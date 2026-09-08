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Татьяна Глушакова
Перевозка
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Алкогольные перевозки с сентября 2026: кто может возить, какие документы и что будет за нарушения

Алкогольные перевозки с сентября 2026: кто может возить, какие документы и что будет за нарушения

ИП на грузоперевозках, внимание. С 1 сентября 2026 года правила перевозки алкоголя меняются кардинально. И если раньше можно было работать «по старинке», то теперь цифровизация сделает своё дело.

7 открытий

ИП не может быть перевозчиком алкоголя. И это не новость

На самом деле это требование действует давно. Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 прямо говорит: оборот алкогольной продукции, включая перевозки, могут осуществлять только организации (п. 1 ст. 11). ИП исключены из этого перечня . Росалкогольрегулирование ещё в 2013 году разъяснило эту позицию письмом от 29.04.2013 №8877/10-01 .

Почему же раньше ИП попадались в таких перевозках?
Ответ — в документообороте. Пока накладные были бумажными, контроль был несовершенным. С переходом на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и интеграцию с ЕГАИС ситуация изменилась. Система сама проверяет данные и не позволяет указать ИП перевозчиком груза с алкогольной продукцией .

Что будет, если ИП попытается перевезти алкоголь:

  • Штраф по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ — от 10 000 до 15 000 рублей с конфискацией продукции

  • Если перевозка осуществляется без лицензии (крепкий алкоголь) — штраф от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией

  • При перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере (свыше 100 000 рублей) — уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 3 лет

  • Автомобиль может быть изъят

Единственное исключение: ИП может перевозить пиво и слабоалкогольные напитки, если это его собственный товар для розничной продажи . Это не считается «услугой перевозки».

Новый документооборот с 1 сентября 2026

Теперь перевозка любого алкоголя требует связки документов. Один без другого работать не будет .

Для пива, сидра, медовухи и слабоалкогольного

Что нужно

Зачем

УПД (универсальный передаточный документ) в системе «Честный ЗНАК»

Подтверждает легальность оборота и факт передачи товара

ЭПД (электронный перевозочный документ) — ЭТрН или ЭПЛ

Подтверждает факт перевозки

Важно: УПД и ЭПД должны быть объединены общими реквизитами (номер, дата, отправитель/получатель). Если документы не связаны — перевозку признают незаконной .

Для крепкого алкоголя и этилового спирта

Что нужно

Зачем

ЭЗОФ (электронная заявка о фиксации в ЕГАИС)

Подтверждает легальность оборота

ЭПД (ЭТрН)

Подтверждает факт перевозки

Лицензия на перевозку

Для этилового спирта и продукции с содержанием спирта более 25%

Главная мысль: запрет для ИП на перевозку алкоголя — это не нововведение. Просто раньше его можно было обойти на бумаге. Теперь система не позволит. Единственный законный путь для ИП, оказывающего услуги перевозки алкоголя, — стать ООО.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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