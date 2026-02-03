Как настроить контрактное производство в Честном знаке и 1С:Предприятие
1 вариант
Коды маркировки заказывает сама контрактная площадка, у которой вы заказываете изготовление продукции под своим брендом.
В это случае коды маркировки в этом случае заказывает, наносит, вводит в оборот сама контрактная площадка, указывая КОМУ она произвела товар (то есть собственника товара).
2 вариант
Коды маркировки заказывает собственник товара, но товары производит контрактная площадка.
Собственник товара заказывает коды маркировки, наносит, вводит в оборот, указывая КТО произвел для него эти товары. И передает контрактной площадке полученные коды маркировки для нанесения на товар.
Задайте ваши вопросы по маркировке товара в 1С в нашей группе Telegram t.me/marka1c
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию