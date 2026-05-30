Бросить ООО с долгами: как новая практика ВС РФ автоматом лишает вас активов

В бизнес-среде десятилетиями жил один крайне удобный миф: висят на компании долги — просто обнули счета, перестань сдавать отчетность и забудь. Через год налоговая сама исключит недействующее ООО из реестра. Бесплатно и без последствий.

Забудьте. В 2026 году эта схема не просто перестала работать — она стала смертельно опасной.

Недавний Обзор практики Верховного Суда РФ деконструировал этот трюк полностью. Высшая инстанция официально перевела «бросание» компании из мелкого нарушения в разряд умышленного деликта.

Что это значит на практике? Если вы бросили ООО с долгами, включается конвейер:

1. Презумпция вашей вины

Раньше кредиторам нужно было доказывать, что директор вывел активы. Теперь всё наоборот. Сам факт того, что вы «забыли» про компанию, делает вас виновным по умолчанию. Субсидиарная ответственность наступает практически автоматом.

2. Удар за пределы корпоративной вуали

Отвечать придется не уставным капиталом в 10 000 рублей. Взыскание моментально обратят на ваши личные счета, инвестиционные квартиры, загородную недвижимость и — что самое болезненное — на совместно нажитое имущество супругов и доли в других ваших успешных бизнесах.

3. Процессуальный капкан

Иллюзия «нет компании — нет ответчика» больше не спасает. Суды штампуют решения о взыскании долгов напрямую с бенефициаров даже после того, как ООО исключено из ЕГРЮЛ.

Легальных выходов осталось ровно два: добровольная ликвидация с оплатой долгов или официальное банкротство.

Бизнес-модель «брошенного ООО» мертва. Попытка сэкономить на процедуре закрытия сегодня стоит собственнику потери всего личного капитала.

А у вас или ваших партнеров еще висят такие «замороженные» компании, до которых просто не доходят руки?