НДС в УСН в 2026 году. Упрощенно об усложненной системе налогообложения

Какие же «усложнения» внесены в нашу упрощенную систему?

Лимит для обязательного применения НДС всеми «УСНщиками» в нашей стране с 2026 года закреплен на уровне 20 млн. И это уже окончательно и бесповоротно. Да, теперь лимит будет у нас 20 млн. и с этим придется смириться.

Как было раньше?

А раньше мы на УСН вообще НДС не платили.

Затем, с 1 января 2025 года мы стали потенциальными плательщиками, но лимит для нас был установлен в размере 60 млн. и вроде как всех мелких ИП на УСН он не особо-то касался.

Итак, в 2025 году мы, находясь на УСН, имели лимит для перехода на обязательное применение НДС в размере 60 млн., теперь будем иметь лимит в размере 20 млн.

А этот лимит уже захватывает гораздо больше налогоплательщиков. Согласитесь, что сейчас с текущем уровнем цен каждый второй магазин имеет выручку 2 млн. руб. в месяц, а это уже 24 млн. в год!

После превышения лимита в 20 млн. руб. мы обязаны платить НДС и подавать декларации по НДС.

Кроме того, имеет место постепенное снижение лимита:

- 20 млн. в 2026 году;

- 15 млн. в 2027 году;

- 10 млн. в 2028 году.

Из пояснительной записки к законопроекту мы видим, что это происходит «с целью пресечения схем дробления предусматривается сокращение предельного размера доходов с 60 до 10 миллионов рублей.»

Ага, теперь-то сразу стало все понятно, с какой целью эти изменения! А мы-то думали, что просто не хватает немного денег в бюджете и понадобились дополнительные резервы в виде денежных поступлений из малого бизнеса.

Интересный получается специальный налоговый режим и теперь он практически для всех с НДС.

Давайте разберемся, какой это будет НДС для УСН, как его применять и какие нужно перед собой ставить вопросы для правильной подготовки бизнеса под грядущие изменения?