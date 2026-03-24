ЭЦП после 1 апреля 2026: что изменилось и как проверить готовность

🔐 Что меняется с 1 апреля 2026 года
ФНС переходит на новые алгоритмы шифрования:
ГОСТ Р 34.12-2018 (блочные шифры)
ГОСТ Р 34.13-2018 (режимы работы блочных шифров)
Это означает, что старые версии криптопровайдеров и носителей, которые не поддерживают эти алгоритмы, перестанут корректно работать с системами налоговой.
Если не обновиться:
невозможно будет расшифровать входящие документы от ФНС (требования, ответы на отчёты);
система начнёт выдавать ошибки при обмене по ТКС;
возникает риск не сдать отчётность в срок.
Изменение касается всех, кто использует ЭЦП: ИП, организаций, бухгалтеров, нотариусов — всех, кто сдаёт отчётность или обменивается документами с ФНС.
📌 Пошаговая инструкция по проверке
1️⃣ Криптопровайдер
Откройте программное обеспечение, которое отвечает за работу с электронной подписью. В интерфейсе найдите раздел с информацией о версии.
Что нужно: версия должна быть не ниже 5.0.12000. Если версия 4.0 (включая подверсии), с 1 апреля она работать не будет.
➡️ Что делать: обновление, как правило, бесплатное для пользователей лицензионной версии. Установочный файл можно скачать на официальном сайте разработчика. После обновления требуется перезагрузка компьютера.
2️⃣ Носитель (токен)
Подключите устройство, на котором хранится сертификат. Откройте программу для работы с носителем (она обычно устанавливается вместе с драйверами). В интерфейсе найдите раздел с информацией о модели.
Что важно знать:
Модель носителя
Статус
Актуальная модель с поддержкой новых алгоритмов
✅ подходит, менять не нужно
Пассивный носитель (без встроенного криптопровайдера)
✅ подходит, но только при условии обновлённого криптопровайдера на компьютере
Устаревшая модель с истёкшим сроком сертификации
❌ рекомендуется заменить на актуальную версию
Почему устаревшие модели нужно менять: у таких устройств истёк срок сертификации встроенного средства криптозащиты. С 1 апреля они не будут обеспечивать работу по новым алгоритмам шифрования, что может привести к невозможности расшифровки входящих документов.
Пассивные носители: такие устройства не имеют встроенного криптопровайдера — все операции выполняет программное обеспечение на компьютере. Если криптопровайдер обновлён до актуальной версии, носитель продолжит работать.
3️⃣ Перевыпуск сертификата
Если вы меняете носитель (например, с устаревшей модели на новую) или перевыпускаете подпись в удостоверяющем центре — потребуется новый сертификат. Ключи привязаны к конкретному устройству, просто «скопировать» их нельзя.
❓ Что с подписями, выпущенными до 1 апреля
Сертификат, выпущенный до 1 апреля 2026 года, продолжает действовать до окончания своего срока.
Но если он записан на носитель устаревшей модели, после 1 апреля вы не сможете расшифровывать входящие документы от ФНС.
Если у вас пассивный носитель и криптопровайдер обновлён до актуальной версии — всё будет работать.
✅ Короткий чек-лист для самопроверки
Что проверить
Как
Версия криптопровайдера
В программе должна быть версия 5.0.12000 или выше
Модель носителя
Через программу управления токеном посмотрите модель устройства
Устаревшая модель
Рекомендуется заменить на актуальную
Пассивный носитель
✅ оставить, но проверить версию криптопровайдера
Сертификат
При замене носителя — перевыпустить в удостоверяющем центре
🔧 Простой способ проверить всё сразу
У большинства операторов электронного документооборота есть специальная утилита — «Мастер настройки рабочего места». Она автоматически проверяет версию криптопровайдера, состояние носителя и сертификата. Если какая-то из компонент устарела, программа сама предложит обновление.
🎯 Итог
Если у вас:
криптопровайдер версии 5.0.12000+
носитель актуальной модели или пассивный носитель с обновлённым криптопровайдером
Всё готово к работе после 1 апреля.
Если у вас:
криптопровайдер версии 4.0 — обновитесь (это бесплатно);
носитель устаревшей модели — замените его на актуальную версию.
Не откладывайте проверку на последний день. Весенняя отчётная кампания не прощает технических сбоев.
