НДС в УСН в 2026 году. Упрощенно об усложненной системе налогообложения

Давайте же разберемся какие новости у нас предстоят?
Скажу сразу, что ничего простого не будет и внесенные в Кодекс поправки делают из упрощенной системы налогообложения, как бы теперь «усложненную» систему налогообложения. Да, УСН теперь не такая простая как была раньше.
Какие же «усложнения» внесены в нашу упрощенную систему?
Лимит для обязательного применения НДС всеми «УСНщиками» в нашей стране с 2026 года закреплен на уровне 20 млн. И это уже окончательно и бесповоротно. Да, теперь лимит будет у нас 20 млн. и с этим придется смириться.
Как было раньше?
А раньше мы на УСН вообще НДС не платили.
Затем, с 1 января 2025 года мы стали потенциальными плательщиками, но лимит для нас был установлен в размере 60 млн. и вроде как всех мелких ИП на УСН он не особо-то касался.
Итак, в 2025 году мы, находясь на УСН, имели лимит для перехода на обязательное применение НДС в размере 60 млн., теперь будем иметь лимит в размере 20 млн.
А этот лимит уже захватывает гораздо больше налогоплательщиков. Согласитесь, что сейчас с текущем уровнем цен каждый второй магазин имеет выручку 2 млн. руб. в месяц, а это уже 24 млн. в год!
После превышения лимита в 20 млн. руб. мы обязаны платить НДС и подавать декларации по НДС.
Кроме того, имеет место постепенное снижение лимита:
- 20 млн. в 2026 году;
- 15 млн. в 2027 году;
- 10 млн. в 2028 году.
Из пояснительной записки к законопроекту мы видим, что это происходит «с целью пресечения схем дробления предусматривается сокращение предельного размера доходов с 60 до 10 миллионов рублей.»
Ага, теперь-то сразу стало все понятно, с какой целью эти изменения! А мы-то думали, что просто не хватает немного денег в бюджете и понадобились дополнительные резервы в виде денежных поступлений из малого бизнеса.
Интересный получается специальный налоговый режим и теперь он практически для всех с НДС.
Давайте разберемся, какой это будет НДС для УСН, как его применять и какие нужно перед собой ставить вопросы для правильной подготовки бизнеса под грядущие изменения?
Кто же всё-таки должен перейти на уплату НДС?
Обязанность перехода на НДС возникает у всех юридических лиц и ИП, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН).
Для понимания, подходите ли вы под этот критерий берем все ваши доходы за 2025 год.
Обращаю внимание, что в данном ключе доходы - это не разница между вашей выручкой и расходами. В рамках текущего повествования доходы – это весь поток денег, который попал на расчетный счет и в вашу кассу.
Как всегда, есть ,конечно, же явные исключения – это собственные средства, кредиты, займы и подобный поступления, которые не являются вашими доходами. Эти поступления не относятся к доходам. Также доходы будут считаться немного по-другому у ИП или юрлиц работающих по агентскому договору. Но это уже отступления от правила.
В основном считаем, что доходы – это все деньги, которые «зашли» на ваш расчетный счет + наличка по кассе.
Итак, если ваши доходы больше 20 млн. руб., то в 2026 году вы – на УСН+НДС и должны сдавать декларации по НДС и уплачивать НДС.
Если же сумма выручки за 2025 год меньше, чем 20 млн., то мы выдыхаем, но до конца не расслабляемся, а живем в 2026 году в напряжении и все равно мониторим выручку.
Что делаем сейчас?
Проводим проверку выручки за 2025 год следующим образом:
Суммируйте все доходы (банк, касса и т.д.).
Проверьте сумму полученных доходов:
Превышение суммы 20 млн рублей: переход обязателен.
Доход ниже 20 млн рублей, но превышает 10 млн рублей: будьте готовы перейти на режим уплаты НДС в ближайшие годы.
Если выручка в 2026 году превысит 20 млн. руб., то со следующего месяца мы слетаем на УСН+НДС и обязаны отчитываться по НДС.
Приведу пример для понимания.
ИП на УСН занимается строительством домов. Построил в 2025 году несколько жилых домов и продал их. Выручка от продажи домов составила 25 млн.руб. Выручка от продажи домов и является нашим доходом по УСН. Таким образом мы превысили лимит и должны с 1 января 2026 года выписывать счета-фактуры, отчитываться по НДС, платить налог.
