Момент, когда штатная команда перестает быть универсальным решением

На ранних этапах развития бизнеса внутренняя команда кажется оптимальной формой организации работы. Сотрудники погружены в контекст, знают продукт, разделяют цели компании. Такая модель дает ощущение контроля и устойчивости. Однако со временем она начинает давать сбои, особенно в периоды роста и изменений.

Этот момент редко выглядит как кризис. Чаще он маскируется под рабочую перегрузку и временные трудности.

В компании становится больше задач, чем было раньше. Они усложняются, требуют иной экспертизы, новых подходов и более высокой скорости принятия решений. Команда продолжает работать, но каждый следующий шаг дается сложнее предыдущего.