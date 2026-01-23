Бюджет на интернет-рекламу: 3 простых метода расчета — Правило: цифры, методика, понятный CTA

Стартовый бюджет на интернет-рекламу для малого бизнеса

Малому бизнесу реклама в интернете нужна для быстрого получения первых целевых обращений и проверки гипотез спроса. Бюджет при этом стоит считать не от ощущений, а от конкретной цели и юнит-экономики: сколько заявок нужно для плана продаж и какую цену за лид вы можете себе позволить, оставаясь в прибыли.

Это превращает рекламу из лотереи в управляемый эксперимент. Логика простая: цель по продажам → нужное число заявок → бюджет по допустимой цене за лид плюс резерв на креативы, посадочные и аналитику. В России к этой базовой формуле добавляется региональный фактор. Ставки в Москве обычно выше, в Санкт-Петербурге умереннее, в небольших городах дешевле — но аудитория может быть уже.

Стартовая ошибка — думать о бюджете как о фиксированной сумме «сколько не жалко». Работает обратное планирование: цель по продажам, нужное число заявок, бюджет по допустимой цене за лид плюс резерв на тестирование.

Практическая опора — рекламные системы и методики планирования дают рабочие ориентиры. Яндекс.Директ рекомендует стартовый бюджет не менее десяти тысяч рублей в неделю для тестовой кампании в одном регионе. Это логично масштабируется к месячному коридору в 30–50 тысяч рублей для одного продукта и региона.

Важно помнить: без подготовки посадочной страницы и креативов эффективность медиа-закупки падает. Трафик становится дорогим при низкой конверсии и слабой аналитике. Готовность продукта и посадочной — вынесенное условие старта.