Вы можете возразить, ведь реализация жилых домов у нас не облагается НДС согласно подпункту 22 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
Да, но обязанность отчитываться по НДС у нас теперь появляется и даже в таком случае мы должны быть в 2026 году «на чеку» и воспринимать действительность совсем по-другому.
И тут мы сразу переходим к следующему вопросу:
Какие виды освобождения от НДС есть?
Можно ли не платить НДС и при каких видах деятельности?
В нашей стране есть два вида освобождения:
- в рамках ст. 145 НК РФ;
- в рамках ст. 149 НК РФ.
Различия в отчетности:
при освобождении по ст. 145 НК РФ не сдается декларация по НДС;
по ст. 149 НК РФ — сдается декларация с заполненным разделом 7 (см. письмо Минфина от 23.08.2023 № 03-07-09/80296, п. 2 Методических рекомендаций по НДС для УСН).
По 145 НК РФ отчетность вообще не сдается, только подается уведомление об освобождении 1 раз на 12 месяцев.
А по ст. 149 НК РФ декларация все равно сдается, с заполнением раздела 7 (см. письмо Минфина от 23.08.2023 № 03-07-09/80296, п. 2 Методических рекомендаций по НДС для УСН).
Подробнее со всеми возможными льготами по НДС можно ознакомиться в указанных статьях (ст. 145, 149).
В данной статье я хочу остановиться на самом интересном варианте:
Представьте: ваш бизнес в 2025‑м разогнался до 20 млн рублей — прямо чемпион! А в 2026‑м вдруг притормозил: вместо миллионов — скромные 2 млн в квартал (или даже меньше). Тут вам повезло. По статье 145 НК РФ вы можете вздохнуть с облегчением и не платить НДС в 2026 году. Да‑да, именно так! Но и тут не все так просто. Чтобы получить освобождение нужно уведомить налоговый орган об этом.
И вроде бы просто подаем уведомление в налоговую и освобождаемся от уплаты НДС в соответствие со ст. 145 НК РФ и дальше живем спокойно без этого НДС!
Да, но не так все просто! Помимо уведомления, необходимо представить пакет документов, подтверждающих право налогоплательщика на применение освобождения от уплаты НДС:
выписку из бухгалтерского баланса (для организаций);
выписку из книги продаж;
выписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (для индивидуальных предпринимателей).
Уведомление и подтверждающие документы необходимо представить в инспекцию по месту учета не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение.
По каким ставкам будет уплачиваться НДС упрощенцами в 2026 году?
Тут мы вправе выбирать по какой ставке мы будем платить налог. У нас будет два варианта:
1) Уплачиваем по стандартной ставке 22% (или 0% - 10% для некоторых видов товара).
2) Уплачиваем по пониженным ставкам 5% или 7%.
Тут все тоже не так просто, как кажется!
Дело в том, что в классическом варианте НДС 22% подразумевается, что мы будем платить только с разницы между входящим НДС и НДС исходящим, с разницы между НДС с выручки и НДС с наших расходов, с разницы между налоговыми вычетами НДС и НДС с реализации.
Таким образом в варианте 22% мы можем уменьшить сумму налога к уплате на сумму НДС с наших покупок.
К примеру, реализовали мы товара с НДС, при этом наш НДС с реализации составил 200 000 руб.
В текущем варианте мы можем снизить НДС на налоговые вычеты – это тот НДС, который мы получили при покупке наших товаров. А он у нас равен 100 000 руб.
200 000 – 100 000 = 100 000 руб. – это НДС к уплате в бюджет.
Вот при варианте НДС по ставке 5-7% так делать уже нельзя. Нам придется уплачивать 5% или 7% со всей суммы реализации, без возможности уменьшения на «входящий НДС».
От чего зависит 5 или 7% мы будем платить?
Все зависит от дохода:
Если мы выбираем уплачивать НДС по сниженной ставке, то НДС к вычету мы заявлять не имеем право. Иными словами, мы будем уплачивать НДС со всего дохода 5% или 7%.
Как определяется по 5% мы уплачиваем или по 7%?
И тут у нас будут следующие критерии:
-5%, если наш доход до 250 млн. руб.
-7% если наш доход от 250 млн. руб. до 490,5 млн. руб.
После превышения дохода в 490,5 млн. руб. (450 млн руб. × 1,09) мы вообще слетаем с УСН на ОСНО.
А можно ли сменить ставочку НДС если вдруг ошибся с выбором?
Да, один раз нам предоставили возможность смены ставки НДС если мы ошиблись. Но вот второй раз менять ставку НДС можно только через 3 года.
