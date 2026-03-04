Арендатор сделал ремонт: кто должен платить при расторжении договора

Текущий и капитальный ремонт: кто за что отвечает
С точки зрения закона различают текущий и капитальный ремонт.
Текущий ремонт — это поддержание помещения в рабочем состоянии: покраска стен, устранение мелких повреждений. По общему правилу такие расходы несёт арендатор.
Капитальный ремонт связан с устранением серьёзных дефектов и заменой конструктивных элементов: инженерных сетей, перекрытий, систем отопления. Формально эта обязанность лежит на арендодателе, если договором не предусмотрено иное.
На практике стороны часто перераспределяют обязанности в договоре. Поэтому первый шаг — изучить договор и посмотреть, кто и за что отвечает.
Что такое неотделимые улучшения
Отдельный вопрос — так называемые неотделимые улучшения. Это изменения, которые нельзя демонтировать без ущерба для помещения. Например, перепланировка, встроенные системы вентиляции, стационарное оборудование, капитально смонтированные конструкции.
Если улучшения можно снять и забрать без повреждения объекта, они считаются отделимыми и, как правило, остаются у арендатора.
Если же демонтаж невозможен без разрушения или серьёзного вреда помещению, речь идёт о неотделимых улучшениях. Именно вокруг них чаще всего возникают споры.
Когда арендодатель обязан компенсировать расходы
Закон даёт арендатору право на компенсацию стоимости неотделимых улучшений, но при одном условии: они должны быть произведены с согласия арендодателя.
Причем согласие должно быть доказуемым. В судебной практике неоднократно подчёркивалось: если работы выполнены без предварительного письменного согласования объёма и стоимости, рассчитывать на возмещение сложно.
Есть дела, где арендаторы вкладывали значительные средства в модернизацию помещения, но суд отказывал во взыскании, поскольку собственник не давал письменного согласия на конкретные работы. Даже если помещение объективно стало лучше.
Иная ситуация складывается, когда стороны заранее согласовали работы и расходы. Если арендодатель письменно одобрил установку оборудования или модернизацию, а в договоре предусмотрен порядок компенсации, суды взыскивают такие затраты.
Иногда стороны договариваются о зачёте стоимости улучшений в счёт арендной платы. Если такой механизм прописан в договоре, он может быть признан правомерным.
Когда арендатор потеряет деньги
Наиболее частая ситуация — ремонт выполнен по инициативе арендатора, для повышения собственного комфорта. Помещение при этом было пригодно для использования, претензий к его состоянию не заявлялось.
Если арендатор не уведомил собственника о планируемых работах и не получил письменного согласия, суды, как правило, отказывают во взыскании расходов. Аргумент простой: работы выполнены добровольно, в интересах арендатора.
Отдельная проблема возникает при досрочном расторжении договора. Даже если договор предусматривал возможность компенсации, стороны должны урегулировать этот вопрос в соглашении о расторжении. В практике встречаются случаи, когда договор требовал отдельного согласования компенсации, но при расторжении стороны этот пункт не прописали. В результате взыскать расходы впоследствии оказалось невозможно.
Что происходит при расторжении договора
При прекращении аренды помещение подлежит возврату собственнику. Если иное не согласовано, арендатор обязан вернуть объект в том состоянии, в котором он его получил с учётом нормального износа.
Если произведены неотделимые улучшения без согласия арендодателя, они остаются у собственника без компенсации. Фактически арендатор теряет вложенные средства.
Если согласие было, но порядок расчётов не определён, это также создаёт риск спора. Суд будет оценивать переписку сторон, условия договора и фактические обстоятельства.
Как избежать спора: рекомендации для сторон
Чтобы не оказаться в ситуации, когда вложения «сгорели», арендатору стоит:
получать письменное согласие на капитальные работы и улучшения
заранее согласовывать смету и перечень работ
фиксировать порядок и сроки компенсации
отдельно урегулировать вопрос компенсации при досрочном расторжении.
Арендодателю, в свою очередь, важно:
чётко разграничить в договоре текущий и капитальный ремонт
установить запрет на работы без письменного согласия
определить судьбу улучшений при расторжении
предусмотреть возможность зачёта стоимости улучшений в счёт арендной платы.
Заключение
Сам по себе факт ремонта не означает, что арендодатель обязан возместить расходы. Основное значение имеют письменное согласие собственника и условия договора.
Если работы выполнены по собственной инициативе арендатора без согласования, даже значительные вложения могут остаться без компенсации. Поэтому любые серьёзные изменения в помещении лучше заранее фиксировать документально — это дешевле, чем судебный спор после расторжения договора.
