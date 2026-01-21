Когда формальный директор становится реальным ответчиком: почему «быть номиналом» — не безрисковая история

В какой-то момент в каждом бизнесе появляется гениальная идея:

«А давайте оформим директора. Формально. Он ни во что лезть не будет, зато в документах всё красиво».

Обычно дальше звучит фраза: «Это чисто номинально, рисков нет».

Именно с неё начинается большинство судебных дел о субсидиарной ответственности.

Проблема в том, что суды не читают переписки в мессенджерах и не интересуются, «кто на самом деле рулил». Они открывают ЕГРЮЛ, смотрят подписи под отчётностью и делают простой вывод: если вы директор — значит, вы и отвечаете.

Почему статус «номинала» не работает как бронежилет, какие суммы с таких директоров реально взыскивают и в каких редких случаях ответственность всё-таки можно уменьшить — разберём ниже на свежей судебной практике.