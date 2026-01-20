Если работник увёл клиентов: что делать бизнесу и какие есть правовые инструменты

Что важно знать сразу

Истории про «уведённых клиентов» почти всегда начинаются одинаково: сотрудник увольняется, часть клиентов уходит за ним, а собственник воспринимает это как прямой ущерб бизнесу. На практике суды смотрят на такие ситуации куда спокойнее.

В Обзоре судебной практики Верховного суда РФ № 1 (2025) подчёркивается, что при спорах, связанных с договорными отношениями, значение имеет не только текст договоров, но и фактическое поведение сторон. При этом клиентская база сама по себе не признаётся объектом права, если она не оформлена и не защищена как коммерческая тайна.

Проще говоря, клиент не «принадлежит» бизнесу.