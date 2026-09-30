Как найти коды «Честного знака» в УПД, если в печатной форме их нет? Разбираем на реальном примере поставки печатных плат: где искать коды в XML, как расшифровать Data Matrix, почему они не отображаются в личном кабинете и как подготовиться к обязательному ЭДО с 1 декабря 2026 года. В статье — пошаговая инструкция, пример УПД и PDF-визуализация.

Как в УПД найти коды маркировки «Честный знак»: пошаговый гайд для закупщиков и производственников

Каждый год всё больше товаров попадает под обязательную маркировку в системе «Честный знак». Нашей организации ранее это не касалась, но с мая 2026 года к ним добавилась радиоэлектронная продукция — в том числе печатные платы и другие компоненты.

Организация участвует в товарообмене в системе «Честный знак» исключительно в части получения от поставщиков отдельных комплектующих, подлежащих обязательной маркировке. Полученные комплектующие не реализуются, не передаются третьим лицам и не используются в качестве самостоятельного товара. Они направляются исключительно на производственные нужды — для изготовления готовой продукции, которая в соответствии с действующими требованиями не относится к товарам, подлежащим обязательной маркировке.

Поступила задача от отдела закупок:

- что сделать, чтобы подготовиться к приему документов от поставщиков

- если поставщики передают нам УПД, то разобраться, почему в нашем личном кабинете «Честного знака» не отображаются коды маркировки,

- понять, как получать коды маркировки от поставщиков и где их искать в документах.

Где искать коды маркировки, если их нет в печатной форме УПД

Мы получаем документы от поставщиков через ЭДО «Контур.Диадок». В стандартной печатной форме УПД кодов маркировки не оказалось — они просто не выводятся отдельной графой. По закону GTIN и Data Matrix «зашиты» внутри электронного XML-файла обмена.

Если в вашей организации пока не настроена интеграция с «Честным знаком» или вы не используете её, вот как вручную проверить УПД на наличие кодов маркировки:

Скачайте из ЭДО (или получите от поставщика) файл УПД в формате .xml. Загрузите файл в сервис ФНС «Визуализация электронных документов в утверждённых форматах»: https://edo2.nalog.ru/visual#/ Скачайте визуализированный УПД в формате .pdf. Откройте последний лист файла и найдите раздел «Содержимое элементов файлов, не вошедших в основную форму». В нём будет таблица «Дополнительные сведения о товаре» — именно там содержатся коды маркировки. Если этой информации нет — значит, поставщик передал УПД без кодов маркировки.

Пример визуализированного УПД, таблица “Дополнительные сведения о товарах”, которая содержит перечень кодов маркировки Честный знак

Как расшифровать код маркировки на примере

В нашем примере в УПД указано:

Уникальный идентификатор вторичной упаковки: 0204620528530603375

GTIN 4620528530603

Это машиночитаемый формат, который зашивается в Data Matrix на заводе. Расшифровка по префиксам GS1:

02 — технический префикс: «Дальше идёт GTIN групповой/вторичной упаковки».

04620528530603 — ваш GTIN, дополненный нулём до 14 знаков.

37 — префикс: «Дальше указано количество вложенных единиц».

5 — количество единиц товара внутри этой упаковки.

Проще говоря: это код маркировки для картонного бокса, внутри которого ровно 5 единиц товара с GTIN 4620528530603. При сканировании такого кода на складе система автоматически понимает, какие 5 штук перемещаются — вскрывать коробку и сканировать каждую единицу отдельно не нужно.

Что сказали поставщики и когда ждать УПД с кодами

Менеджер по закупкам связался с поставщиками. Ситуация следующая:

При таможенном оформлении поставщики получают QR-код «Честного знака» на ввозимый товар.

Но отгружают оборудование покупателям (в том числе нам) пока без кода маркировки.

Причины:

Поэкземплярный учёт и обязательный ЭДО для товаров с маркировкой вводятся только с 01.12.2026. Оборот немаркированных товаров запрещается с 01.12.2026.

Вывод: УПД с кодами «Честного знака» от поставщиков начнём получать только в декабре. До этого времени контролируем поставки вручную и настраиваем 1С:ERP, чтобы не пропустить продукцию с кодами, когда они появятся.

Что прилагаю к посту (см. в канале max или пришлю по запросу)

Пример УПД в формате .xml с кодами маркировки «Честный знак» на поставку радиоэлектронной продукции «Печатная многослойная плата».

Визуализация этого УПД через сервис ФНС в формате .pdf с информацией о кодах маркировки.

Об авторе

Анастасия Вощанова — директор по экономике, руководитель направления по внедрению корпоративных решений на базе 1С:ERP, 1С:ERP+PM и 1С:Документооборот.

Специализация: автоматизация

бизнес-процессов, управленческий учёт, бюджетирование, проектное управление и корпоративный документооборот.

Публикую практические материалы о том, как переводить бизнес-задачи в работающие решения на базе 1С.

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