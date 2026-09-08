Алкогольные перевозки с сентября 2026: кто может возить, какие документы и что будет за нарушения

ИП не может быть перевозчиком алкоголя. И это не новость

На самом деле это требование действует давно. Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 прямо говорит: оборот алкогольной продукции, включая перевозки, могут осуществлять только организации (п. 1 ст. 11). ИП исключены из этого перечня . Росалкогольрегулирование ещё в 2013 году разъяснило эту позицию письмом от 29.04.2013 №8877/10-01 .

Почему же раньше ИП попадались в таких перевозках?

Ответ — в документообороте. Пока накладные были бумажными, контроль был несовершенным. С переходом на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и интеграцию с ЕГАИС ситуация изменилась. Система сама проверяет данные и не позволяет указать ИП перевозчиком груза с алкогольной продукцией .

Что будет, если ИП попытается перевезти алкоголь:

Штраф по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ — от 10 000 до 15 000 рублей с конфискацией продукции

Если перевозка осуществляется без лицензии (крепкий алкоголь) — штраф от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией

При перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере (свыше 100 000 рублей) — уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 3 лет

Автомобиль может быть изъят

Единственное исключение: ИП может перевозить пиво и слабоалкогольные напитки, если это его собственный товар для розничной продажи . Это не считается «услугой перевозки».