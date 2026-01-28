Оспаривание кадастровой стоимости: новый порядок, практика и что важно знать

Главные изменения в порядке оспаривания

До 2026 г. собственники могли направить иск сразу в арбитражный суд. Сейчас федеральное законодательство (в частности, статья 22.1 Закона № 237-ФЗ) обязует пройти досудебную процедуру:

Обратиться в бюджетное учреждение, которое устанавливало кадастровую стоимость объекта, с заявлением о её пересмотре. Получить мотивированное решение учреждения — об отказе или о пересмотре стоимости. Только после этого можно идти в суд.

Если этого не сделать, суд, как правило, не приступит к рассмотрению дела. Просто отчёт оценщика или документы с расчётами рыночной стоимости без решения бюджетного учреждения здесь не заменят обязательного этапа.

Также закон установил шестимесячный срок на подачу заявления в учреждение с момента внесения кадастровой стоимости в ЕГРН.