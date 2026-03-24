ЭЦП после 1 апреля 2026: что изменилось и как проверить готовность

🔐 Что меняется с 1 апреля 2026 года

ФНС переходит на новые алгоритмы шифрования:

ГОСТ Р 34.12-2018 (блочные шифры)

ГОСТ Р 34.13-2018 (режимы работы блочных шифров)

Это означает, что старые версии криптопровайдеров и носителей, которые не поддерживают эти алгоритмы, перестанут корректно работать с системами налоговой.

Если не обновиться:

невозможно будет расшифровать входящие документы от ФНС (требования, ответы на отчёты);

система начнёт выдавать ошибки при обмене по ТКС;

возникает риск не сдать отчётность в срок.

Изменение касается всех, кто использует ЭЦП: ИП, организаций, бухгалтеров, нотариусов — всех, кто сдаёт отчётность или обменивается документами с ФНС.