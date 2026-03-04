Арендатор сделал ремонт: кто должен платить при расторжении договора

Закон даёт арендатору право на компенсацию стоимости неотделимых улучшений, но при одном условии: они должны быть произведены с согласия арендодателя.

Причем согласие должно быть доказуемым. В судебной практике неоднократно подчёркивалось: если работы выполнены без предварительного письменного согласования объёма и стоимости, рассчитывать на возмещение сложно.

Есть дела, где арендаторы вкладывали значительные средства в модернизацию помещения, но суд отказывал во взыскании, поскольку собственник не давал письменного согласия на конкретные работы. Даже если помещение объективно стало лучше.

Иная ситуация складывается, когда стороны заранее согласовали работы и расходы. Если арендодатель письменно одобрил установку оборудования или модернизацию, а в договоре предусмотрен порядок компенсации, суды взыскивают такие затраты.

Иногда стороны договариваются о зачёте стоимости улучшений в счёт арендной платы. Если такой механизм прописан в договоре, он может быть признан правомерным.