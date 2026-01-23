Строительный подряд в суде: когда договор спасает, а когда — рушит бизнес

Договор строительного подряда — один из самых тяжёлых в спорах бизнеса. Казалось бы, всё прописано: сроки, объемы, смета, ответственность. Но практика показывает: подводные камни кроются не только в тексте договора, но и в том, как суды оценивают доказательства, экспертизу и исполнительную документацию.
1. Просрочка и вина подрядчика: Верховный Суд уточнил подход
Федеральные суды и ВС последние годы всё чётче фиксируют: просрочка сама по себе не означает автоматической ответственности подрядчика. В деле АО «Московский городской центр продажи недвижимости» против ООО «Выбор строй проект» Верховный Суд фактически подтвердил, что вина подрядчика должна быть установлена исходя не только из сроков, но и из вины в их нарушении, условий контракта и содержания акта выполненных работ.
Практический вывод: подрядчик имеет шанс оспорить взыскание неустойки, если он докажет, что просрочка произошла по причинам, не зависящим от него, а заказчик при этом не доказал причинно-следственную связь между просрочкой и убытками.
2. Акты выполненных работ — сильное доказательство, но не абсолютное
Акты КС-2 и КС-3 по-прежнему остаются ключевыми доказательствами. Однако практика показывает: подписанный акт — это не «железобетон», а презумпция принятия работ.
Именно поэтому заказчики всё чаще идут по пути оспаривания актов — заявляют о подделке подписей, отсутствии полномочий или фиктивности документов.
«Подписи не мои»: почему этот аргумент всё чаще не работает
Характерный пример — дело № А32-53254/2022, дошедшее до Верховного суда.
Заказчик попытался пойти по радикальному сценарию: заявил, что договор и акты выполненных работ фактически не заключались, подписи под документами не принадлежат его руководителю, а деньги удерживаются подрядчиком без оснований.
Логика понятна: если доказать подделку, можно «обнулить» весь массив доказательств.
Суды назначили судебную экспертизу. И именно она стала поворотным моментом спора.
Экспертиза подтвердила подлинность подписей. После этого аргументы о «неосновательном обогащении» рассыпались. Суды всех инстанций указали:
— договор существовал;
— акты подписаны уполномоченным лицом;
— работы приняты без замечаний;
— основания для возврата денежных средств отсутствуют.
Верховный суд отказался передавать жалобу, прямо указав: переоценка доказательств и несогласие с выводами экспертизы не являются основанием для пересмотра.
Почему экспертиза решает исход строительных споров
Этот кейс хорошо иллюстрирует ключевую проблему строительных процессов: суд не может «на глаз» определить, кто прав. Технические и фактические вопросы решаются только через экспертизу.
В строительных спорах экспертиза отвечает сразу на несколько критических вопросов:
выполнены ли работы фактически;
в каком объёме и качестве;
соответствуют ли они проекту и смете;
кем и когда подписаны документы.
Попытка оспорить подписи без готовности к экспертной проверке чаще всего приводит не к победе, а к закреплению позиции оппонента. Экспертиза превращает спор из «слов против слов» в зафиксированный факт.
3. Категория ущерба и причинно-следственная связь
Суды нередко указывают: взыскать убытки можно только при доказанной причинно-следственной связи между действиями подрядчика и ущербом. Верховный Суд в обзоре практики 2025 года отметил, что отказ от удовлетворения требований без точного определения величины убытков неправомерен, если их можно установить исходя из принципов разумности и соразмерности (Обзор № 2).
Это особенно важно в спорах о дефектах, причина которых возникают не только из работ подрядчика, но и под влиянием внешних факторов.
4. Неустойка и её пределы
Важнейший момент, который должен знать каждый юрист по строительным подрядным спорам: неустойка не может быть ниже законной даже по решению суда — это позиция Верховного Суда, подтверждённая в 2025 году.
Для бизнеса это означает гораздо больше, чем просто спор о процентах. В строительных спорах неустойка давно перестала быть инструментом «наказания» и превратилась в предмет торга. Стороны нередко закладывают в договор минимальные штрафы, рассчитывая, что в суде их либо «продавят», либо суд сам снизит ответственность подрядчика как чрезмерную.
Однако Верховный Суд последовательно ограничивает такую практику. Если закон прямо устанавливает минимальный размер ответственности, суд не вправе снижать её ниже этого уровня, даже при наличии соглашения сторон или ссылок на несоразмерность последствий. Суд может уменьшить договорную неустойку, но только в пределах, которые допускает закон, а не по принципу «как договорились».
В строительном подряде это особенно критично. Здесь неустойка часто привязана к срокам ввода объекта, этапам работ или сдаче ключевых узлов. Попытка заменить законную ответственность «символическими» штрафами может выглядеть безопасно на стадии подписания договора, но в суде оборачивается неожиданными суммами взысканий.
Отдельная проблема — расчёт неустойки при длительных просрочках. Суды всё чаще исходят из того, что сам факт продолжения работ и подписания актов после нарушения сроков не означает отказа заказчика от права на неустойку. Если в договоре прямо не предусмотрено иное, подрядчик рискует получить требование за весь период просрочки, даже если объект в итоге был достроен и принят.
Для подрядчиков это означает необходимость внимательно относиться не только к размеру неустойки, но и к формулировкам о порядке её начисления и предельных суммах. Для заказчиков — понимать, что «договорились по-дружески» в договоре не всегда срабатывает в суде.
Практический вывод прост: неустойка в строительном подряде — это не декоративное условие. Верховный Суд воспринимает её как элемент публичного баланса интересов сторон. И если договор не содержит чётких и юридически корректных ограничений, суд будет исходить не из договорённостей сторон, а из императивных норм закона.
Выносим уроки из споров
Договор — только начало. Качественно составить договор недостаточно: исполнительная документация, акты и смета должны формировать единую доказательственную цепочку.
Экспертиза — не догма. Её выводы могут быть оспорены, но без неё шансы на успех в споре минимальны.
Причинно-следственная связь — это не формальность. Установить её — ключ к взысканию убытков или неустойки.
Вина подрядчика по просрочке оценивается комплексно, а не по календарным срокам.
Начать дискуссию