Возвращение апелляционной жалобы при отсутствии документа об уплате госпошлины: пробел в регулировании?

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 260 АПК РФ, апеллянт обязан приложить к жалобе один из следующих документов:
1. Подтверждение уплаты государственной пошлины.
2. Документ, подтверждающий право на льготу по уплате пошлины.
3. Ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки или об уменьшении размера госпошлины.
Часть 1 статьи 263 АПК РФ, отсылая к статье 260, предоставляет суду апелляционной инстанции широкие полномочия по оставлению жалобы без движения при выявлении таких недостатков. Сложившаяся арбитражная практика следует этому пути: при отсутствии необходимого документа суд выносит определение об оставлении жалобы без движения и устанавливает срок для устранения нарушения. Если недостатки не исправлены, жалоба возвращается на основании пункта 5 части 1 статьи 264 АПК РФ.
Однако при более детальном изучении норм возникает ощущение системной несправедливости, создающей неравные условия для добросовестных и недобросовестных апеллянтов.
Проблема №1: «Наказание» для добросовестного апеллянта
Представим ситуацию, когда апеллянт, следуя букве закона, сразу прилагает к жалобе ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Если суд отклоняет это ходатайство, то в силу абзаца 8 части 1 статьи 264 АПК РФ жалоба подлежит немедленному возврату. Таким образом, лицо, изначально исполнившее процессуальное требование, оказывается в менее выгодном положении, так как лишается возможности оперативно исправить ситуацию.
Проблема №2: «Преференция» для недобросовестного апеллянта
Теперь рассмотрим иную ситуацию: апеллянт подает жалобу, не приложив вообще никаких документов из перечня пункта 2 части 4 статьи 260 АПК РФ. В этом случае суд, руководствуясь статьей 263, обязан оставить жалобу без движения и предоставить разумный срок для устранения недостатков. Фактически недобросовестное поведение вознаграждается: апеллянт получает дополнительное время, которого он мог бы быть лишен, действуй он формально правильно. Более того, это может быть использовано для целенаправленного затягивания процесса, что является злоупотреблением процессуальными правами.
Предлагаемое решение
Сложившаяся практика раздельного применения статей 263 и 264 АПК РФ создает дисбаланс, ставящий добросовестного участника в невыгодное положение, и открывает возможность для злоупотребления правами, позволяя умышленно затягивать процесс, просто не представив ни одного из требуемых документов. Для его устранения было бы логичным и справедливым распространить последствия, предусмотренные абзацем 8 части 1 статьи 264 АПК РФ, на случай полного отсутствия каких-либо документов, перечисленных в пункте 2 части 4 статьи 260 АПК РФ.
Такой подход:
· Устранит неравенство: Лица, не исполнившие требование закона, не будут получать процессуальное преимущество в виде дополнительного срока, что также будет способствовать эффективности правосудия и процессуальной экономии.
· Повысит дисциплину: Будет стимулировать апеллянтов заблаговременно готовить все необходимые документы, а не рассчитывать на "льготный период" после подачи жалобы, поможет исключить случаи получения необоснованной процессуальной выгоды в результате недобросовестного поведения.
· Восстановит логику процесса: Полное игнорирование требования закона должно влечь более серьезные последствия (возврат), чем его исполнение (как в случае с ходатайством об отсрочке уплаты госпошлины, даже, если в последующем оно может быть отклонено).
Таким образом, возврат апелляционной жалобы при полном непредставлении документов, касающихся госпошлины, видится не только логичным развитием нормы абзаца 8 части 1 статьи 264 АПК РФ, но и необходимым шагом для борьбы со злоупотреблениями и обеспечения равенства участников арбитражного процесса.
Начать дискуссию