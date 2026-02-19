🟢Пока вы делите бизнес, налоговая его объединяет

Почти каждый собственник малого бизнеса проходит одну и ту же точку. Сначала рост радует. Потом начинает напрягать. Выручка растёт. Лимит по УСН близко.

В голове появляется мысль: «Надо что-то сделать заранее». И это не жадность. Это попытка сохранить маржу.

Появляется второе ООО. Выделяется направление. Клиенты аккуратно распределены. С вашей стороны — логика и порядок. Бизнес реальный. Работа настоящая.

Но проверка смотрит иначе.

▪️Если деньги проходят через один основной счёт или крутятся между «своими»

▪️один IP для входа в банк и сдачи отчётности

▪️сотрудники оформлены в одной компании, а фактически работают на все

▪️один сайт, один бренд, один телефон

▪️ключевые решения принимаете вы по всем юрлицам

— для собственника это структура

— для проверки — единый бизнес.

Если самостоятельности нет, компании объединяют и пересчитывают за три года: НДС, налог на прибыль или УСН, пени, штрафы.

На практике это легко превращается в миллионы доначислений даже у малого бизнеса с оборотом до 30 млн в год.

И «мы просто так для удобства сделали» - в акте проверки не сработает. Считают факты. Если по сути бизнес один — его сложат в один.

Что делать сейчас — по-взрослому

🟢Нарисуйте схему группы: все ИП и ООО, счета, адреса, директора, взаиморасчёты. Посмотрите, где центр управления.

🟢Проверьте экономику. У каждой компании должна быть своя выручка, свои расходы и своя маржа. Если прибыль появляется только «в сумме» — это сигнал.

🟢Разведите ресурсы. Персонал, офис, оборудование — с договорами и понятной логикой. Не «по факту», а документально.

🟢Уберите общие витрины. Разные бизнесы — разные сайты, реквизиты, договоры. Один бренд на всех — слабое место.

🟢Приведите в порядок деньги. Займы, агентские, перевыставления — только с экономическим смыслом.

🟢Подготовьте объяснение. Коротко и чётко: зачем каждая компания существует отдельно. Ответ должен быть про стратегию, а не про лимит.

Если ваши ответы сводятся к «так удобнее» — риск уже есть.

И если внутри появилась мысль «надо перепроверить» — это не тревожность. Это здравый расчёт.

Спокойнее пересобрать структуру самому, чем однажды увидеть в акте сумму, которую уже не обсудить.