Если работник увёл клиентов: что делать бизнесу и какие есть правовые инструменты

Что важно знать сразу
Истории про «уведённых клиентов» почти всегда начинаются одинаково: сотрудник увольняется, часть клиентов уходит за ним, а собственник воспринимает это как прямой ущерб бизнесу. На практике суды смотрят на такие ситуации куда спокойнее.
В Обзоре судебной практики Верховного суда РФ № 1 (2025) подчёркивается, что при спорах, связанных с договорными отношениями, значение имеет не только текст договоров, но и фактическое поведение сторон. При этом клиентская база сама по себе не признаётся объектом права, если она не оформлена и не защищена как коммерческая тайна.
Проще говоря, клиент не «принадлежит» бизнесу.
Почему сам уход клиентов — не нарушение
С точки зрения суда клиент вправе сам выбирать, с кем ему работать. Даже если раньше он взаимодействовал с компанией через конкретного сотрудника, его решение продолжить работу с этим человеком после увольнения не считается противоправным.
Эта позиция стабильно поддерживается судами и отражена в обзорах практики Верховного суда. Сам по себе переход клиентов к бывшему сотруднику не образует ответственности.
Почему запреты в договорах часто не работают
Многие компании пытаются защититься заранее, прописывая в договорах запреты на работу с клиентами или на конкуренцию после увольнения. Однако суды такие условия применяют далеко не всегда.
В обзорах судебной практики ВС РФ за 2024 год подчёркивается: ограничения допустимы только при разумном балансе интересов. Если условие фактически лишает человека возможности работать по профессии и не сопровождается компенсацией, суды считают его несоразмерным и не применяют.
Подписанный договор в этом случае не спасает.
Где проходит реальная граница ответственности
Ответственность возникает не из-за клиентов, а из-за информации. Суды последовательно указывают: значение имеет то, использовал ли бывший сотрудник служебные данные, полученные у работодателя.
Если в работе применяются сведения, которые были оформлены как коммерческая тайна, ограничены в доступе и реально охранялись, у бизнеса появляются правовые основания для защиты. Если же информация находилась в свободном доступе и никак не защищалась, суды исходят из того, что нарушений не было.
Главная проблема собственников
Большинство таких споров проигрываются не потому, что суды «за работников», а потому что бизнес не подготовился заранее. Клиентские базы хранятся без ограничений, правила работы с информацией существуют формально или отсутствуют вовсе, а о юридической защите задумываются уже после конфликта.
В таких условиях суды лишь фиксируют очевидное: охраны не было — защищать нечего.
Вывод для бизнеса
Позиция Верховного суда достаточно однозначна. Клиенты не являются собственностью компании, запреты ради запретов не работают, а правовая защита возможна только там, где бизнес заранее выстроил режим работы с информацией.
Для собственника это означает простую вещь: споры об «уведённых клиентах» выигрываются не в суде, а на этапе организации бизнеса. Всё остальное — уже попытка догнать упущенное.