Многих ли коснется это снижение порога для применения НДС в УСН?
Давайте попробуем примерно подсчитать, скольких налогоплательщиков коснется это изменение.
Для этого обратимся к отчету Форма № 5-УСН за 2024 год, которая утверждена приказом ФНС России от 17.04.2025 № ЕД-7-1/289@.
В графе 2000 отчета по форме №5-УСН указано количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы, которое составляет 4 771 148 единиц.
Из этой массы уберем “нулевки” (строка 2300): 4 771 148 - 1 292 429 = 3 478 719 единиц.
Примем, что в нашей стране примерно 10% “УСНщиков” имеют сумму доходов свыше 20 млн.
Итого примерно 347 871 налогоплательщиков затронет данная реформа.
Это очень большая доля. Все эти субъекты бизнеса будут вынуждены подстраиваться под изменившиеся условия, нанимать дополнительно бухгалтера, который имеет знанию по НДС, менять структуру бизнеса, а возможно и закрывать некоторые “не выгодные” направления.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что эти изменения коснутся не только этих 347 тыс. бизнесменов, но и каждого человека, если он гражданин РФ. Поскольку неизбежно будет удорожание товаров и услуг.
Как подготовиться к изменившимся условиям игры?
В изменившихся реалиях нужен комплексный подход и если вы читаете эту статью, то вы точно на правильном пути. Уже сейчас нужно менять стратегию и начинать разбираться с грядущими изменениями. Вот несколько советов, которые я мог бы выделить уже сейчас:
1) Если у вас нет бухгалтера, обязательно найдите его. Желательно с опытом работы в организациях на общей системе налогообложения.
2) Посчитайте какой НДС вам будет выгоден. НДС со ставкой 5% не всегда выгоднее, чем НДС со ставкой 22%. Тут нужно обязательно смотреть структуру ваших расходов. Представляется, что если НДС в расходах занимает более 80%, то вам подойдет ставка 22%. Если же “входящего НДС” у вас практически нет, то выбирайте ставку 5%.
3) Не спешите делать окончательные выводы по выбору ставки. Поработайте на пониженной ставке первый квартал 2026 года. Он покажет сколько у вас НДС во входящем потоке. Ведь сейчас ваши контрагенты тоже не применяют НДС, а в 2026 году все может поменяться.
4) Обязательно рассмотрите возможность настройки электронного документооборота, ведь вам нужно отправлять счета-фактуры и получать их. Это все дополнительная нагрузка на вас или вашу бухгалтерию. Это также может помочь легко перейти на применение НДС.
5) Пересмотрите структуру ваших закупок, возможно что-то можно приобрести с НДС в 2026 году и значительно снизить налоговую нагрузку. Например, приобретение автомобиля (даже в лизинг) позволит увеличить структуру входящего НДС и минимизирует ваш НДС к уплате. Либо найдите поставщиков с НДС, пусть даже разница в их цене на товар будет значительно выше остальных предложений.
6) Просмотрите перечни льгот по НДС в ст. 145 НК РФ и ст. 149 НК РФ. Возможно ваш товар или услуга подойдет под эту льготу и вы окажетесь в 2026 году “без НДС”.
7) Попробуйте обратить внимание на АУСН. Ведь автоматизированную систему данные изменения не коснулись. Взвесьте ваши потери от НДС и плюсы от АУСН. Может быть будет выгоднее применять эту систему?
8) Подготовьте персонал к работе с НДС. Все должны перестроиться на то, что у вас теперь будут счета-фактуры, счета с НДС, книга продаж и покупок. Этому всему нужно научиться если никогда с этим не работал. Со временем вы будете уметь выделять НДС и начислять НДС, почувствуете разницу и это станет вашей привычкой=)
Но я всегда смотрю на бизнес с позитивной точки зрения роста и развития. И если вы - растущая компания, то думаю, что это пойдет вам на пользу и придаст только дополнительной динамики, позволит увеличить темпы вашего развития. Поскольку НДС - это уже по-взрослому и позволяет подготовиться и сформировать “привычки взрослого бизнеса”. На НДС вы будете мыслить по-другому, вся бизнес модель будет работать уже по-новому. Некоторым это позволит работать с компаниями на ОСНО, которые ранее избегали организации и ИП на УСН. Поэтому несмотря на все изменения желаю вашему бизнесу развития и процветания. Будем жить и развиваться дальше!
