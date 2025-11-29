Возвращение апелляционной жалобы при отсутствии документа об уплате госпошлины: пробел в регулировании?

Предлагаемое решение

Сложившаяся практика раздельного применения статей 263 и 264 АПК РФ создает дисбаланс, ставящий добросовестного участника в невыгодное положение, и открывает возможность для злоупотребления правами, позволяя умышленно затягивать процесс, просто не представив ни одного из требуемых документов. Для его устранения было бы логичным и справедливым распространить последствия, предусмотренные абзацем 8 части 1 статьи 264 АПК РФ, на случай полного отсутствия каких-либо документов, перечисленных в пункте 2 части 4 статьи 260 АПК РФ.

Такой подход:

· Устранит неравенство: Лица, не исполнившие требование закона, не будут получать процессуальное преимущество в виде дополнительного срока, что также будет способствовать эффективности правосудия и процессуальной экономии.

· Повысит дисциплину: Будет стимулировать апеллянтов заблаговременно готовить все необходимые документы, а не рассчитывать на "льготный период" после подачи жалобы, поможет исключить случаи получения необоснованной процессуальной выгоды в результате недобросовестного поведения.

· Восстановит логику процесса: Полное игнорирование требования закона должно влечь более серьезные последствия (возврат), чем его исполнение (как в случае с ходатайством об отсрочке уплаты госпошлины, даже, если в последующем оно может быть отклонено).

Таким образом, возврат апелляционной жалобы при полном непредставлении документов, касающихся госпошлины, видится не только логичным развитием нормы абзаца 8 части 1 статьи 264 АПК РФ, но и необходимым шагом для борьбы со злоупотреблениями и обеспечения равенства участников арбитражного процесса.