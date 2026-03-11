Встречное исполнение обязательств: что делать, если контрагент подводит

В таких ситуациях может применяться механизм встречного исполнения обязательств, предусмотренный статьёй 328 Гражданского кодекса РФ. Он позволяет приостановить исполнение договора или отказаться от него, если контрагент не выполняет свою часть обязательств.

Разберём, как работает этот инструмент и как использовать его безопасно.