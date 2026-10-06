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Татьяна Глушакова
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«Один на пятерых»: почему перевозчики тянут с ЭТрН и что будет 1 марта 2027 года

Мораторий до 1 марта 2027 года — это не «можно подождать». Это время, за которое рынок перестроится без вас.

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Я слышу это на каждой второй консультации. «Да, знаю про ЭТрН. Да, нужно. Но пока заказы идут, пока никто не проверяет — зачем спешить?»

И знаете, я понимаю эту логику. Штраф за бумажную накладную на дороге — 500 рублей . Даже если поймают пять раз за месяц — 2 500. Дешевле, чем настраивать ЭТрН.

Но проблема в том, что штраф на дороге — это не риск. Это пыль. Настоящие риски лежат совсем в другой плоскости. И вот о них не пишут в новостях про мораторий.

Что происходит на самом деле

По данным одной из логистических площадок, из 120 167 перевозчиков только 19 249 имеют квалифицированную электронную подпись. Это 16% .

Дело не в КЭП — она есть у большинства. Дело в том, что водители не оформлены, и светить это через ЭТрН никто не хочет.

ЭТрН — это не просто электронная бумажка. Это система автоматического контроля. В ней указывается водитель. Его данные уходят в ФНС. И если по нему нет отчислений — это видно сразу.

Риск №1: Клиенты уходят тихо

Вот главное, что не показывают в новостях.

Грузовладелец, который получает от вас бумажную накладную, не может подтвердить расходы для налога на прибыль или УСН. Его налоговая нагрузка растёт.

Он не будет звонить и объяснять. Он просто перестанет давать заказы. А следующий перевозчик, который работает с ЭТрН, получит эти заказы.

Сколько стоит потеря одного клиента? Не 500 рублей. Не 10 000. Это миллионные обороты за год.

Риск №2: Блокировка счёта

С 2027 года требования к реестру перевозчиков ужесточаются (№ 520-ФЗ). Если автомобиль не включён в реестр, а перевозка оформлена — это основание для исключения расходов и блокировки счёта.

Блокировка счёта — это не «заплатил штраф и поехал дальше». Это остановка бизнеса. Зарплаты, топливо, лизинг — всё встаёт.

Риск №3: Реестр нелегальных работодателей

Если водитель попадёт в ЭТрН как неоформленный, а прокуратура проведёт проверку — вы в реестре нелегальных работодателей .

Это не «штраф 10 тысяч». Это:

  • запрет на субсидии;

  • запрет на госзакупки;

  • запрет на льготные кредиты;

  • внеплановые проверки по любому поводу.

Один раз попал — навсегда клеймо.

Риск №4: Переквалификация ГПХ в трудовые отношения

Если водитель работает только на вас, по вашему графику, под вашим контролем — налоговая переквалифицирует это в трудовые отношения .

Что это значит:

  • доначисление НДФЛ 13% за все годы;

  • доначисление страховых взносов 30% за все годы;

  • пени;

  • штраф 20–40% от суммы.

За 3 года работы одного водителя доначисления могут быть от 500 тысяч до миллиона рублей. За 5 водителей — миллионы.

Риск №5: Конец бизнеса

С 1 марта 2027 года:

  • штрафы начнут применяться в полном объёме;

  • № 520-ФЗ потребует, чтобы автомобили были в реестре, а водители — в штате;

  • контрагенты будут проверять вас через реестры.

Если к этому моменту у вас не оформлены водители — вы не сможете работать. Ни на бумаге, ни через ЭТрН.

Мораторий не защищает от налогового и трудового риска. Он защищает только от дорожного штрафа.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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