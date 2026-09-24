Один вопрос - три площадки: как КУБ подружил сайт, Telegram и MAX

КУБ теперь есть в MAX 🎉



Коллеги, привет!



Хорошая новость: у «Красного уголка бухгалтера» появился свой канал в MAX. И это не просто ещё одна площадка, куда мы копируем посты. MAX, Telegram и сайт теперь работают как одно целое.



Как это работает



Раньше были сайт и Telegram, и они уже умели обмениваться вопросами и ответами. Теперь к ним добавился MAX, и связь идёт во все стороны.



Бухгалтер задал вопрос в MAX, и через несколько секунд он уже на сайте и в Telegram-канале. Коллега ответил ему в Telegram, и ответ сразу появился под постом в MAX. Кто-то добавил комментарий на сайте, и его видно везде.



Неважно, где человек привык сидеть. Он пишет там, где ему удобно, а разговор всё равно остаётся общим.



Что появилось



💬 Канал в MAX. Каждый вопрос выходит там отдельным постом, а ответы идут комментариями прямо под ним.



✍️ Вопрос можно задать боту в личку. Пишешь сообщение, и оно становится вопросом, который уходит на сайт и в оба канала. Никаких форм и регистрации. Ещё бот показывает список твоих вопросов и что с каждым из них происходит.



🔑 Вход на сайт через MAX. На странице входа теперь есть кнопка MAX. Нажимаешь, бот подтверждает, что это ты, и всё, ты на сайте. Без пароля и без регистрации: если учётки ещё не было, она создастся сама.



🔔 Автор вопроса узнаёт об ответе. Если человек спросил в MAX, бот напишет ему, когда кто-то ответит. Неважно, где ответили: на сайте, в Telegram или в самом MAX. Сообщения бот присылает пачкой, а не по одному на каждый чих, так что спамить людям не будет.



🛡 Модерация откуда угодно. Если включена проверка вопросов перед публикацией, одобрить или отклонить вопрос можно кнопкой прямо в MAX. Решение сразу действует везде.



🧹 Удаление тоже общее. Удалили пост или комментарий в MAX, и он сам исчезнет с сайта и из Telegram. Работает и в обратную сторону.



🏷 На сайте видно, откуда пришёл вопрос. Рядом с такими вопросами и ответами стоит подпись «Из MAX», а в подвале сайта появилась ссылка на канал.



Небольшая особенность



Под постами в MAX можно писать только текст, картинки туда прикрепить нельзя. Поэтому если в ответе есть скриншоты, в MAX будет строчка вроде «🖼 2 изображения — на сайте» со ссылкой. Картинки никуда не пропадают, они на сайте.



Зачем это всё



Многие наши бухгалтеры уже перешли в MAX или пользуются им вместе с Telegram. Теперь мы встречаем их там, где им удобно, и при этом ничего не дробится. Все вопросы и ответы всё так же собираются в одном месте. Аудитория больше, ответы приходят быстрее, а у нас не прибавилось ручной работы.



Что сделать прямо сейчас



Подпишитесь на канал «КУБ / Красный уголок бухгалтера» в MAX 👉 https://max.ru/channel_kubklerk

Попробуйте задать боту вопрос или зайти на сайт через MAX. Если что-то покажется странным, пишите нам, быстро поправим 🙌