Комплексный переход на ERP: бизнес – это живой организм. Часть 2

Ссылка на первую часть статьи.
Ошибки в медицине и проектах перехода ERP
Как любое лечение не всегда достигает позитивных результатов, так и проекты внедрения не всегда заканчиваются успехом. Продолжая медицинскую аналогию, по данным ВОЗ, в условиях первичной и амбулаторной медицинской помощи вред причиняется примерно 4 из 10 пациентов, хотя до 80% таких эпизодов можно было бы избежать.
Проведем анализ причин и факторов, которые приводят к причинению вреда пациенту, и сравним их с проектной деятельностью.
Медицина
Внедрение ERP-системы
Аналогия
Системные и организационные проблемы
Проблема коммуникации между врачами и пациентом
Плохая коммуникация между бизнес-подразделением, ИТ-отделом, внутри команды консультантов.
Внутри команды могут возникать несостыковки процессов, деятельность оперативного контура не подходит под требования управленческого и бухгалтерского учета.
Нехватка ресурсов системы здравоохранения. Устаревшая инфраструктура, дефицит кадров.
Нехватка бюджета. Слабая серверная инфраструктура заказчика, отсутствие квалифицированных специалистов в проектной команде.
Проекты внедрений всегда будут подвержены риску, если существует нехватка бюджета, времени, людей и технологий.
Ошибки и искажения отчетов в процессе лечения.
Искажение информации о реальном ходе проекта, его рисках. Информация часто искажается на разных уровнях проектной команды со стороны исполнителя и заказчика.
Ошибки начинают копиться и могут привести к катастрофе при запуске системы.
Человеческий фактор и ошибки исполнителей
Ошибки диагностики. Неверная интерпретация симптомов, приводящая к неправильному лечению.
Ошибки на этапе анализа и сбора требований. Неверное восприятие бизнес-процессов компании.
Одна из ключевых проблем, из-за которой с самого начала можно сделать «поворот не туда». При ошибках анализа компания может получить ERP-систему, которая не решит ее проблем.
Факторы, связанные с врачом: выгорание, усталость, когнитивные искажения (например, применение знакомого лечения без учета индивидуальных особенностей).
Факторы, связанные с командой: выгорание от переработок, применение типового решения без адаптации под уникальные процессы компании.
Проектная команда, работающая на износ, начинает допускать ошибки. Консультанты, настаивающие на типовом внедрении, могут проигнорировать критически важные индивидуальные особенности бизнеса.
Ошибка при назначении лекарства: неправильная дозировка или препарат.
Ошибки настройки системы и ее разработки.
Ошибки алгоритмов расчетов показателей, ошибки вывода информации в управленческой аналитике.
Факторы, связанные с «пациентом»
Низкая приверженность лечению: пациент не соблюдает предписания, не принимает лекарства.
Низкая вовлеченность и сопротивление изменениям со стороны пользователей: сотрудники саботируют использование новой системы, продолжая работать по-старому.
Не бывает проектов, где все пользователи были бы всеми руками «за» доп. нагрузку и освоение нового. Низкая пользовательская адаптация, нежелание принимать новое и применять это на практике.
Индивидуальные особенности пациента: сопутствующие заболевания, вредные привычки, возраст.
Токсичная корпоративная культура, неэффективные укоренившиеся процессы («мы всегда так делали»), внутренние конфликты между отделами.
Скрытое и явное сопротивление бизнеса. Декларируемые цели даже от ключевых пользователей и собственников компании не соответствуют реальным действиям и отношению.
К сожалению, идеальной таблетки, которая вылечит пациента, или позволит реализовать проект без стресса и исправлений, не существует. Но стоит выделить некоторые рекомендаций по снижению негативных факторов.
Общие рекомендации
Любой проект по внедрению ERP начинается с анализа — и именно этот этап определяет, насколько успешным будут остальные. Ошибка многих команд в том, что они приходят к заказчику с готовыми гипотезами и опытом предыдущих внедрений. Между тем, именно на предпроектном анализе важно собрать максимально полные и достоверные данные, даже если приходится задавать вопросы, ответы на которые кажутся очевидными. Невозможно построить качественное решение, если изначально приходится додумывать за заказчика.
После анализа ключевым фактором становится стратегия внедрения. От того, как именно пойдет проект — поэтапно или в условиях ограниченных сроков, с акцентом на функциональные требования или на живой бизнес-процесс — зависит конечный результат. Можно получить идеальную документацию, но неработающий функционал, если стратегия выбрана неверно.
Не менее важен человеческий фактор. Команда внедрения должна понимать специфику отрасли, контекст компании, мотивацию пользователей. Технические навыки аналитиков важны, но они лишь инструмент для реализации понимания. Например, за формальным запросом отчета может стоять задача по оптимизации рабочих процессов через автоматизацию. Важно видеть подобные моменты.
На каждом этапе — от анализа и проектирования до запуска — критически важен мониторинг. Контроль сроков, бюджета, полноты требований, согласованности разработки между блоками, качества тестирования, корректности миграции данных — все это создает фундамент устойчивого проекта. Особое внимание стоит уделять интеграционным потокам и производительности системы: именно здесь чаще всего проявляются скрытые риски.
И, наконец, честность. Это универсальное правило, действующее на всех стадиях. Если есть сомнения — лучше сказать правду, чем пытаться сгладить углы.
Заключение
Переход на 1С:ERP можно сравнить с комплексным «лечением» организма бизнеса, требующим профессионального подхода на всех этапах. При этом как в медицине не существует универсального лечения, так и в ERP нет единого подхода для всех случаев.
Ключевые факторы успеха:
1. Правильная диагностика текущего состояния бизнеса.
2. Выбор адекватной стратегии в зависимости от условий проекта.
3. Профессиональная команда «врачей»-консультантов с необходимыми компетенциями.
4. Понимание ответственности за итоговое «здоровье» бизнеса, а не только за процесс внедрения.
Хочется верить, что подобная аналогия поможет аналитикам и управленцам воспринимать рабочие процессы как инвестицию в «здоровье» бизнеса и применять наиболее подходящие методы анализа и лечения.
