🟢Пока вы делите бизнес, налоговая его объединяет
В голове появляется мысль: «Надо что-то сделать заранее». И это не жадность. Это попытка сохранить маржу.
Появляется второе ООО. Выделяется направление. Клиенты аккуратно распределены. С вашей стороны — логика и порядок. Бизнес реальный. Работа настоящая.
Но проверка смотрит иначе.
▪️Если деньги проходят через один основной счёт или крутятся между «своими»
▪️один IP для входа в банк и сдачи отчётности
▪️сотрудники оформлены в одной компании, а фактически работают на все
▪️один сайт, один бренд, один телефон
▪️ключевые решения принимаете вы по всем юрлицам
— для собственника это структура
— для проверки — единый бизнес.
Если самостоятельности нет, компании объединяют и пересчитывают за три года: НДС, налог на прибыль или УСН, пени, штрафы.
На практике это легко превращается в миллионы доначислений даже у малого бизнеса с оборотом до 30 млн в год.
И «мы просто так для удобства сделали» - в акте проверки не сработает. Считают факты. Если по сути бизнес один — его сложат в один.
Что делать сейчас — по-взрослому
🟢Нарисуйте схему группы: все ИП и ООО, счета, адреса, директора, взаиморасчёты. Посмотрите, где центр управления.
🟢Проверьте экономику. У каждой компании должна быть своя выручка, свои расходы и своя маржа. Если прибыль появляется только «в сумме» — это сигнал.
🟢Разведите ресурсы. Персонал, офис, оборудование — с договорами и понятной логикой. Не «по факту», а документально.
🟢Уберите общие витрины. Разные бизнесы — разные сайты, реквизиты, договоры. Один бренд на всех — слабое место.
🟢Приведите в порядок деньги. Займы, агентские, перевыставления — только с экономическим смыслом.
🟢Подготовьте объяснение. Коротко и чётко: зачем каждая компания существует отдельно. Ответ должен быть про стратегию, а не про лимит.
Если ваши ответы сводятся к «так удобнее» — риск уже есть.
И если внутри появилась мысль «надо перепроверить» — это не тревожность. Это здравый расчёт.
Спокойнее пересобрать структуру самому, чем однажды увидеть в акте сумму, которую уже не обсудить.
