу данных Банка России о мошеннических операциях, последствия серьезнее лимита. По части 11.7 статьи 9 закона № 161-ФЗ оператор обязан приостановить использование электронного средства платежа, если от Банка России получена информация из этой базы и есть сведения МВД о противоправных действиях.
Если карту не приостановили, включается ограничение на переводы: по части 11.6 той же статьи в период нахождения сведений в базе переводы физлицу — получателю-физлицу возможны на сумму не более 100 000 рублей в месяц. Это лимит на переводы, а не на снятие наличных.
Есть и еще одна норма: по части 2.1 статьи 9 банк обязан отказать клиенту в заключении договора об использовании электронного средства платежа, если сведения о нем есть в базе ЦБ. То есть новая карта в другом банке может не открыться. Регулирует приостановление часть 9 той же статьи: использование карты может быть приостановлено или прекращено по инициативе банка при нарушении порядка использования.
Период охлаждения: 4 часа и 48 часов
С 1 сентября 2025 года работает еще один механизм: деньги по потребкредиту или займу приходят не сразу. Средства от 50 до 200 тысяч рублей доступны только через 4 часа после подписания договора, свыше 200 тысяч — через 48 часов. Норма — часть 9.3 статьи 7 закона № 353-ФЗ.
Период охлаждения не применяется к кредитам и займам до 50 тысяч рублей, к ипотеке, образовательным кредитам и автокредитам при оплате продавцу-юридическому лицу, к товарам в кредит при личном присутствии, к рефинансированию без увеличения суммы, к кредитам с созаемщиками или поручителями и к случаям, когда назначено доверенное лицо.
Период охлаждения и лимит на снятие работают в связке. Первый не дает деньгам уйти мгновенно, второй дает паузу, если операция все-таки выглядит подозрительной.
Что делать, если банк заподозрил мошенничество
Нужно сделать следующее:
Не паниковать и не переводить деньги. Если вам звонят и говорят, что нужно срочно снять или перевести средства, — это мошенники.
Прийти в отделение и объяснить цель снятия. Лимит в 50 000 рублей на 48 часов снимается после того, как банк убедится, что операция добровольная. Нужно иметь при себе документы по кредиту и понимать, на что вы собираетесь потратить деньги.
Сохранять документы. Договор, график платежей, чеки и выписки — это доказательства, что вы пользуетесь деньгами по назначению. По целевому кредиту особенно: если покупка была, но документы потеряны, доказать целевое использование сложно.
Если сведения о вас попали в базу ЦБ, их можно попробовать исключить. Заявление подается через любой свой банк — он пересылает его в Банк России не позднее следующего рабочего дня — или напрямую в ЦБ через интернет-приемную. Банк России рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней. Жаловаться на действия банка тоже можно через интернет-приемную ЦБ.
Никогда не передавайте карту, счет или доступ к онлайн-банку третьим лицам, даже за вознаграждение. Есть риск стать дроппером — соучастником преступления, через чьи счета проводят чужие деньги.
Три ситуации: что происходит и чем грозит
Главное различие — не в самом снятии наличных, а в том, есть ли в договоре цель и есть ли признаки обмана. Таблица собрана по нормам и разъяснениям, которые приведены в статье.
Ситуация
Что делает банк
Что грозит заемщику
Снял свои деньги по нецелевому потребкредиту сразу после выдачи
относит операцию к признаку мошенничества: уведомляет и на 48 часов ставит лимит 50 000 ₽ в сутки в банкомате
ничего, кроме временного лимита; снять крупную сумму можно в отделении
Снял деньги по целевому кредиту вместо оплаты объекта
выявляет нецелевое использование и вправе требовать досрочного возврата (п. 2 ст. 814 ГК РФ)
досрочный возврат кредита и процентов, пересмотр категории качества ссуды
Кредит получен по подложным документам или без намерения возвращать
передает сведения в базу ЦБ, приостанавливает карту, обращается в полицию
статья 159.1 УК: от штрафа до лишения свободы, плюс гражданский иск банка
Вопросы и ответы
Ответили на частые вопросы.
Законно ли снять деньги сразу после получения кредита?
Да, если кредит нецелевой. Закон не запрещает распоряжаться полученными деньгами, и снятие наличных само по себе не является ни правонарушением, ни преступлением.
Почему банк считает это мошенничеством?
Потому что схема похожа на ту, где деньги забирает не заемщик: человек берет кредит и сразу снимает всю сумму.
Что именно сделает банк?
Немедленно уведомит клиента СМС или пуш-уведомлением и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных в банкомате — до 50 000 рублей в сутки. Более крупную сумму в этот период можно снять только в отделении банка, с проверкой личности.
Когда снятие денег действительно считается мошенничеством?
Когда кредит получен путем представления банку заведомо ложных сведений и без намерения возвращать деньги. Это статья 159.1 УК РФ, а критерий разграничения дал Пленум Верховного Суда в постановлении от 30.11.2017 № 48. Сам факт снятия наличных в состав не входит — нужны ложные сведения и отсутствие намерения платить.
Чем грозит снятие денег по целевому кредиту?
Нарушением условия договора. По пункту 2 статьи 814 ГК кредитор вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, потребовать досрочного возврата займа и уплаты процентов, если иное не предусмотрено договором. Это касается ипотеки, автокредитов и других кредитов с указанной целью.
Могут ли заблокировать карту из-за подозрения?
Да. Если сведения о клиенте попали в базу Банка России о мошеннических операциях, банк обязан приостановить использование карты при наличии данных МВД (часть 11.7 статьи 9 закона № 161-ФЗ). Если карту не приостановили, действует лимит на переводы физлицам — не более 100 000 рублей в месяц (часть 11.6).
Что такое период охлаждения и сколько он длится?
Это задержка выдачи денег по потребкредиту: с 1 сентября 2025 года средства от 50 до 200 тысяч рублей доступны через 4 часа после подписания договора, свыше 200 тысяч — через 48 часов (часть 9.3 статьи 7 закона № 353-ФЗ). Он не применяется к кредитам до 50 тысяч, ипотеке, образовательным кредитам и ряду других случаев.
Как исключить свои данные из базы Банка России?
Подать заявление через любой свой банк — он перешлет его в Банк России не позднее следующего рабочего дня — или напрямую в ЦБ через интернет-приемную. Банк России рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней и принимает решение о возможности исключения сведений.