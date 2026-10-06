«Один на пятерых»: почему перевозчики тянут с ЭТрН и что будет 1 марта 2027 года

Я слышу это на каждой второй консультации. «Да, знаю про ЭТрН. Да, нужно. Но пока заказы идут, пока никто не проверяет — зачем спешить?»
И знаете, я понимаю эту логику. Штраф за бумажную накладную на дороге — 500 рублей . Даже если поймают пять раз за месяц — 2 500. Дешевле, чем настраивать ЭТрН.
Но проблема в том, что штраф на дороге — это не риск. Это пыль. Настоящие риски лежат совсем в другой плоскости. И вот о них не пишут в новостях про мораторий.
Что происходит на самом деле
По данным одной из логистических площадок, из 120 167 перевозчиков только 19 249 имеют квалифицированную электронную подпись. Это 16% .
Дело не в КЭП — она есть у большинства. Дело в том, что водители не оформлены, и светить это через ЭТрН никто не хочет.
ЭТрН — это не просто электронная бумажка. Это система автоматического контроля. В ней указывается водитель. Его данные уходят в ФНС. И если по нему нет отчислений — это видно сразу.
Риск №1: Клиенты уходят тихо
Вот главное, что не показывают в новостях.
Грузовладелец, который получает от вас бумажную накладную, не может подтвердить расходы для налога на прибыль или УСН. Его налоговая нагрузка растёт.
Он не будет звонить и объяснять. Он просто перестанет давать заказы. А следующий перевозчик, который работает с ЭТрН, получит эти заказы.
Сколько стоит потеря одного клиента? Не 500 рублей. Не 10 000. Это миллионные обороты за год.
Риск №2: Блокировка счёта
С 2027 года требования к реестру перевозчиков ужесточаются (№ 520-ФЗ). Если автомобиль не включён в реестр, а перевозка оформлена — это основание для исключения расходов и блокировки счёта.
Блокировка счёта — это не «заплатил штраф и поехал дальше». Это остановка бизнеса. Зарплаты, топливо, лизинг — всё встаёт.
Риск №3: Реестр нелегальных работодателей
Если водитель попадёт в ЭТрН как неоформленный, а прокуратура проведёт проверку — вы в реестре нелегальных работодателей .
Это не «штраф 10 тысяч». Это:
запрет на субсидии;
запрет на госзакупки;
запрет на льготные кредиты;
внеплановые проверки по любому поводу.
Один раз попал — навсегда клеймо.
Риск №4: Переквалификация ГПХ в трудовые отношения
Если водитель работает только на вас, по вашему графику, под вашим контролем — налоговая переквалифицирует это в трудовые отношения .
Что это значит:
доначисление НДФЛ 13% за все годы;
доначисление страховых взносов 30% за все годы;
пени;
штраф 20–40% от суммы.
За 3 года работы одного водителя доначисления могут быть от 500 тысяч до миллиона рублей. За 5 водителей — миллионы.
Риск №5: Конец бизнеса
С 1 марта 2027 года:
штрафы начнут применяться в полном объёме;
№ 520-ФЗ потребует, чтобы автомобили были в реестре, а водители — в штате;
контрагенты будут проверять вас через реестры.
Если к этому моменту у вас не оформлены водители — вы не сможете работать. Ни на бумаге, ни через ЭТрН.
Мораторий не защищает от налогового и трудового риска. Он защищает только от дорожного штрафа.
Татьяна, спасибо за статью!