Алкогольные перевозки с сентября 2026: кто может возить, какие документы и что будет за нарушения

ИП не может быть перевозчиком алкоголя. И это не новость
На самом деле это требование действует давно. Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 прямо говорит: оборот алкогольной продукции, включая перевозки, могут осуществлять только организации (п. 1 ст. 11). ИП исключены из этого перечня . Росалкогольрегулирование ещё в 2013 году разъяснило эту позицию письмом от 29.04.2013 №8877/10-01 .
Почему же раньше ИП попадались в таких перевозках?
Ответ — в документообороте. Пока накладные были бумажными, контроль был несовершенным. С переходом на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и интеграцию с ЕГАИС ситуация изменилась. Система сама проверяет данные и не позволяет указать ИП перевозчиком груза с алкогольной продукцией .
Что будет, если ИП попытается перевезти алкоголь:
Штраф по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ — от 10 000 до 15 000 рублей с конфискацией продукции
Если перевозка осуществляется без лицензии (крепкий алкоголь) — штраф от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией
При перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере (свыше 100 000 рублей) — уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 3 лет
Автомобиль может быть изъят
Единственное исключение: ИП может перевозить пиво и слабоалкогольные напитки, если это его собственный товар для розничной продажи . Это не считается «услугой перевозки».
Новый документооборот с 1 сентября 2026
Теперь перевозка любого алкоголя требует связки документов. Один без другого работать не будет .
Для пива, сидра, медовухи и слабоалкогольного
Что нужно
Зачем
УПД (универсальный передаточный документ) в системе «Честный ЗНАК»
Подтверждает легальность оборота и факт передачи товара
ЭПД (электронный перевозочный документ) — ЭТрН или ЭПЛ
Подтверждает факт перевозки
Важно: УПД и ЭПД должны быть объединены общими реквизитами (номер, дата, отправитель/получатель). Если документы не связаны — перевозку признают незаконной .
Для крепкого алкоголя и этилового спирта
Что нужно
Зачем
ЭЗОФ (электронная заявка о фиксации в ЕГАИС)
Подтверждает легальность оборота
ЭПД (ЭТрН)
Подтверждает факт перевозки
Лицензия на перевозку
Для этилового спирта и продукции с содержанием спирта более 25%
Главная мысль: запрет для ИП на перевозку алкоголя — это не нововведение. Просто раньше его можно было обойти на бумаге. Теперь система не позволит. Единственный законный путь для ИП, оказывающего услуги перевозки алкоголя, — стать ООО.