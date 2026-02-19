Особенности организации охраны труда на новых территориях: что важно знать работодателям до 1 января 2027 года

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав Российской Федерации. Для адаптации работодателей к российскому законодательству предусмотрен переходный период — он продлится до 1 января 2027 года и включает поэтапное внедрение норм охраны труда и трудового законодательства

Главный нормативный документ, определяющий особенности регулирования трудовых отношений в этот период, — Постановление Правительства РФ № 2571 от 31.12.2022. Именно оно устанавливает правила работы для организаций и ИП на новых территориях с января 2023 года по январь 2027 года.

№ Нормативный акт Дата Номер Краткое содержание 1 Федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Донецкой Народной Республики…» 04.10.2022 5-ФКЗ Принятие ДНР в состав РФ и образование нового субъекта РФ. 2 Федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Луганской Народной Республики…» 04.10.2022 6-ФКЗ Принятие ЛНР в состав РФ и образование нового субъекта РФ. 3 Федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Запорожской области…» 04.10.2022 7-ФКЗ Принятие Запорожской области в состав РФ как нового субъекта. 4 Федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Херсонской области…» 04.10.2022 8-ФКЗ Принятие Херсонской области в состав РФ как нового субъекта. 5 Федеральный закон «О ратификации Договора между РФ и ДНР…» 04.10.2022 372-ФЗ Ратификация договора о принятии ДНР в состав РФ. 6 Федеральный закон «О ратификации Договора между РФ и ЛНР…» 04.10.2022 373-ФЗ Ратификация договора о принятии ЛНР в состав РФ. 7 Федеральный закон «О внесении изменений в закон о введении в действие части первой ГК РФ» 21.11.2022 451-ФЗ Корректировка применения норм гражданского законодательства на новых территориях. 8 Постановление Правительства РФ «Об особенностях применения трудового законодательства…» 31.12.2022 2571 Особенности использования трудового права на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Переход к российскому правовому полю

Организации приобретают статус российских работодателей с момента внесения их данных в ЕГРЮЛ.

Индивидуальным предпринимателям, работающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, необходимо зарегистрироваться в ЕГРИП с 1 июля 2023 года.

Работодателям важно отразить в локальном Положении о системе управления охраной труда, какие документы применяются в переходный период и каким образом планируется переход на российские нормы. Возможен вариант: указать, что организация использует время до 1 января 2027 года для полного перехода на российские требования.

Проведение СОУТ: что нужно знать работодателям на новых территориях

Действие ранее проведённой аттестации или СОУТ

Оценка условий труда, проведённая до 30 сентября 2022 года, сохраняет силу в течение пяти лет — до 30 сентября 2027 года, если не наступили случаи, перечисленные в ст. 17 Федерального закона № 426-ФЗ.

Если срок действия СОУТ истёк в 2022–2023 годах

Такие результаты автоматически считаются действительными до 1 января 2027 года.

Однако при возникновении обстоятельств, перечисленных в пп. 2, 4–7 ч. 1 ст. 17 Закона № 426-ФЗ, СОУТ необходимо провести в течение 6 месяцев после 1 января 2024 года. Среди таких обстоятельств:

предписание ГИТ;

изменение сырья или технологий, влияющих на уровень воздействия вредных факторов;

изменение средств защиты работников;

несчастные случаи или профзаболевания, связанные с вредными воздействиями.

Если СОУТ ранее не проводилась вовсе, то с 1 января 2024 года её необходимо выполнять по российским правилам.

Важно

СОУТ не проводится на вакантных рабочих местах. Заключения экспертизы условий труда, выданные до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать.

Обучение по охране труда: ключевые требования

Обучение и проверка знаний должны проводиться по правилам Постановления Правительства № 2464 от 24.12.2021.

Работодателям необходимо:

направить сотрудников, ответственных за инструктажи и обучение, в аккредитованные Минтрудом учебные центры;

организовать обучение по программам А, Б, В, СИЗ и первой помощи с учётом специфики работы предприятия;

обеспечить обучение преподавателей первой помощи внутри организации — они должны пройти дополнительное обучение и получить удостоверение.

Особое внимание следует уделить работникам, выполняющим работы повышенной опасности и использующим СИЗ, требующих практических навыков применения. Перечень таких средств защиты утверждается работодателем самостоятельно.

В организациях с численностью свыше 50 сотрудников обязательна должность специалиста по охране труда или создание профильной службы. Специалисты должны соответствовать требованиям профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». При отсутствии профильного образования необходимо пройти профессиональную переподготовку.

Будущие изменения: продление сроков замены документов

Подготовленный проект постановления Правительства РФ (от 19.12.2025 № б/н) предусматривает продление до 1 января 2028 года:

особого порядка замены документов об инвалидности и утрате профессиональной трудоспособности, выданных на новых территориях;

особенностей проведения медико-социальной экспертизы федеральными учреждениями МСЭ.

