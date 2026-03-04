КПП ОСНО Акц моб
Арендатор сделал ремонт: кто должен платить при расторжении договора

Арендатор вложился в ремонт помещения: заменил проводку, сделал перепланировку, установил кондиционеры, обновил отделку. Бизнес работал несколько лет, но договор аренды расторгли. Возникает вопрос: обязан ли арендодатель компенсировать расходы на ремонт? Ответ неочевиден. Все зависит от вида работ, согласия собственника и условий договора.

Текущий и капитальный ремонт: кто за что отвечает

С точки зрения закона различают текущий и капитальный ремонт.

Текущий ремонт — это поддержание помещения в рабочем состоянии: покраска стен, устранение мелких повреждений. По общему правилу такие расходы несёт арендатор.

Капитальный ремонт связан с устранением серьёзных дефектов и заменой конструктивных элементов: инженерных сетей, перекрытий, систем отопления. Формально эта обязанность лежит на арендодателе, если договором не предусмотрено иное.

На практике стороны часто перераспределяют обязанности в договоре. Поэтому первый шаг — изучить договор и посмотреть, кто и за что отвечает.

Что такое неотделимые улучшения

Отдельный вопрос — так называемые неотделимые улучшения. Это изменения, которые нельзя демонтировать без ущерба для помещения. Например, перепланировка, встроенные системы вентиляции, стационарное оборудование, капитально смонтированные конструкции.

Если улучшения можно снять и забрать без повреждения объекта, они считаются отделимыми и, как правило, остаются у арендатора.

Если же демонтаж невозможен без разрушения или серьёзного вреда помещению, речь идёт о неотделимых улучшениях. Именно вокруг них чаще всего возникают споры.

Когда арендодатель обязан компенсировать расходы

Закон даёт арендатору право на компенсацию стоимости неотделимых улучшений, но при одном условии: они должны быть произведены с согласия арендодателя.

Причем согласие должно быть доказуемым. В судебной практике неоднократно подчёркивалось: если работы выполнены без предварительного письменного согласования объёма и стоимости, рассчитывать на возмещение сложно.

Есть дела, где арендаторы вкладывали значительные средства в модернизацию помещения, но суд отказывал во взыскании, поскольку собственник не давал письменного согласия на конкретные работы. Даже если помещение объективно стало лучше.

Иная ситуация складывается, когда стороны заранее согласовали работы и расходы. Если арендодатель письменно одобрил установку оборудования или модернизацию, а в договоре предусмотрен порядок компенсации, суды взыскивают такие затраты.

Иногда стороны договариваются о зачёте стоимости улучшений в счёт арендной платы. Если такой механизм прописан в договоре, он может быть признан правомерным.

Когда арендатор потеряет деньги

Наиболее частая ситуация — ремонт выполнен по инициативе арендатора, для повышения собственного комфорта. Помещение при этом было пригодно для использования, претензий к его состоянию не заявлялось.

Если арендатор не уведомил собственника о планируемых работах и не получил письменного согласия, суды, как правило, отказывают во взыскании расходов. Аргумент простой: работы выполнены добровольно, в интересах арендатора.

Отдельная проблема возникает при досрочном расторжении договора. Даже если договор предусматривал возможность компенсации, стороны должны урегулировать этот вопрос в соглашении о расторжении. В практике встречаются случаи, когда договор требовал отдельного согласования компенсации, но при расторжении стороны этот пункт не прописали. В результате взыскать расходы впоследствии оказалось невозможно.

Что происходит при расторжении договора

При прекращении аренды помещение подлежит возврату собственнику. Если иное не согласовано, арендатор обязан вернуть объект в том состоянии, в котором он его получил с учётом нормального износа.

Если произведены неотделимые улучшения без согласия арендодателя, они остаются у собственника без компенсации. Фактически арендатор теряет вложенные средства.

Если согласие было, но порядок расчётов не определён, это также создаёт риск спора. Суд будет оценивать переписку сторон, условия договора и фактические обстоятельства.

Как избежать спора: рекомендации для сторон

Чтобы не оказаться в ситуации, когда вложения «сгорели», арендатору стоит:

  • получать письменное согласие на капитальные работы и улучшения

  • заранее согласовывать смету и перечень работ

  • фиксировать порядок и сроки компенсации

  • отдельно урегулировать вопрос компенсации при досрочном расторжении.

Арендодателю, в свою очередь, важно:

  • чётко разграничить в договоре текущий и капитальный ремонт

  • установить запрет на работы без письменного согласия

  • определить судьбу улучшений при расторжении

  • предусмотреть возможность зачёта стоимости улучшений в счёт арендной платы.

Заключение 

Сам по себе факт ремонта не означает, что арендодатель обязан возместить расходы. Основное значение имеют письменное согласие собственника и условия договора.

Если работы выполнены по собственной инициативе арендатора без согласования, даже значительные вложения могут остаться без компенсации. Поэтому любые серьёзные изменения в помещении лучше заранее фиксировать документально — это дешевле, чем судебный спор после расторжения договора.

