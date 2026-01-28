Оспаривание кадастровой стоимости: новый порядок, практика и что важно знать

В этой статье разберём, что именно изменилось, какие требования предъявляют суды и как на практике проходит процесс снижения кадастровой стоимости.
Главные изменения в порядке оспаривания
До 2026 г. собственники могли направить иск сразу в арбитражный суд. Сейчас федеральное законодательство (в частности, статья 22.1 Закона № 237-ФЗ) обязует пройти досудебную процедуру:
Обратиться в бюджетное учреждение, которое устанавливало кадастровую стоимость объекта, с заявлением о её пересмотре.
Получить мотивированное решение учреждения — об отказе или о пересмотре стоимости.
Только после этого можно идти в суд.
Если этого не сделать, суд, как правило, не приступит к рассмотрению дела. Просто отчёт оценщика или документы с расчётами рыночной стоимости без решения бюджетного учреждения здесь не заменят обязательного этапа.
Также закон установил шестимесячный срок на подачу заявления в учреждение с момента внесения кадастровой стоимости в ЕГРН.
Почему важен досудебный этап
Суды одной из ключевых причин отказов в спорах по кадастровой стоимости называют именно пропуск досудебного порядка. Арбитры отмечают, что:
сам по себе отчёт оценщика не является основанием для судебного разбирательства, если отсутствует решение учреждения;
решение об отказе в пересмотре стоимости — это как раз основание для подачи иска;
возврат документации учреждением без анализа по существу не всегда служит поводом для суда принять дело (если это формально, без объяснений).
Вот почему важно четко выдержать все этапы ещё до обращения к судье.
Когда можно инициировать пересмотр
Пересмотр кадастровой стоимости возможен в нескольких ситуациях:
1. В плановом порядке
При ежегодной оценке недвижимого имущества государство обновляет базу. Если после этого собственник видит явное расхождение с рыночной стоимостью — есть повод обратиться в учреждение.
2. Внепланово
Если характеристики объекта изменились (например, корректировка площади, изменение назначения), собственник может подать заявление о пересмотре в любое время в пределах установленного срока.
Судебная практика показывает, что внеплановые пересмотры проходят только в рамках действующей методики оценки, утверждённой Минэкономразвития. Простые заявления без подтверждающих документов суды не принимают во внимание.
Что говорят арбитражные суды
Суды сейчас строго следуют новым правилам. Вот ключевые позиции, которые фиксируются в актуальной судебной практике:
Новый порядок действует с момента официального перехода на него. Если в регионе такой порядок введён, суд откажет в рассмотрении, если нет решения учреждения.
Кадастровая стоимость должна соответствовать рыночной, но это не отменяет обязательства пройти досудебный этап.
Отчёт оценщика имеет значение, но только в связке с решением бюджетного учреждения, а не сам по себе.
У Верховного Суда есть разъяснения, подтверждающие именно такой подход. Он неоднократно подчёркивал, что суды обязаны проверять соблюдение процедуры, прежде чем переходить к анализу аргументов сторон по сути (по стоимости). Это усиливает значение правильной подготовки документов на досудебной стадии.
Практические советы собственнику
Чтобы максимально увеличить шансы на успех:
Соберите доказательства рыночной стоимости — отчёты, публикации, данные по похожим объектам.
Подавайте заявление в бюджетное учреждение вовремя и в полном объёме.
Если учреждение отказало — получите официальное решение и приложите его к иску.
Следите за сроками: даже отличная экспертиза не спасёт, если прошло более шести месяцев с даты внесения стоимости в ЕГРН.
Готовьте документы по методике Минэкономразвития — это снижает риск неудовлетворения пересмотра даже на досудебной стадии.
Итоги
Новый порядок оспаривания кадастровой стоимости кардинально меняет процесс. Суд, как правило, не приступит к делу, если предварительная проверка и решение бюджетного учреждения отсутствуют.
Это означает, что грамотная работа ещё до суда важнее судебного разбирательства. Простые, но чёткие шаги — досудебное заявление, отчёт оценщика, соблюдение сроков — позволяют собственнику успешно уменьшить налоговые обязательства и привести кадастровую стоимость в соответствие с рыночной.
