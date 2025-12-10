Сколько реально стоит главбух в 2026 году? Анализ 2500+ резюме против мифов рынка.

Хватит гадать на вакансиях с пометкой «по договоренности». Я выгрузил 2597 свежих резюме главбухов за декабрь 2025, чтобы увидеть реальные аппетиты коллег. Спойлер: миф о гигантских доходах Москвы разрушен, а за один конкретный навык готовы просить 500к+.

На собеседованиях все играют в покер. Работодатель скрывает бюджет за фразой «по итогам собеседования», кандидат скрывает свой минимум за обтекаемым «ну, хотелось бы...». Рынок превратился в базар, где никто не знает реальных цен, а ориентируется на слухи трехлетней давности.

Я устал гадать на кофейной гуще и сделал то, что любят бухгалтеры — посмотрел на цифры. Я выгрузил и проанализировал базу из 2597 свежих резюме главных бухгалтеров Москвы и Московской области на декабрь 2025 года.

И прежде чем в комментариях начнется привычное «автор врет, таких зарплат не бывает», уточню: это не мои фантазии и не опрос «знакомых». Это сухой математический анализ двух с половиной тысяч реальных людей, которые ищут работу прямо сейчас. Спорить можно со мной, но не с цифрами.

Блок «Цифры»: Самое мясо

Давайте сразу к делу. Мы привыкли думать, что Москва — это космос по зарплатам, а область — бедная родственница. Данные говорят, что этот разрыв стремительно сокращается.

Зарплатные ожидания 2025

Москва:

Среднее ожидание: 120 800 руб.

Медиана (самая частая цифра): 110 000 руб.

Московская область:

Среднее ожидание: 94 000 руб.

Медиана: 90 000 руб.

Вывод: Миф о том, что в Москве запросы в 2 раза выше, разрушен окончательно. Разница между столицей и областью сократилась до 20–25%. Замкадье активно подтягивается: квалифицированный главбух в Мытищах или Одинцово уже не готов работать «за еду», он знает себе цену.

Хотелки vs Реальность: Важная поправка

Нужно понимать: цифры выше — это зарплатные ожидания, «хотелки» кандидатов. Реальный оффер может быть ниже на 10–15%, и это норма торга.

Но есть и обратная сторона медали. Если вы Главбух в Москве и в 2026 году просите в резюме 80 000 руб. — вы не «в рынке». Вы демпингуете сами себя.

HR и собственники смотрят на такие резюме с подозрением: «Что с ним не так? Почему так дешево? Он застрял в 2020-м?». Даже стартовая планка для профи должна начинаться от 100 000 руб., иначе вас просто не воспримут всерьез как руководителя.

Элита: Кто просит 300к+?

В базе я нашел 31 резюме с запросами от 300 000 до 800 000 рублей. Кто эти люди? Я «провалился» внутрь этих анкет, чтобы понять, на чем основаны такие запросы.

Анализ навыков показал четкий паттерн «дорогого» главбуха:

Управленка / Финдир (CFO). Это самый часто встречающийся навык в топе. За чистый бухучет столько не предлагают. Хотят гибрида, который не просто сдает отчетность, а управляет деньгами компании. Автоматизация (ERP / 1C / Внедрение). Умение пересадить завод с SAP на 1C или внедрить ERP-систему с нуля добавляет к ценнику сразу +50%. ВЭД (Китай / ОАЭ). Поворот на Восток диктует цены. Знание специфики расчетов с Китаем и Эмиратами — это «жирный» тег, за которым охотятся хедхантеры.

Вывод: Хотите х2 к зарплате? Перестаньте быть просто бухгалтером. Становитесь финансистом и автоматизатором.

Заключение

Рынок перегрет, но неравномерен. Кто-то за 150 000 не может найти адекватного спеца, а кто-то за 70 000 сидит годами и боится попросить прибавку.

Чтобы вы могли оценить себя адекватно, я собрал полную обезличенную таблицу (все 2597 строк), где можно отфильтровать коллег по городу, навыкам и опыту, и посмотреть на прямых конкурентов.

