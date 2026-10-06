«Один на пятерых»: почему перевозчики тянут с ЭТрН и что будет 1 марта 2027 года

Я слышу это на каждой второй консультации. «Да, знаю про ЭТрН. Да, нужно. Но пока заказы идут, пока никто не проверяет — зачем спешить?»

И знаете, я понимаю эту логику. Штраф за бумажную накладную на дороге — 500 рублей . Даже если поймают пять раз за месяц — 2 500. Дешевле, чем настраивать ЭТрН.

Но проблема в том, что штраф на дороге — это не риск. Это пыль. Настоящие риски лежат совсем в другой плоскости. И вот о них не пишут в новостях про мораторий.