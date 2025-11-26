Не только пряники. Чем на самом деле интересна Тула

Тула давно перестала быть городом одного пряника. Сегодня это место, где историческое наследие гармонично соседствует с современными общественными пространствами, а классические музеи – с индустриальными арт-кластерами. Гид по ключевым точкам города поможет спланировать насыщенный маршрут и увидеть Тулу с разных сторон.

Тульский кремль и Казанская набережная

Любое знакомство с городом начинается с его сердца – Тульского кремля. Это прекрасно сохранившаяся крепость XVI века, на территории которой можно свободно гулять, осматривая древние стены, Успенский и Богоявленский соборы. Меня удивило, насколько Кремль плавно переходит в Казанскую набережную – современное многоуровневое пространство у реки Упы. Здесь оборудованы деревянные настилы, амфитеатр и зоны отдыха с качелями. Лично я залип здесь на час: это оказалось идеальным местом, чтобы выдохнуть после дороги и понаблюдать за городом.

Фотография – Тульский кремль и Казанская набережная

Тульский государственный музей оружия

Один из самых узнаваемых символов современной Тулы – здание Музея оружия в форме богатырского шлема. Даже если вы, как и я, далеки от военной темы, зайти стоит ради интерактива. Внутри находится масштабный комплекс, где история оружия представлена через мультимедийные технологии. Экспозиция охватывает все эпохи, от древности до новейших разработок. Особенно впечатлили симуляторы — можно почувствовать себя пилотом вертолета, что затягивает посильнее обычной экскурсии.

Фотография – Тульский государственный музей оружия

Улица Металлистов

Главная пешеходная улица города, которую часто называют тульским Арбатом. Это музей под открытым небом: здесь сосредоточены отреставрированные особняки XVIII–XIX веков. Гуляя здесь, я постоянно останавливался, чтобы рассмотреть детали фасадов – уровень реставрации действительно впечатляет, улица выглядит очень нарядно и фотогенично. Сегодня в особняках располагаются филиалы федеральных музеев, в том числе «Ясной Поляны», а также уютные кафе и сувенирные магазины. Прогулка по улице Металлистов позволяет на самом деле прочувствовать атмосферу купеческой Тулы.

Фотография – Улица Металлистов

Культурное пространство RAFTERS

В одном из исторических зданий XVIII века на улице Металлистов находится пространство RAFTERS. Место сразу цепляет своей концепцией – всё построено вокруг атмосферы Нового Орлеана и джазовой культуры. В интерьере используются открытые потолочные балки и хранится коллекция винила, а центральным элементом музыкальных вечеров часто становится гибридное пианино. Здесь регулярно проходят живые выступления, включая джазовые джем-сейшны.

Фотография – Культурное пространство RAFTERS

Я рекомендую заглянуть сюда именно вечером ради музыки и еды: меню основано на переосмысленных блюдах кухни Луизианы. Например, здесь готовят каджунский турдукен – перепелку, фаршированную уткой и индейкой. Это редкое блюдо даже для столичных ресторанов, поэтому попробовать его в Туле было настоящим гастрономическим открытием.

Творческий индустриальный кластер «Октава»

«Октава» – яркий пример того, как промышленное наследие может получить новую жизнь. Кластер расположен на территории действующего завода, производящего знаменитые микрофоны. Часть цехов была переоборудована в культурный центр. Его ядро – высокотехнологичный Музей станка. Казалось бы, название звучит скучно, но на деле это одно из самых стильных мест города, которое нестандартно рассказывает об истории промышленности. Кроме музея, здесь есть огромная бесплатная библиотека, лекторий, выставочный зал и студии звукозаписи.

Фотография – Творческий индустриальный кластер «Октава»

Городское пространство «Искра»

Еще одна точка притяжения на карте новой Тулы, расположенная в шаговой доступности от Кремля. «Искра» занимает территорию бывшего епархиального училища и представляет собой стильный гастрономический квартал. Во внутреннем дворе сосредоточено множество ресторанов и баров с разнообразными кухнями и летними верандами. Вечером здесь становится особенно шумно и уютно – по моим ощущениям, это лучшая локация, чтобы завершить насыщенный день за ужином.

Фотография – Городское пространство «Искра»

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Поездка в Тулу будет неполной без посещения родового имения Льва Толстого, расположенного в окрестностях города. «Ясная Поляна» – это огромный и целостный мир, сохранивший подлинную атмосферу. Скажу сразу: это место силы. Здесь можно увидеть дом писателя, прогуляться по старинному парку и дойти до могилы.

Фотография – Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Важный момент, в котором я убедился на своем опыте: билеты на экскурсии в дом Толстого нужно брать сильно заранее (лучше за неделю), особенно в выходные дни, иначе рискуете остаться без экскурсии внутрь.

Что попробовать и привезти с собой

Гастрономические символы Тулы – важная часть локальной культуры. Мой совет: не покупайте сладости в первых попавшихся ларьках в центре. За тульским пряником стоит отправляться в фирменные магазины при фабриках. Там всегда свежая продукция и нет туристических наценок. Еще один аутентичный десерт – белёвская пастила, приготовленная из печеных яблок по старинной технологии. На вкус она кардинально отличается от той, что продается в супермаркетах у дома, поэтому ее также лучше искать в специализированных магазинах.

В итоге Тула для меня открылась городом с двойным дном в самом хорошем смысле. За фасадом древнего оружейного центра скрывается современное и комфортное пространство для жизни и отдыха. Это идеальное направление для поездки на выходные, которое способно удивить даже тех, кто думал, что знает о Туле всё. Я уезжал с чувством, что обязательно вернусь, потому что за одни выходные всё охватить просто невозможно.