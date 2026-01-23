Строительный подряд в суде: когда договор спасает, а когда — рушит бизнес

4. Неустойка и её пределы

Важнейший момент, который должен знать каждый юрист по строительным подрядным спорам: неустойка не может быть ниже законной даже по решению суда — это позиция Верховного Суда, подтверждённая в 2025 году.

Для бизнеса это означает гораздо больше, чем просто спор о процентах. В строительных спорах неустойка давно перестала быть инструментом «наказания» и превратилась в предмет торга. Стороны нередко закладывают в договор минимальные штрафы, рассчитывая, что в суде их либо «продавят», либо суд сам снизит ответственность подрядчика как чрезмерную.

Однако Верховный Суд последовательно ограничивает такую практику. Если закон прямо устанавливает минимальный размер ответственности, суд не вправе снижать её ниже этого уровня, даже при наличии соглашения сторон или ссылок на несоразмерность последствий. Суд может уменьшить договорную неустойку, но только в пределах, которые допускает закон, а не по принципу «как договорились».

В строительном подряде это особенно критично. Здесь неустойка часто привязана к срокам ввода объекта, этапам работ или сдаче ключевых узлов. Попытка заменить законную ответственность «символическими» штрафами может выглядеть безопасно на стадии подписания договора, но в суде оборачивается неожиданными суммами взысканий.

Отдельная проблема — расчёт неустойки при длительных просрочках. Суды всё чаще исходят из того, что сам факт продолжения работ и подписания актов после нарушения сроков не означает отказа заказчика от права на неустойку. Если в договоре прямо не предусмотрено иное, подрядчик рискует получить требование за весь период просрочки, даже если объект в итоге был достроен и принят.

Для подрядчиков это означает необходимость внимательно относиться не только к размеру неустойки, но и к формулировкам о порядке её начисления и предельных суммах. Для заказчиков — понимать, что «договорились по-дружески» в договоре не всегда срабатывает в суде.

Практический вывод прост: неустойка в строительном подряде — это не декоративное условие. Верховный Суд воспринимает её как элемент публичного баланса интересов сторон. И если договор не содержит чётких и юридически корректных ограничений, суд будет исходить не из договорённостей сторон, а из императивных норм закона.