Почему снятие кредита в первые сутки считают признаком

Если человек берет кредит и сразу снимает всю сумму наличными — это похоже на схему, где деньги забирает не заемщик, а мошенник — человек действует под влиянием чужого звонка или уже передал карту третьему лицу. Поэтому Банк России включил этот сценарий в перечень признаков, при которых банк должен действовать по антифрод-процедуре.

В сообщении ЦБ сказано: банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.

Всего в перечне девять признаков, и достаточно совпадения хотя бы одного. Среди них: перевод более 200 000 рублей по СБП на свой счет из другого банка, досрочное закрытие вклада на такую же сумму, нетипичное поведение при снятии — необычное время, сумма, место банкомата или способ, изменение характера телефонного общения минимум за шесть часов до операции.