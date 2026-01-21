Когда формальный директор становится реальным ответчиком: почему «быть номиналом» — не безрисковая история

В какой-то момент в каждом бизнесе появляется гениальная идея:
«А давайте оформим директора. Формально. Он ни во что лезть не будет, зато в документах всё красиво».
Обычно дальше звучит фраза: «Это чисто номинально, рисков нет».
Именно с неё начинается большинство судебных дел о субсидиарной ответственности.
Проблема в том, что суды не читают переписки в мессенджерах и не интересуются, «кто на самом деле рулил». Они открывают ЕГРЮЛ, смотрят подписи под отчётностью и делают простой вывод: если вы директор — значит, вы и отвечаете.
Почему статус «номинала» не работает как бронежилет, какие суммы с таких директоров реально взыскивают и в каких редких случаях ответственность всё-таки можно уменьшить — разберём ниже на свежей судебной практике.
1) Nominal vs. реальная ответственность: что не понимают новички
Термин «номинальный директор» часто звучит так:
я формально в документах, а реально управляет владелец.
В судебной практике это не работает.
Если ваше имя указано в ЕГРЮЛ как генерального директора, для суда именно вы представляете компанию, несёте обязанности по закону и отвечаете за отчётность, банки и контрагентов. Аргумент «я только по бумаге» не принимается, если наступили юридические последствия и вы их не предотвратили.
Верховный суд РФ последовательно указывает: номинальное исполнение функций руководителя не освобождает от субсидиарной ответственности по долгам компании.
2) Суд: номинал отвечает за долги — реальные примеры
Позиция Верховного суда (2025)
В обзоре судебной практики ВС РФ прямо указано: даже формальное исполнение обязанностей руководителя не освобождает от субсидиарной ответственности по обязательствам недействующего юридического лица.
Проще говоря, если компания накопила долги, кредиторы вправе взыскать их лично с директора, независимо от его «номинальности».
Уральский округ: 43 млн рублей с номинального директора
По делу компании «СтальПром» суд взыскал с номинального директора 43 млн рублей. Основание простое: он подписывал отчётность и банковские документы, а значит, не мог полностью устраниться от управления.
Суды смотрят не на внутренние договорённости, а на публичные данные и реальные действия.
Банкротство и солидарная ответственность
В деле ООО «Грин Таун» номинальный директор был привлечён к солидарной ответственности вместе с фактическим руководителем. Причина — непередача документации, несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве и содействие сокрытию контроля.
Попытка апелляции освободить «номинала» не удалась: статус в ЕГРЮЛ и обязанность действовать добросовестно оказались важнее.
3) Какие риски ждут номинального лица
Даже без уголовного дела и без банкротства номинальный директор рискует личными деньгами и репутацией. Речь идёт о субсидиарной ответственности по долгам компании, штрафах за налоговые, бухгалтерские и трудовые нарушения, а в отдельных случаях — об уголовных составах по экономическим статьям УК РФ.
Суды не принимают аргумент о «формальном участии», если ущерб причинён кредиторам, государству или третьим лицам.
4) Почему договор о номинальности не спасает
Внутренние соглашения с собственником, где он обещает «прикрыть риски», не действуют для третьих лиц и государства.
Суд оценивает данные ЕГРЮЛ, подписи под договорами и отчётностью и то, как ваши действия повлияли на интересы кредиторов. Все остальные договорённости остаются внутренней историей.
5) Когда ответственность можно уменьшить
Исключения возможны, но они редки. Суд может снизить или исключить субсидиарную ответственность, если номинальный директор активно раскрыл фактического контролёра, помог конкурсному управляющему найти активы или восстановить права кредиторов.
Это требует активной позиции в банкротстве, а не пассивного ожидания.
6) Что на практике значит быть «номиналом»
Распространённая иллюзия звучит так: я подпишу бумаги, а за всё отвечает владелец.
На деле для государства и суда значимым лицом является тот, кто указан в ЕГРЮЛ. Если что-то пойдёт не так, объясняться в суде придётся именно вам, а не «реальному бенефициару». Бумажные соглашения этого не меняют.
Короткие выводы
Если предлагают стать номинальным директором, стоит взвешивать не только вознаграждение, но и реальные риски.
Номинальность по договору не даёт иммунитета.
Для суда руководитель — это тот, кто указан в ЕГРЮЛ и ставит подписи.
Практика показывает: номинальные директора регулярно отвечают по долгам компаний.
Смягчение ответственности возможно, но это исключение, требующее активных действий.
