Как настроить контрактное производство в Честном знаке и 1С:Предприятие

Прежде всего необходимо выбрать вариант контрактного производства, который использует ваша организация.

1 вариант

Коды маркировки заказывает сама контрактная площадка, у которой вы заказываете изготовление продукции под своим брендом.

В это случае коды маркировки в этом случае заказывает, наносит, вводит в оборот сама контрактная площадка, указывая КОМУ она произвела товар (то есть собственника товара).

2 вариант

Коды маркировки заказывает собственник товара, но товары производит контрактная площадка.

Собственник товара заказывает коды маркировки, наносит, вводит в оборот, указывая КТО произвел для него эти товары. И передает контрактной площадке полученные коды маркировки для нанесения на товар.

Необходимо выбрать операцию

В случае, если коды маркировки заказывает контрактная площадка, то она указывает будущего владельца товара.

В случае, если коды маркировки заказывает собственник товара, то он указывает производителя своего товара.

